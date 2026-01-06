ۇكىمەت سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىن دامىتۋ ماسەلەسىن قارايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا ۇكىمەت مۇشەلەرى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت سالاسىن دامىتۋ ماسەلەسىن قارايدى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنتسياسىندا:
جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى روستيسلاۆ كونياشكين؛
عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ۆيتسە-ءمينيسترى دينارا شەگلوۆا؛
«سامۇرىق-قازىنا» ا ق-نىڭ سيفرلاندىرۋ جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى ابىلايحان وسپانوۆ ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىندايتىن ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، قازاقستان حالقىن جاڭا جىلمەن قۇتتىقتاعان مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ 2026 -جىل سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ اتالاتىنىن ايتقان ەدى.
- مەن بيىلعى جولداۋىمدا سيفرلىق مەملەكەت بولۋىمىز كەرەكتىگىن جاريالادىم. سوندىقتان كەلەسى جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ اتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم. وزىق تەحنولوگيالار ەلىمىزدىڭ بارلىق سالاداعى الەۋەتىن ارتتىرۋعا جول اشپاق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
جالپى، پرەزيدەنت تاپسىرماسىمەن ەلىمىزدىڭ سيفرلىق ەكوجۇيەسىن قالىپتاستىرۋ اياسىندا قىرۋار شارۋا اتقارىلدى. «جاساندى ينتەللەكت تۋرالى» زاڭنىڭ قابىلدانۋى اتالعان سالاداعى جاڭالىقتىڭ ءبىرى بولدى. وسىلايشا، قازاقستان جي سالاسىنداعى قوعامدىق قاتىناستاردى رەتتەۋگە زاڭ جۇزىندە نەگىز قالاعان الەمدەگى العاشقى ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى. اتالعان سالاداعى مەملەكەتتىك ساياساتتى ۇيلەستىرۋ ماقساتىندا جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلدى.
مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردى بەلسەندى سيفرلاندىرۋ جالعاسۋدا. بۇگىندە ەلەكتروندىق فورماتتاعى مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ۇلەسى 91 پايىزدى قۇرايدى. تىزىلىمدە 1448 مەملەكەتتىك كورسەتىلەتىن قىزمەت بار. ولاردىڭ باسىم كوپشىلىگى ونلاين رەجيمدە قولجەتىمدى. بۇدان باسقا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ 91 پايىزىن سمارتفون ارقىلى الۋعا بولادى. بۇل پروتسەستى ازاماتتار ءۇشىن بارىنشا ىڭعايلى ەتە تۇسەدى. ەلىمىزدە سيفرلىق قۇجاتتاردىڭ 39 ءتۇرى ەنگىزىلگەن. ولار قاعاز تۇرلەرىن تولىقتاي الماستىرا الادى.
وتكەن جىلدىڭ 5-جەلتوقسانىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ «التىن ساپا» جانە «پارىز» سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارىن، «قازاقستاننىڭ ۇزدىك تاۋارى» رەسپۋبليكالىق كورمە- كونكۋرسىنىڭ جەڭىمپازدارىن ماراپاتتاپ، سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەلىمىزدە ەنگىزۋ ىشكى جالپى ونىمگە 14 ميلليارد دوللاردان 20 ميلليارد دوللارعا دەيىن كىرىس اكەلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
- ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت 2030 -جىلعا قاراي الەمدىك ىشكى جالپى ونىمگە 17 تريلليون دوللاردان 26 تريلليون دوللارعا دەيىن پايدا اكەلىپ، 78 ميلليون جۇمىس ورنىن اشا الادى. ال قازاقستان جاعدايىندا سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ ىشكى جالپى ونىمگە 14 ميلليارد دوللاردان 20 ميلليارد دوللارعا دەيىن كىرىس اكەلۋى مۇمكىن. وسىنداي بولجام بار. ءبىراق شىن مانىندە قالاي بولارىن ءومىر كورسەتەدى. ءبىز تىڭ مۇمكىندىكتەردى بارىنشا پايدالانۋىمىز كەرەك، - دەگەن ەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، وتكەن جىلعى ۇكىمەتتىڭ سوڭعى وتىرىسىندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى زاڭ جوبالاۋ جۇمىستارىنىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان جوسپارىنىڭ جوباسىن ماقۇلدادى.
كوتەرىلگەن نەگىزگى ماسەلە بويىنشا بايانداما جاساعان ادىلەت ءمينيسترى ەرلان سارسەمبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، 2026 -جىلعا ارنالعان زاڭ جوبالارى جوسپارىنىڭ جوباسى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ۇسىنىستارى بويىنشا دايىندالىپ، وتكەن جىلعى 31-قازاندا زاڭ جوبالاۋ قىزمەتى ماسەلەلەرى جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق كوميسسيادا ماقۇلداندى. جوبا 12 زاڭ جوباسىن ازىرلەۋدى كوزدەيدى. ونىڭ ۇشەۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرمالارىنان تۋىندايدى.
پرەزيدەنت تاپسىرماسىنا سايكەس، مىناداي زاڭ جوبالارى ازىرلەنەدى:
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە مەملەكەتتىك مۇلىك ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» ؛
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە ونلاين- پلاتفورمالار جانە ماسس- مەديا ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» جانە وعان ىلەسپە اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى كودەكسىنە ازىرلەنگەن تۇزەتۋلەر.
- جوعارىدا كورسەتىلگەن زاڭ جوبالارىنان باسقا، جوسپارمەن پارلامەنتكە «مۇناي- گاز حيمياسى ونەركاسىبى تۋرالى»، «تۇرعىنجايدى تابيعي اپاتتاردان مىندەتتى ساقتاندىرۋ تۋرالى»، «جۇمىلدىرۋ تۋرالى» جانە وعان ىلەسپە زاڭ جوبالارى، جىل سايىنعى «2027 - 2029 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت تۋرالى»، سونداي-اق ەڭبەك زاڭناماسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى، مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جانە الەۋمەتتىك قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى بويىنشا دەربەس زاڭ جوبالارىن ەنگىزۋ كوزدەلگەن. جالپى پارلامەنتكە ءبىرىنشى جارتىجىلدىقتا 5 زاڭ جوباسىن، ەكىنشى جارتىجىلدىقتا 7 زاڭ جوباسىن ەنگىزۋ جوسپارلانۋدا، - دەدى ەرلان سارسەمبايەۆ.
وسى ورايدا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارى زاڭ جوبالاۋ جۇمىستارى جوسپارىنىڭ ۋاقتىلى ىسكە اسىرىلۋىن تىكەلەي باقىلاۋدا ۇستاۋعا تيىستىگىن باسا ايتتى.
- سونىمەن قاتار بەلگىلەنگەن مەرزىمدەردىڭ ساقتالۋىنا قاتىستى ماسەلەلەر دە بار. مىسالى، دەنساۋلىق ساقتاۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن ۇكىمەتكە ەنگىزۋ مەرزىمىنەن 30 كۇنگە كەشىكتىرىلدى. مۇندايدى دوعارۋ قاجەت، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى زاڭ جوبالارىن كەلىسۋ بارىسىندا باسى ارتىق بيۋروكراتيادان ارىلۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى.
- كەلەسى جىلى بارلىعى 12 زاڭ جوباسىن ازىرلەۋ كوزدەلگەن. وسىعان بايلانىستى مىنا ماسەلەلەرگە نازار اۋدارۋ قاجەت. مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىنشى باسشىلارى ءاربىر زاڭ جوباسىنىڭ ساپالى ازىرلەنۋىن جانە ولاردىڭ ماجىلىسكە ۋاقتىلى ەنگىزىلۋىن قاتاڭ باقىلاۋدا ۇستاسىن، - دەدى ول.
مۇنان بولەك، وتىرىستا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ 6-22-اقپان ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان جانە كورتينا-د'امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا سپورتشىلارىمىزدىڭ دايىندىعى جونىندە باياندادى.
ونىڭ دەرەگىنشە، ۇلتتىق كوماندا سپورتتىڭ 10 تۇرىنەن 58 مەدال جيىنتىعى بويىنشا باق سىناسادى. ولاردىڭ قاتارىندا بياتلون، كونكيمەن جۇگىرۋ، مانەرلەپ سىرعاناۋ، شورت-ترەك، تاۋ شاڭعى سپورتى، شاڭعى قوسسايىسى، شاڭعى جارىستارى، شاڭعىمەن ترامپليننەن سەكىرۋ، فريستايل- موگۋل جانە فريستايل-اكروباتيكا بار.
- بولجامعا سايكەس، ۇلتتىق كوماندانىڭ قۇرامىندا 35-كە جۋىق سپورتشى بولادى دەپ كۇتىلۋدە. 2022 -جىلى بەيجىڭدە وتكەن قىسقى وليمپيادا ويىندارىندا ەلىمىزدىڭ نامىسىن 34 سپورتشى قورعاعان. قازىر سوفيا سامودەلكينا مەن ميحايل شايدوروۆتىڭ مانەرلەپ سىرعاناۋدان 2 جەكە رەسمي وليمپيادا ليتسەنزيالارى بار. سونىمەن قاتار، سپورتشىلارىمىز شورت-ترەكتەن 9، كونكيمەن جۇگىرۋدەن 12 ليتسەنزيا جەڭىپ الدى، - دەدى مينيستر.
ويىندارعا ساپالى دايىندىق ماقساتىندا ۇلتتىق كوماندالار 178 وقۋ-جاتتىعۋ جيىنىن وتكىزىپ، سپورتشىلارىمىز 125 حالىقارالىق جارىستارعا قاتىستى. قارجىلاندىرۋدىڭ جالپى سوماسى 13,3 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. ونىڭ ىشىندە فەدەراتسيالار قاراجاتىنان - 585 ميلليون تەڭگە، رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن - 5,3 ميلليارد تەڭگە، جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەن - 6,2 ميلليارد تەڭگە، تۋريزم جانە سپورت يندۋسترياسىن قولداۋ قورىنان 1,2 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى. سونداي-اق، قىسقى وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىنەن ۇلتتىق كوماندالاردىڭ باس باپكەرلەرى انىقتالدى. گەرمانيا، نيدەرلاندى، يسپانيا، سلوۆەنيا، پولشا، رەسەي جانە بەلارۋس ەلدەرىنەن مانەرلەپ سىرعاناۋ، كونكيمەن جۇگىرۋ، شاڭعى جارىسى، شورت-ترەك جانە بياتلون بويىنشا 13 شەتەلدىك توپ- دەڭگەيدەگى جاتتىقتىرۋشى- كەڭەسشى جۇمىلدىرىلدى.
ال XIV قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنا ۇلتتىق كوماندا 2 سپورت تۇرىنەن - پارا شاڭعى جارىسى مەن پارا بياتلوننان قاتىسۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل سپورت تۇرلەرى بويىنشا 38 مەدال جيىنتىعى ساراپقا سالىنادى.
- بۇگىنگە دەيىن ۇلتتىق كوماندانىڭ 7 سپورتشىسى 10 ليتسەنزيا جەڭىپ الدى. ولاردىڭ قاتارىندا پارابياتلوننان الەم كۋبوگىنىڭ جالپى ەسەپتە جەڭىمپازى اتانعان تۇڭعىش قازاقستاندىق جانە حرۋستال گلوبۋستىڭ يەگەرى ەربول حاميتوۆ، 2022 -جىلى بەيجىڭدە وتكەن پاراليمپيادا ويىندارىنىڭ قولا جۇلدەگەرى الەكساندر گەرليتس بار، - دەدى ەربول مىرزابوسىنوۆ.
وسى رەتتە پرەمەر-مينيستر بايراقتى باسەكەنىڭ باستالۋىنا ساناۋلى كۇندەر قالعانىن، بارلىق دايىندىق شارالارى تولىق كولەمدە اياقتالۋى قاجەت ەكەنىن ايتتى. سونداي-اق ءتيىستى مينيسترلىكتەرگە مىناداي ناقتى تاپسىرمالار جۇكتەدى:
ءبىرىنشى - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ۇلتتىق وليمپيادا كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق قۇرامانىڭ تولىق دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. تۇپكىلىكتى قۇرامداردى قالىپتاستىرۋ، لوگيستيكا، كەرەكتى جابدىقتار، مەديتسينالىق قولداۋ جانە ۇيىمداستىرۋ ماسەلەلەرىن تەز ارادا رەتتەۋ قاجەت. ەشقانداي كوزبوياۋشىلىق بولماۋى كەرەك. سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ديپلوماتيالىق ارنالار ارقىلى جان-جاقتى قولداۋ كورسەتۋى ءتيىس.
ەكىنشى - بيۋدجەت قاراجاتىن ءتيىمدى پايدالانۋعا باسا ءمان بەرۋ قاجەت. كەلەشەگى بار سپورتشىلارعا كورسەتىلەتىن قولداۋ شارالارى ناقتى ءارى اشىق بولۋعا ءتيىس. بۇعان مينيسترلىكتەردىڭ، فەدەراتسيالار مەن ۆەدومستۆولىق باعىنىستاعى ۇيىمداردىڭ باسشىلارى تىكەلەي جاۋاپتى بولادى. سونداي-اق كاسىپقوي سپورتتى دامىتۋعا بيۋدجەتتەن تىس قاراجات تارتۋعا كۇش سالۋ كەرەك.
ءۇشىنشى - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى ۇلتتىق پاراليمپيادا كوميتەتىمەن بىرلەسىپ، ۇلتتىق كوماندانىڭ قىسقى پاراليمپيادا ويىندارىنا دايىندىق جۇمىستارىن كۇشەيتۋى قاجەت.
ءتورتىنشى - تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگىمەن بىرگە ءتيىستى اقپاراتتىق قولداۋ كورسەتىپ، قازاقستاندىق سپورتشىلاردىڭ وليمپيادا ويىندارىنداعى جارىستارىنىڭ تەليەۆيزيالىق ترانسلياتسياسىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك.
بەسىنشى - ويىنداردىڭ ناتيجەسى بويىنشا قول جەتكىزىلگەن جەتىستىكتەردىڭ ءادىل باعاسىن بەرە وتىرىپ، جان-جاقتى تالداۋ جۇرگىزۋ قاجەت. سونىمەن بىرگە وليمپيادالىق سپورت تۇرلەرىن ودان ءارى دامىتۋ تۋرالى ناقتى ۇسىنىستار ازىرلەۋ كەرەك.
