ۇكىمەت ەسىرتكى قىلمىسىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن رەسپۋبليكالىق شتاب قۇردى
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت پرەزيدەنتتىڭ تاپسىرماسى اياسىندا ناشاقورلىق پروفيلاكتيكاسى جانە ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس قيمىل بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب قۇردى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى وتىرىسىندا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ شەڭبەرىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ وكىمىمەن ناشاقورلىق پروفيلاكتيكاسى جانە ەسىرتكى قىلمىسىنا قارسى ءىس قيمىل بويىنشا مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ قىزمەتىن ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق شتاب قۇرىلدى. وعان پرەمەر- مينيستر باسشىلىق ەتەدى، باسشىنىڭ ورىنباسارلارى رەتىندە پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى جانە ىشكى ىستەر ءمينيسترى ايقىندالدى.
شتابتىڭ نەگىزگى مىندەتى بولىپ مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ناشاقورلىققا جانە ەسىرتكى بيزنەسىنە قارسى تۇرۋ جونىندەگى ءىس- قيمىلىن ۇيلەستىرۋ، الدىن الۋ شارالارى كەشەنىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ءتيىمدى تاسىلدەر ازىرلەۋ، ەسىرتكىگە تاۋەلدى ادامداردىڭ پروفيلاكتيكاسىن، ەمىن جانە وڭالتۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ جۇمىستارى ايقىندالدى.
شتاب قۇرامىنا باس پروكۋراتۋرانىڭ، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ، قارجى مونيتورينگى اگەنتتىگىنىڭ، ۇلتتىق بانكتىڭ، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ وكىلدەرى، سونداي-اق ءبىرقاتار جاۋاپتى مينيسترلىك باسشىسى ەندى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ وكىمىمەن سونداي-اق وبلىستاردا، استانا، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا وڭىرلىك شتابتار قۇرۋ كوزدەلگەن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ەلىمىزدە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدىڭ ينتەگراتسيالانعان جۇيەسىن ەنگىزۋ جوسپارلانىپ وتىرعانىن جازعان ەدىك.