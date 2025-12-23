ۇكىمەت «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى بەكىتىلدى.
- ءبىز شاعىن بيزنەستىڭ الەۋەتىن بارىنشا اشۋدى ماقسات ەتىپ وتىرمىز. «بايتەرەك» حولدينگىنە «اتامەكەن» پالاتاسىمەن بىرلەسىپ، ءىسىن جاڭا باستاعان كاسىپكەرلەردى وقىتۋ مەن ولارعا سەرۆيستىك قولداۋ كورسەتۋدى ۇيىمداستىرۋدى تاپسىرامىن. بيۋدجەتتىڭ كىرىس بولىگىن جاڭا سالىق- بيۋدجەت ساياساتى ەسەبىنەن ۇلعايتۋ قوسىمشا قاراجاتتى قازاقستاندىق بيزنەستى دامىتۋعا جانە قولداۋعا باعىتتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىنى تاعى دا باسا ايتقىم كەلەدى، - دەدى وتىرىس بارىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ.
پرەمەر-مينيستر ۇكىمەت قاراۋىنا ۇسىنىلعان «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن كاسىپكەرلەردىڭ، اسىرەسە اۋىلدىق جەرلەر مەن شاعىن قالالارداعى بيزنەس وكىلدەرىنىڭ سۇرانىستارىنا دەر كەزىندە بەرىلگەن جاۋاپ رەتىندە باعالادى.
- اتالعان باعدارلاماعا سايكەس ءبىز جاي عانا سۋبسيديا ءبولۋ ادىسىنەن، وڭىرلەردىڭ ورتاق جاۋاپكەرشىلىگى مودەلىنە كوشەمىز. ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - تەك نەسيە بەرۋ ەمەس، تۇراقتى وندىرىستەر قۇرىپ، ءونىم شىعارۋ كولەمىنىڭ ناقتى ءوسىمىن قامتاماسىز ەتۋ، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
وسىدان كەيىن ولجاس بەكتەنوۆ «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتۋ تۋرالى قاۋلىعا داۋىس بەرۋدى ۇسىنىپ، ول قولداۋ تاپتى.
بۇعان دەيىن «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسى قانداي باعىتتاردا ىسكە اسىرىلاتىنىن جازعان ەدىك.