ۇكىمەتكە عىلىم سالاسىن باسقارۋدىڭ ءتيىمدى، ناتيجەگە باعىتتالعان مودەلىن جاساۋ تاپسىرىلدى
الماتى. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ءال-فارابي اتىنداعى قازۇۋ- دا عىلىمي قوعامداستىقپەن كەزدەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ سوزىنشە، ستراتەگيالىق ماقساتىمىز - عىلىم مەن يننوۆاتسياعا كەلەتىن ينۆەستيتسيانى ەسەلەۋ. بۇل ىسكە جەكە كاسىپورىندار مەن كاسىپكەرلەر دە اتسالىسۋى قاجەت.
پرەزيدەنت يننوۆاتسيالىق ساياساتتى جۇرگىزۋ قۇزىرەتى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنە بەرىلگەنىن، «يندۋستريالىق PhD» ماماندارىن دايارلاۋ باعدارلاماسى ىسكە قوسىلعانىن، ىرگەلى زەرتتەۋلەردى تۇراقتى قارجىلاندىرۋ تەتىگى ەنگىزىلگەنىن، سونداي-اق جەتەكشى عالىمدارعا ەڭبەكاقى تولەۋدىڭ جاڭا ادىستەمەسى زاڭ جۇزىندە بەكىتىلگەنىن العا تارتتى.
- الايدا قابىلدانىپ جاتقان شارالارعا قاراماستان، عىلىمي ازىرلەمەلەردەن اۋىز تولتىرىپ ايتارلىق ەكونوميكالىق اسەر ازىرگە جوق. بۇل جاعدايدىڭ سەبەپتەرىن انىقتاۋىمىز كەرەك. عىلىم اكادەمياسى، ءتيىستى ينستيتۋتتار، عالىمدار مەن بيزنەس-قوعامداستىق وسى تىعىرىقتان شىعاراتىن ۇسىنىس بەرۋگە ءتيىس. باسقاشا ايتقاندا، عىلىمي ازىرلەمەلەردى كوممەرتسيالاندىرۋدى قولعا العان ءجون. نەگىزى، بۇل الدەقاشان ورىندالۋعا ءتيىس مىندەتى ەدى. ءبىراق ەشتەن كەش جاقسى. ستراتەگيالىق ماقساتىمىز - عىلىم مەن يننوۆاتسياعا كەلەتىن ينۆەستيتسيانى ەسەلەۋ. بۇل ىسكە جەكە كاسىپورىندار مەن كاسىپكەرلەر دە اتسالىسۋى قاجەت. ياعني، عىلىم - جالپىحالىقتىق ءىس. ماسەلەنى وسىلاي توتەسىنەن قويۋمىز كەرەك. ۇكىمەت عىلىمدى باسقارۋدىڭ ناتيجەگە قۇرىلعان جانە بيزنەسپەن سەرىكتەستىكتى دامىتۋدى كوزدەيتىن ءتيىمدى مودەلىن جاساقتاۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى وسىدان ءۇش جىل بۇرىن ەلىمىزدە الەمنىڭ ەڭ ۇزدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىن اشۋ جونىندە ناقتى تاپسىرما بەرگەنىن ەسكە سالدى. پرەزيدەنت قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ءار فيليال جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى باسەكەنى ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.
— بۇل قازاقستانعا وتە قاجەت. وسى باستاما، ەڭ الدىمەن، جاستاردىڭ ءوز جەرىمىزدە ساپالى ءبىلىم الۋىنا جول اشادى. ءبىز سول ارقىلى ەلىمىزدىڭ جوعارى ءبىلىم جۇيەسىنە حالىقارالىق باعدارلامالار مەن وزىق ستاندارتتاردى ەنگىزە الامىز.
جالپى، وسى ۋاقىت ىشىندە اۋقىمدى شارۋا اتقارىلدى، 33 ۋنيۆەرسيتەتتىڭ فيليالى اشىلدى. ونىڭ ىشىندە ماسكەۋ ينجەنەرلىك فيزيكا ينستيتۋتى، اريزونا ۋنيۆەرسيتەتى، سوربوننا، لوتارينگيا ۋنيۆەرسيتەتى، كارديفف ۋنيۆەرسيتەتى، دە مونتفورت ۋنيۆەرسيتەتى، بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتى سياقتى بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارى، سونداي-اق لۋ بان شەبەرحاناسى بار. ءبىراق بۇل جۇمىس الەمنىڭ ۇزدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرىمەن سەرىكتەستىك ورناتۋمەن اياقتالماۋى كەرەك، — دەدى پرەزيدەنت.
پرەزيدەنت جەرگىلىكتى جوعارى وقۋ ورنى مەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرگە بەرىلەتىن مەملەكەتتىك وقۋ گرانتتارىنىڭ اقىسىندا ۇلكەن ايىرماشىلىق بار ەكەنىن ايتتى.
- بىزگە ەسەپ ءۇشىن اشىلعان، ۇلتتىق عىلىمدى دامىتۋعا قاۋقارسىز فيليالداردىڭ قاجەتى جوق. باستى نازار ساندا ەمەس، ساپادا بولۋعا ءتيىس. قازاقستاندا جۇمىس ىستەيتىن ءار فيليال جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى باسەكەنى ارتتىرۋعا ىقپال ەتۋى كەرەك. وسى ماسەلەنى مۇقيات زەردەلەۋ ماڭىزدى. قازىر ەلىمىزدەگى شەتەل جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ فيليالدارىندا ءبىلىم الىپ جاتقان ستۋدەنتتەردىڭ دەنى - مەملەكەتتىك گرانت يەلەرى.
ەلىمىزدە جەرگىلىكتى جوعارى وقۋ ورنى مەن شەتەلدىك ۋنيۆەرسيتەتتەرگە بەرىلەتىن مەملەكەتتىك وقۋ گرانتتارىنىڭ اقىسىندا ۇلكەن ايىرماشىلىق بار. ۇكىمەتتىڭ مالىمەتى بويىنشا، ءبىر ستۋدەنتتى وقىتۋ ءۇشىن شەتەلدىك فيليالعا بولىنەتىن مەملەكەتتىك گرانت كولەمى ۇلتتىق مارتەبەسى بار ۋنيۆەرسيتەتتەرگە بولىنەتىن گرانت كولەمىنەن بەس ەسە ارتىق. مۇنداي جاعدايدا باسەكەلەستىك تۋرالى ءسوز ايتۋدىڭ ءوزى ورىنسىز بولۋى مۇمكىن. سوندىقتان ۇكىمەت شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنا بولىنەتىن مەملەكەتتىك گرانت قۇنىن قايتا پىسىقتاپ، ءتيىستى تالداۋ جۇرگىزگەنى ءجون بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەكتەلىك مەملەكەت باسشىسى عىلىمي ازىرلەمەلەر ەلگە ناقتى پايدا اكەلۋى كەرەك ەكەنىن ايتقان.