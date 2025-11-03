ۇكىمەتتە الماتى اۋەجايىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىنىڭ بارىسى قارالدى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەت باسشىسىنىڭ حالىقارالىق اۆياتسيالىق حاب قۇرۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە الماتى قالاسىنىڭ اۋەجايىن دامىتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا كەڭەس وتكىزدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
TAV Airports Holding باس ديرەكتورى سەركان كاپتان مەن الماتى حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ پرەزيدەنتى گوكەر كوسە Horizon كومپانياسىنىڭ 2050 -جىلعا دەيىنگى ستراتەگيالىق دامۋ باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تۋرالى باياندادى. قازىرگى تاڭدا ىشكى رەيستەر تەرمينالىن رەكونسترۋكتسيالاۋ، مۇزدان تازارتاتىن زاماناۋي پلاتفورماسىن قۇرۋ، جاقىن ماڭداعى تۇرعىن ۇيلەردى شۋدان وقشاۋلاۋ جانە باسقا دا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتىر.
جالپى، تۇجىرىمدامادا نەگىزگى جولاقتى تولىق رەكونسترۋكتسيالاۋ ارقىلى ءۇش ۇشۋ-قونۋ جولاعىنان تۇراتىن جۇيە قۇرۋ، جۇك پەررونىنىڭ قۇرىلىسى، لوگيستيكالىق جانە قويما كەشەندەرىن، جولاۋشىلارعا ارنالعان زاماناۋي ينفراقۇرىلىمدى سالۋ جانە تاعى دا باسقالار كوزدەلگەن. جاڭعىرتۋ جۇمىستارى 2050 -جىلعا قاراي اۋەجايدىڭ جىل سايىنعى وتكىزۋ قابىلەتىن 55 ميلليون جولاۋشىعا جانە 500 مىڭ توننا جۇككە دەيىن ۇلعايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇگىنگى تاڭدا اۋە ايلاعى جىلىنا 12 ميلليوننان استام جولاۋشىعا قىزمەت كورسەتىپ، ق ر-دا اۆياتاسىمالداۋ كولەمىنىڭ %70 ىن قامتاماسىز ەتەدى.
TAV Airports Holding باسشىلىعى بۇگىنگى كۇنگە دەيىن $260 ميلليون ينۆەستيتسيالانعانىن حابارلادى جانە جوبانىڭ بارلىق كەزەڭىنىڭ جەدەل ورىندالۋى ءۇشىن اۋەجاي پايداسىن ودان ءارى قايتا ينۆەستيتسيالاۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
ولجاس بەكتەنوۆ الماتى قالاسىنىڭ اۋەجايى پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن ەلىمىزدىڭ التى قالاسىندا قۇرىلىپ جاتقان ءبىرتۇتاس ەكوجۇيە تىزبەگىنە كىرەتىنىن اتاپ ءوتتى. جاڭا دەڭگەيدەگى ينفراقۇرىلىمدى قۇرۋ جانە اۋە ايلاعىنىڭ وتكىزۋ قابىلەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن بارلىق جۇمىستى ۋاقتىلى اياقتاۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن ايتتى.
نىساننىڭ قولجەتىمدىلىگى ماسەلەلەرىن شەشۋ جانە ازاماتتارعا قولايلىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن اۋەجاي اۋماعىن اينالىپ وتەتىن، قالالىق اۆتوماگيسترالدى، ۇلكەن الماتى اينالما اۆتوجولىن، جۇك كەشەنىن جانە اۋەجايعا نەگىزگى كىرەبەرىستى جىلدام شىعۋ مۇمكىندىگىمەن بايلانىستىراتىن اينالما جول سالۋ ماسەلەلەرى قارالدى. اۆياوتىندى جەتكىزۋ مەن ساقتاۋدىڭ تۇراقتى جاعدايلارىن قامتاماسىز ەتۋگە نازار اۋدارىلدى.
جيىن قورىتىندىسى بويىنشا پرەمەر-مينيستر سالالىق مينيسترلىكتەر مەن الماتى قالاسى اكىمدىگىنە رەكونسترۋكتسيالاۋ جۇمىستارىنىڭ ساپالى ءارى ۋاقتىلى اياقتالۋىن ءجىتى قاداعالاۋدى تاپسىردى.