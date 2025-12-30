ۇكىمەت قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا سپورتشىلارىمىزدىڭ دايىندىعىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى يتاليادا وتەتىن قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا سپورتشىلارىمىزدىڭ دايىندىعىن پىسىقتايدى. سونداي-اق، ۇكىمەتتىڭ كەلەر جىلعا ارنالعان زاڭ جوبالاۋ جوسپارى بەكىتىلەدى.
تاياۋدا تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ قوعاممەن بايلانىس ءبولىمىنىڭ وكىلى تۇرلىجان ايتەنوۆ كەلەسى جىلدىڭ 6-22-اقپانى ارالىعىندا يتاليانىڭ ميلان مەن كورتينا- د’امپەتستسو قالالارىندا وتەتىن XXV قىسقى وليمپيادا ويىندارىنا ءدال قازىرگى تاڭدا قازاقستان قورجىنىندا 23 ليتسەنزيا بار ەكەنىن ايتقان بولاتىن. ونىڭ 2 ەۋى - مانەرلەپ سىرعاناۋدان، 9 ى - شورت-ترەكتەن، 12 سى - كونكيمەن جۇگىرۋدەن. قالعان سپورت تۇرلەرى بويىنشا ىرىكتەۋ ءالى جالعاسىپ جاتىر.
ليتسەنزيالىق تۋرنيرلەردىڭ باسىم بولىگى قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن اياقتالادى. سونىڭ ناتيجەسىندە قازاقستان جالپى 90 عا جۋىق ليتسەنزياعا قول جەتكىزۋى مۇمكىن. الايدا وليمپياداعا باراتىن سپورتشىلار سانى ليتسەنزيادان الدەقايدا از بولادى.
- ءبىر سپورتشى بىرنەشە قاشىقتىقتا نەمەسە بىرنەشە ديستسيپلينادا ونەر كورسەتە الادى. مىسالى، شورت-ترەكتە 4 سپورتشى بارىپ، 9 ليتسەنزيانى پايدالانادى. سوندىقتان شامامەن 30- 35 سپورتشى وليمپياداعا اتتانادى دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز، - دەگەن ەدى مينيسترلىك وكىلى.
بياتلون، شاڭعى جارىسى، فريستايل-موگۋل جانە فريستايل-اكروباتيكا سەكىلدى سپورت تۇرلەرىنەن ليتسەنزيالىق ىرىكتەۋ ءالى اياقتالعان جوق. الەم كۋبوكتارى بىتكەن سوڭ حالىقارالىق رەيتينگ جاريالانىپ، ۇزدىك سپورتشىلار وليمپيادا جولداماسىن الادى. ال ۇلتتىق قۇرامالاردىڭ دايىندىعى ماۋسىم بويى ەۋروپادا وتەتىن الەم كۋبوكتارى ارقىلى جۇرگىزىلدى. وليمپياداعا سپورتشىلار جارىس باستالاردان ءبىر اپتا بۇرىن بارىپ، جەرگىلىكتى كليماتقا بەيىمدەلەدى.
مەملەكەت تاراپىنان وليمپيادا جۇلدەگەرلەرىنە قوماقتى سىياقى قاراستىرىلعان:
التىن مەدال ءۇشىن - 250 مىڭ دوللار
كۇمىس ءۇشىن - 150 مىڭ دوللار
قولا جۇلدەگە - 75 مىڭ دوللار تولەنەدى.
ءتىپتى 5-ورىنعا دەيىن ىنتالاندىرۋ سىياقىسى بار.
ءوتىپ بارا جاتقان جىل ىشىندە ۇكىمەت 19 زاڭ جوباسىن ازىرلەۋدى كوزدەگەن بولاتىن. جوسپارلانعان 19 زاڭ جوباسىنىڭ 6 اۋى جاڭا رەداكتسياداعى زاڭ جوبالارى، 13 ى قولدانىستاعى زاڭدارعا تۇزەتۋلەر ەنگىزەدى. ولاردىڭ ىشىندە بانكتەر تۋرالى، قۇقىق بۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الۋ تۋرالى، سونىمەن قاتار رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت جانە ۇلتتىق قوردان كەپىلدەندىرىلگەن ترانسفەرت تۋرالى جىل سايىنعى نەگىزدە ازىرلەنەتىن زاڭداردى ءماجىلىس قابىلدادى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا «ىسكەر ايماق» شاعىن بيزنەستى قولداۋدىڭ ءبىرىڭعاي باعدارلاماسى قابىلداندى. باعدارلاما شاعىن كاسىپكەرلىكتى، ەڭ الدىمەن، اۋىلدىق ەلدى مەكەندەر مەن شاعىن قالالاردا اۋقىمدى دامىتۋعا، جەدەل الەۋمەتتىك- ەكونوميكالىق تيىمدىلىكتى قامتاماسىز ەتەتىن تەحنولوگيالىق جاعىنان قاراپايىم، تەز ىسكە اسىرىلاتىن جوبالارعا باعىتتالعان.
