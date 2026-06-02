KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى

    استانا. KAZINFORM -2-4 ماۋسىم كۇندەرى مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆتىڭ شاقىرۋىمەن كيپر رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى نيكوس حريستودۋليديس قازاقستانعا رەسمي ساپارمەن كەلەدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    ا
    Фото: Kazinform

    3 ماۋسىم كۇنى وتەتىن كەلىسسوزدەر بارىسىندا پرەزيدەنتتەر ساۋدا-ەكونوميكالىق، ينۆەستيتسيالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق بايلانىستارعا باسىمدىق بەرەتىن ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلايدى.

    سونداي-اق ءبىرقاتار قۇجاتقا قول قويۋ جوسپارلانعان.

    ايتا كەتەلىك كيپرمەن اۋە قاتىناسى اشىلاتىنى تۋرالى جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات اقوردا ىقپالداستىق
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور