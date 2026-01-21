ۇكىمەت پرەزيدەنتتىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايداعى تاپسىرمالارىن قالاي ورىنداۋ كەرەكتىگىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. كۇن تارتىبىنە مەملەكەت باسشىسىنىڭ كەشە قىزىلوردا قالاسىندا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەسى شىعارىلىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدا ۇكىمەتكە كومىرمەن قۋات ءوندىرۋ ىسىنە ۇلتتىق جوبا ازىرلەپ، 20-ناۋرىزعا دەيىن قابىلداۋدى، «سامۇرىق-قازىنا» قورىمەن بىرگە گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىن جانداندىرىپ، جاڭا كومىرسۋتەگى كەنىشتەرىنىڭ يگەرىلۋىن قامتاماسىز ەتۋدى، كەيبىر گيدروتەحنيكالىق نىسانداردىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن ونى سەنىمگەرلىك باسقارۋعا بەرۋ ماسەلەسىن شەشۋدى تاپسىردى. سونداي-اق مادەنيەت، ءبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق جانە وزگە دە نەگىزگى سالالارعا قاتىستى ءبىرقاتار ناقتى تاپسىرما بەردى. مەملەكەت باسشىسىنىڭ قۇرىلتايداعى سويلەگەن ءسوزىنىڭ تولىق ماتىنىمەن مىنا سىلەمە ارقىلى تانىسا الاسىزدار.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ، سيفرلاندىرۋ مەن سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋ شارالارى تالقىلاندى. سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جۇيەلەرىن دامىتۋ ماسەلەسى بويىنشا بايانداما جاساعان ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى قۋاندىق قاجكەنوۆتىڭ ايتۋىنشا، مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2025 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىقتى تولىعىمەن اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، سۋمەن جابدىقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ بويىنشا كەشەندى جۇمىس جۇرگىزىلدى.
وسى جىلدارى ارالىعىندا بيۋدجەتتەن شامامەن 835 ميلليارد تەڭگە، ونىڭ ىشىندە ارنايى مەملەكەتتىك قوردان 132 ميلليارد تەڭگە ءبولىنىپ، 1,6 مىڭنان استام جوبا ىسكە اسىرىلدى، ياعني ۇكىمەت تاراپىنان قارجىلاندىرۋ ماسەلەسى تولىعىمەن شەشىلدى. جۇرگىزىلگەن جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە 34 قالا مەن 756 اۋىل ورتالىق سۋ جۇيەسىمەن قامتىلدى. سونىمەن قاتار، جەرگىلىكتى بيۋدجەت ەسەبىنەن 699 اۋىلدا كەشەندى بلوك-مودۋلدەر ورناتىلدى.
- سالىستىرمالى تۇردە، 2021 -جىلى اۋىل حالقىنىڭ 90 پايىزى جانە قالا حالقىنىڭ 97,5 پايىزى سۋمەن جابدىقتاۋ قىزمەتتەرىنە قول جەتكىزدى. وسىلايشا، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ اقپاراتىنا سايكەس، مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسى تولىق ورىندالىپ، ەلىمىزدەگى 90 قالا مەن 7,5 ميلليون تۇرعىنى بار 6087 اۋىل اۋىز سۋمەن 100 پايىز تولىق قامتاماسىز ەتىلىپ وتىر، - دەدى قۋاندىق قاجكەنوۆ.
ونىڭ دەرەگىنشە، ەلىمىزدىڭ 45 قالاسىندا كارىز تازارتۋ قۇرىلىسى جاڭارتىلىلىپ، الداعى 3 جىلدا 3,6 ميلليوننان استام «اقىلدى» سۋ ەسەپتەۋ قۇرىلعىلارى ورناتىلادى.
ال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ «Smart Turmys» تۇرعىن ءۇي-كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتتى.
- «Smart Turmys» تۇرعىن ءۇي- كوممۋنالدىق شارۋاشىلىعىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسى قالىپتاستىرىلۋدا. ول كوممۋنالدىق قىزمەتتەر بويىنشا ازاماتتارعا ارنالعان ءبىرىڭعاي ينتەرفەيسكە اينالادى. سونىمەن قاتار، حالىققا قولايلى بولۋ جانە ەسەپ ايىرىسۋدىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي تولەم قۇجاتىنىڭ مودەلى پىسىقتالدى. باستى مىندەت - وبەكتىلەردى ەسەپتەۋ قۇرالدارىمەن جانە دەرەكتەردى ونلاين بەرۋ ارقىلى اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيەلەرمەن جاراقتاندىرۋ، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە 4 مىڭنان استام جەراستى سۋ كوزدەرى بارلانعان، ولاردىڭ بەكىتىلگەن پايدالانۋ قورى جىلىنا 15,7 ميلليارد تەكشە مەتر شاماسىندا. الايدا قازىر بەكىتىلگەن قوردىڭ بار بولعانى 7-10 پايىزى عانا پايدالانىلىپ جاتىر. جەراستى سۋلارى جەتكىلىكتى زەرتتەلمەگەن، قورلاردىڭ ەداۋىر بولىگى بارلانباعان كۇيدە قالىپ وتىر.
- وسىعان بايلانىستى، ءبىز جەراستى سۋلارىن كەشەندى پايدالانۋدىڭ تۇجىرىمداماسىن ازىرلەۋدى باستايمىز. تۇجىرىمدامانىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جەراستى سۋلارىن يگەرۋدىڭ تيىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىرۋعا، حالىقتى جانە ەكونوميكا سالالارىن ۇتىمدى ءارى تۇراقتى سۋمەن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق ەلدىڭ سۋ قورىن ساقتاۋ مەن دامىتۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى مينيستر.
اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ بيىل سۋدى كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلداردىڭ ليميتى قالايشا بەكىتىلگەنىن ءمالىم ەتتى.
- بيىل ەگىس قۇرىلىمى سۋدىڭ ناقتى ليميتىنە بايلانىستى بەكىتىلدى. قىزىلوردا، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىسىندا كەزدەسۋ وتكىزىپ، ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلدى. بۇگىندە تۇركىستان جانە قىزىلوردا وبلىستارىندا كۇرىش پەن ماقتانى ڭ ەگىس الاڭدارى بەكىتىلدى. جالپى بيىل قىزىلوردا وبلىسىنىڭ كۇرىش القابى ينديكاتور بويىنشا 77 مىڭ گەكتار بولۋ كەرەك ەدى. تاعى 10 پايىز ءتۇسىرىپ، 73 مىڭ گەكتار دەپ بەكىتتىك. ال تۇركىستان وبلىسىندا 3,5 مىڭ گەكتارعا قىسقاردى، - دەدى ۆەدومستۆو باسشىسى.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وبلىس اكىمدىكتەرىنىڭ سۋمەن جابدىقتاۋشى ۇيىمدارمەن جۇمىسىن سىنادى.
- وڭىرلەردەن اۋىزسۋ ساپاسى مەن ءجيى بەرىلمەي قالۋىنا، سۋمەن جابدىقتاۋ جەلىلەرىنىڭ توزعانىنا، جوندەۋ جۇمىستارى مەن ىسكە قوسۋ مەرزىمدەرىنىڭ سوزىلىپ كەتۋىنە بايلانىستى شاعىمدار ءتۇسىپ جاتىر. جاقىندا عانا ورال جانە تەمىرتاۋ قالالارىنىڭ تۇرعىندارى سۋدىڭ ساپاسىنا قاتىستى ماسەلە كوتەردى. جالپى بىلتىر سۋمەن جابدىقتاۋ ماسەلەسى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندارعا 70 مىڭعا جۋىق ارىز-شاعىم ءتۇستى. بۇل ءوڭىر اكىمدىكتەرى نە مەردىگەرلەرمەن، نە قىزمەت كورسەتۋشى ۇيىمدارمەن قاجەتتى جۇمىس جۇرگىزبەي وتىرعانىن كورسەتەدى، - دەدى ول.
سونداي-اق ۇكىمەت باسشىسى ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندارعا مىناداي ناقتى تاپسىرمالار بەردى:
- ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرگە جالپى سيپاتتاعى ترانسفەرتتەردىڭ بولىنگەن سومالارى مەن ەنەرگەتيكالىق جانە كوممۋنالدىق سەكتورلاردى جاڭعىرتۋ جونىندەگى ۇلتتىق جوبا اياسىندا سۋمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جوبالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋىنا جۇيەلى تۇردە باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس؛
- سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى جىل سوڭىنا دەيىن 142) اۋىلدىق ەلدى مەكەندى اۋىز سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەرەتىن 12 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ شارالارىن قابىلداۋى قاجەت؛
- وسى جىلدىڭ 30-شىلدەسىنە دەيىن تۇركىستان وبلىسىنداعى شاردارا توپتىق سۋ قۇبىرىن پايدالانۋعا، 15-قاراشاسىنا دەيىن سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنداعى پرەسنوۆ جانە سوكولوۆ توپتىق سۋ قۇبىرلارىن جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن اياقتاۋ كەرەك؛
- قارجى مينيسترلىگى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت اياسىندا كوزدەلگەن سۋمەن جابدىقتاۋ جوبالارىن ۋاقتىلى قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس؛
- اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىكتەرى، سونداي-اق قىزىلوردا، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىنىڭ اكىمدىكتەرى سۋدى كوپ قاجەت ەتەتىن داقىلدار بويىنشا ەگىس القاپتارىنىڭ قۇرىلىمىن سۋدى پايدالانۋ ليميتتەرىنە قاتاڭ سايكەستەندىرە وتىرىپ، بەكىتۋى قاجەت؛
- سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى فەرمەرلەرگە سۋ بەرۋگە قاتىستى بارلىق شارتتاردىڭ ەگىس القاپتارىنىڭ قۇرىلىمىن ءارتاراپتاندىرۋ جونىندەگى جول كارتاسىنىڭ ينديكاتورلارىنا سايكەس جاسالۋىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك؛
- مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مۇددەلى مينيسترلىكتەرمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، سۋ رەسۋرستارىن ۇتىمدى پايدالانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋ باعىتىندا جۇيەلى جۇمىستى جالعاستىرۋعا ءتيىس.