ۇكىمەتتە «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى قارالدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - قازاقستان رەسپۋبليكاسى مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆانىڭ توراعالىعىمەن مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، 2023 -جىلى باستالعان «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋ بارىسى تالقىلاندى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
جيىنعا ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا، ق ر ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە- ءمينيسترى اسان داربايەۆ، ق ر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆ، سونداي-اق ءوڭىر اكىمدەرى مەن اكىم ورىنباسارلارى ونلاين رەجيمدە قاتىستى.
كەزدەسۋدىڭ نەگىزگى تاقىرىبى - مەديتسينالىق- سانيتاريالىق العاشقى كومەك نىساندارىن سالۋ، ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحانالاردى جاڭعىرتۋ جانە ولاردى بىلىكتى ماماندارمەن قامتاماسىز ەتۋ باعىتتارىن قامتيتىن «اۋىلدا دەنساۋلىق ساقتاۋدى جاڭعىرتۋ» ۇلتتىق جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ. قازىرگى ۋاقىتتا جوباداعى 655 نىساننىڭ 645 ءىنىڭ قۇرىلىسى اياقتالدى، بۇل جوسپاردىڭ %98 ىن قۇرايدى. ونىڭ ىشىندە 226 نىسان بۇرىن مەديتسينالىق ينفراقۇرىلىم بولماعان اۋىلداردا سالىنعان، ال 419 ى ەسكىرگەن عيماراتتاردىڭ ورنىنا تۇرعىزىلدى. سونىمەن قاتار جوبا اياسىندا قالعان 10 مساك نىسانى جىل سوڭىنا دەيىن پايدالانۋعا بەرىلەدى. ايدا بالايەۆا وبلىس اكىمدىكتەرىنە قۇرىلىس- مونتاج جۇمىستارىن، جوبالىق جۇمىستاردى دەر كەزىندە اياقتاپ، اكىمشىلىك كەدەرگىلەردى جويۋدى تاپسىردى.
- بارلىق باعىت بويىنشا قاتاڭ ءارى جۇيەلى باقىلاۋ قاجەت. ءار وبلىس بويىنشا بەكىتىلگەن كەستەلەرگە سايكەس، بۇلجىتپاي ورىندالىپ، بارلىق كەزەڭىندە قاداعالاۋ جانە مىندەتتەمەلەردىڭ تولىق ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى. 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باعدارلاما ناتيجەسىنە قاتىستى ناقتى ءارى تولىق اقپارات بەرىلۋى ءتيىس. 2026 -جىل - جاۋاپتى كەزەڭ، سوندىقتان فورمالدى ەسەپ ەمەس، ناقتى ناتيجەلەر مەن جەرگىلىكتى جەردەگى راستالعان باقىلاۋ قاجەت، - دەدى پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
سونىمەن قاتار جوبانىڭ ەكىنشى باعىتى - ينسۋلت ورتالىعى، تكا ورتالىعى، پەريناتالدىق ورتالىق، تراۆماتولوگيا، حيرۋرگيا جانە مەديتسينالىق وڭالتۋ بولىمشەلەرى بار جاڭعىرتىلعان 32 ورتالىق اۋداندىق اۋرۋحانانى پايدالانۋعا بەرۋ ماسەلەسى قارالدى. بايانداماعا سايكەس، 14 نىساندا جۇمىستار اياقتالعان، تاعى 24 اۋرۋحانا قايتا جاڭارتۋ نەمەسە كۇردەلى جوندەۋ كەزەڭىندە تۇر.
تالقىلاۋدا اۋىلدىق جەرلەردەگى دەنساۋلىق ساقتاۋ نىساندارىن مەديتسينالىق كادرلارمەن قامتاماسىز ەتۋ ماڭىزدى ماسەلەلەردىڭ ءبىرى بولدى. ۇلتتىق جوبا اياسىندا 1100 مەديتسينا قىزمەتكەرىن دايارلاۋ قاراستىرىلعان.
- ينفراقۇرىلىم سالۋ - ماڭىزدى قادام، الايدا شەشۋشى فاكتور - كادر ماسەلەسى. نىسانداردىڭ ءتيىمدى ءارى ساپالى جۇمىسى تىكەلەي مەديتسينالىق مامانداردىڭ دايارلىعى مەن ولاردىڭ قولجەتىمدىلىگىنە بايلانىستى. بۇگىندە ماماندار تاپشىلىعى اۋىلدىق جەردە عانا ەمەس، ءىرى قالالاردا دا بايقالادى. مەديتسينا نىساندارىن پايدالانۋعا بەرۋ پەرسونالدى تولىقتىرۋدىڭ ناقتى الگوريتمىمەن جانە كورسەتىلەتىن قىزمەتتىڭ كولەمى مەن ساپاسىن ناقتى تۇسىنۋمەن قاتار ءجۇرۋى ءتيىس. كەيىنگى جىلدارداعى ەكونوميكالىق قيىندىقتارعا قاراماستان، قازاقستان دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋعا اۋقىمدى ينۆەستيتسيا سالىپ جاتىر. بۇل جوبالاردىڭ ناتيجەسى بارلىق سىن- پىكىرگە بەرىلگەن ناقتى جاۋاپ. سوندىقتان نىسانداردى سالۋمەن عانا شەكتەلمەي، ولاردىڭ قانشا ادامدى قامتيتىنىن، قانداي ناقتى پايدا اكەلەتىنىن حالىققا جەتكىزۋ ماڭىزدى. ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعى - ەلدىڭ ادامي كاپيتالى مەن ستراتەگيالىق الەۋەتى، مەملەكەت قابىلداپ جاتقان شارالاردىڭ بارلىعى وسىعان باعىتتالعان، - دەپ اتاپ ءوتتى ايدا بالايەۆا.
جيىندى قورىتىندىلاي كەلە، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى ءبىرقاتار تاپسىرما بەردى. اتاپ ايتقاندا،
- جىل سوڭىنا دەيىن جۇمىستى اياقتاۋى ءتيىس وڭىرلەر بويىنشا قوسىمشا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ، ناقتى باقىلاۋ ناتيجەلەرى تۋرالى ەسەپ ۇسىنۋدى؛
- بەكىتىلگەن جۇمىس كەستەلەرىن قاتاڭ ساقتاپ، ءار وبلىس بويىنشا ەگجەي- تەگجەيلى جوسپار- گرافيكتەردى ازىرلەپ، ولاردىڭ ورىندالۋىن تۇراقتى باقىلاۋدى؛
- ءبىرىنشى، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى باعىت بويىنشا تولىق ءارى ۋاقتىلى جۇمىس جۇرگىزۋ، جىل سوڭىنا دەيىن الىنعان مىندەتتەمەلەردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، ءار جاعداي بويىنشا مىندەتتى تۇردە اقپارات بەرۋدى؛
- 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا باعدارلاما ناتيجەلەرى جونىندە وڭىرلەر بويىنشا ناقتى ءارى تولىق اقپارات ۇسىنۋدى تاپسىردى.