ۇكىمەت ەگىن جيناۋ ناۋقانىن قورىتىندىلاپ، سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماسەلەسىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى ەگىن جيناۋ ناۋقانىن قورىتىندىلاپ، سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ماسەلەسىن قارايدى.
سونىمەن ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ كۇن تارتىبىنە مىنا ماسەلەلەر شىعارىلىپ وتىر:
- 2025 -جىلعى ەگىن جيناۋ ناۋقانىنىڭ قورىتىندىسى؛
- سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ جانە بۇقارالىق سپورتتى قولداۋ.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سايكەس، شامامەن 16 ميلليون گەكتار ەگىستىكتەن ءداندى جانە ءداندى-بۇرشاقتى داقىلدار جينالعان. 28-قازاندا 15,9 ميلليون گەكتار نەمەسە جالپى ەگىس القاپتارىنىڭ 99,2 پايىزى جينالدى. ناتيجەسىندە 26,9 ميلليون توننا استىق باستىرىلدى.
ءداندى داقىلداردان بولەك، اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەر 3,7 ميلليون توننا مايلى داقىل، 2,9 ميلليون توننا كارتوپ (226,3 سەنتنەر/گەكتار) جانە 3,8 ميلليون توننا كوكونىس (297,3 سەنتنەر/گەكتار) الدى. ونىڭ ىشىندە 497,5 مىڭ توننا قىرىققابات (333,4 سەنتنەر/گەكتار)، 1058,5 مىڭ توننا پياز (429,9 سەنتنەر/گەكتار)، سونداي-اق 387,7 مىڭ توننا ءسابىز (283 سەنتنەر/گەكتار) بار.
قازىرگى تاڭدا ەلىمىزدە 8,4 ميلليون ادام دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورتپەن جۇيەلى تۇردە اينالىسادى. بۇل حالىقتىڭ 41,4 پايىزىن قۇرايدى. وسى ورايدا سپورت جنە تۋريزم مينيسترلىگىنىڭ ماقساتى - اتالعان كورسەتكىشتى 2029 -جىلعا قاراي 50 پايىزعا جەتكىزۋ.
بۇگىندە ەلىمىزدە سپورتتىق ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋدا وڭ ديناميكا بايقالادى. اتاپ ايتقاندا، 2024 -جىلى 90 سپورت نىسانى (61- اۋىلدا,29 - قالادا) سالىنسا، بيىل 32 نىسان (27-اۋىلدا، 5-قالادا) پايدالانۋعا بەرىلدى.
جىل سوڭىنا دەيىن تاعى 70 نىساننىڭ قۇرىلىسى اياقتالادى.
ارناۋلى مەملەكەتتىك قور ەسەبىنەن 33,2 ميلليارد تەڭگەگە ءتورت نىساننىڭ قۇرىلىسى باستالدى. ولار مىنالار:
- استانادا مۇڭايتپاسوۆ اتىنداعى ستاديون؛
- الماتى وبلىسى جالاڭاش اۋىلىندا سپورت كەشەنى؛
- اقمولا وبلىسى زەرەندى اۋىلىندا بالالار- جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبى؛
- كوكشەتاۋدا كوپفۋنكتسيونالدى كەشەن.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت وتىرىسى قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىنا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەلەكتر ەنەرگەتيكاسى سالاسىن دامىتۋ مەن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى تالقىعا ءتۇستى. سول كەزدە ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ ەلدەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنىڭ تاپشىلىعىن جويۋعا ارنالعان جوسپارىن تانىستىردى.
ونىڭ دەرەگىنشە، 2026 -جىلى شامامەن 2600 م ۆت قۋات كوزىن، ونىڭ ىشىندە جيىنتىق قۋاتى 174 م ۆت بولاتىن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا وبەكتىسىن قولدانىسقا ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل نىساندار الماتى (544 م ۆت جانە 557 م ۆت)، تەكەلى (17 م ۆت)، اتىراۋ 59,6 م ۆت قالالارى مەن قىزىلوردا (240 م ۆت)، تۇركىستان (1000 م ۆت) وبلىستارىندا ىسكە قوسىلادى.
- 2027 -جىلى قۋاتى شامامەن 1500 م ۆت، ونىڭ ىشىندە قۋاتى 573 م ۆت بولاتىن جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا وبەكتىسىن ىسكە قوسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ال 2028 -جىلى 2000 م ۆت-تان استام قۋات كوزىن، ونىڭ ىشىندە 245 م ۆت جاڭارتىلاتىن ەنەرگيا وبەكتىسىن ىسكە قوسۋ جوسپاردا بار. وسىلايشا، 2029 -جىلى ەكونوميكانىڭ ەلەكتر ەنەرگياسىنا دەگەن بارلىق قاجەتتىلىگىن جاۋىپ، ەنەرگيا جۇيەسىن پروفيتسيتپەن قامتاماسىز ەتۋ كۇتىلەدى. بۇل ەلدىڭ ەكسپورتتىق الەۋەتىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ەرلان اقكەنجەنوۆ.
ال «سامۇرىق- ەنەرگو» اكتسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قايرات ماقسۇتوۆ الماتىداعى ج ە و-لاردى گازعا اۋىستىرۋ قاشان اياقتالاتىنىن ايتتى.
ونىڭ مالىمەتىنشە، الماتى جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىن (ج ە و-2 جانە ج ە و-3) گازعا اۋىستىرۋ جۇمىستارى بەكىتىلگەن كەستەلەرگە سايكەس ءجۇرىپ جاتىر.
- مۇنداعى ەكىنشى جىلۋ ەلەكتر ورتالىعىن 2026 -جىلعى قىركۇيەكتە پايدالانۋعا بەرۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ال ءۇشىنشى ج ە و-نى 2026 -جىلعى جەلتوقساندا پايدالانۋعا بەرەمىز. اتالعان جوبالار ەلدىڭ وڭتۇستىگىن ەنەرگيامەن جابدىقتاۋ احۋالىن جاقسارتىپ قانا قويماي، الماتى قالاسىنىڭ ەكولوگيالىق جاعدايىن جاقسارتادى، - دەدى «سامۇرىق- ەنەرگو» باسشىسى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ قازاقستانداعى ەلەكتر ەنەرگياسىن بەرۋ جەلىلەرىن تەكسەرۋ جۇيەسىنە وزگەرىس ەنگىزىلەتىندىگىن مالىمدەدى.