باعدارلامانىڭ باسىمدىعى قوسىلعان قۇننىڭ جەرگىلىكتى تىزبەگىن، ورنىقتى وندىرىستىك بازانى جانە ۇزاق مەرزىمدى ەكونوميكالىق اسەردى قالىپتاستىراتىن اۋىل شارۋاشىلىعى شيكىزاتىن قايتا وڭدەۋ، شاعىن ناۋبايحانالار، ءسۇت جانە ەت جارتىلاي فابريكاتتارى، تاماق ءوندىرۋ، اعاش وڭدەۋ، جيھاز سەحتارى جانە قۇرىلىس ماتەريالدارىن ءوندىرۋ، قولونەر جانە وزگە دە باعىتتار سانالادى. نەگىزگى ءتاسىلى - وڭىرلىك الەۋەتتى جانە قاجەتتىلىكتەردى ەسكەرە وتىرىپ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگانداردىڭ باسىم سالالاردىڭ قوسىمشا تىزبەسىن قالىپتاستىرۋ ارقىلى كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ءۇشىن وڭىرلەردى ورتاق جاۋاپكەرشىلىككە تارتۋ.
باعدارلامادا وڭىرلىك ەكونوميكانىڭ قۇرىلىمىن كورسەتەتىن سۋبسيديالاۋ ليميتتەرىنىڭ ەكى دەڭگەيلى جۇيەسى كوزدەلەدى. ءبىرىنشى دەڭگەي - اباي، ۇلىتاۋ، جەتىسۋ، سولتۇستىك قازاقستان جانە قىزىلوردا وبلىستارى ءۇشىن بيۋدجەتتىڭ 30 پايىزىنا دەيىن سۋبسيديا ءبولۋ. ەكىنشى دەڭگەي - قالعان وڭىرلەرگە سۋبسيديالار بيۋدجەتىنىڭ 70 پايىزىنا دەيىن ءبولۋ. ەكى دەڭگەي بويىنشا قارجىلاندىرۋدىڭ قولجەتىمدىلىگى كرەديتتىڭ بۇكىل مەرزىمىنە نەگىزگى بورىش سوماسىنىڭ 80 پايىزىنا دەيىن «دامۋ» قورىنىڭ كەپىلدىكتەرىن بەرۋدى قوسا العاندا، سۋبسيديالاۋ جانە كەپىلدىك بەرۋ تەتىكتەرىنىڭ ۇيلەسىمىمەن قامتاماسىز ەتىلەدى.
پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ ايتۋىنشا، باعدارلاما وڭىرلەردە تۇراقتى كاسىپكەرلىك ورتانى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان جانە ەكونوميكالىق دامۋ مەن بيۋدجەتتىك ورنىقتىلىق اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتەدى.
- بۇدان باسقا، «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلار وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى شاعىن جانە ورتا بيزنەس كاسىپورىندارىن جاراقتاندىرۋ مەن قايتا جاراقتاندىرۋدىڭ جاڭا باعدارلاماسىنا قاتىسۋ مۇمكىندىگىنە يە بولاتىنىن اتاپ وتكىم كەلەدى. ليزينگ بويىنشا باعدارلامانى ىسكە اسىرۋ 2 مىڭنان استام جۇمىس ىستەپ تۇرعان كاسىپورىنداردى جاڭعىرتۋعا، ەڭبەك ونىمدىلىگى مەن كاسىپورىنداردىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. قارجىلاندىرۋ قوسىمشا كەپىلسىز جۇزەگە اسىرىلادى، - دەدى ول.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ سالىقتى اكىمشىلەندىرۋدىڭ سەرۆيستىك مودەلى قازىرگى جۇيەدەن نەسىمەن ەرەكشەلەنەتىنىن ايتتى.
- نەگىزگى ءتاسىل - «باقىلاۋ ءۇشىن عانا باقىلاۋ» ساياساتىنان كەتىپ، سالىق تولەۋشى جۇيەگە تىركەلگەن ساتتەن باستاپ ونىڭ بۇكىل قىزمەتىنە سەرۆيستىك سۇيەمەلدەۋگە كوشەمىز. بۇل مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ جانە باسقا دا تسيفرلىق ارنالاردىڭ پلاتفورمالارىندا ەلەكتروندىق سەرۆيستەر مەن ينتەگراتسيالاردى دامىتۋ ارقىلى قامتاماسىز ەتىلەدى. ونىڭ ىشىندە: دەكلاراتسيالاردى الدىن الا تولتىرۋ جانە اۆتوماتتى تۇردە دەكلاراتسيالاۋ؛ سالىق ەسەبىن بەرۋ مەرزىمىنىڭ باستالۋى سياقتى ماڭىزدى وقيعالار تۋرالى push-حابارلامالار جىبەرىپ وتىرۋ؛ مەملەكەتتىك باجدى اۆتوماتتى تۇردە قايتارۋ نەمەسە سالىقتاردى ەسەپكە جاتقىزۋ سياقتى جەكەلەگەن پروتسەستەردى «ءوتىنىشسىز» فورماتتا كورسەتۋ كوزدەلىپ وتىر، - دەدى مينيستر.
سونىمەن قاتار ول 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا سالىقپەن تىكەلەي جۇمىس ىستەيتىن ماماندارعا ارنالعان «حالىق بۋحالتەرى» اكسياسى باستالاتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسى ورايدا بۋحالتەرلەر وداعىنىڭ ءتوراعاسى مەرەكە جۇماتوۆ «حالىق بۋحالتەرى» باستاماسىنا تەگىن ۇلەس قوساتىندارىن ءمالىم ەتتى.
- ءبىز قارجى مينيسترلىگىنىڭ باستاماسىن قولدايمىز جانە ءوز رەسۋرستارىمىز بەن اۋديتوريالارىمىزدى، ونلاين الاڭدارىمىزدى، تالىمگەرلەرىمىزدى اقىسىز نەگىزدە ۇسىنامىز. ءبىزدىڭ اككرەديتتەلگەن وقۋ ورتالىقتارىمىزدىڭ مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىمەن بىرلەسە وتىرىپ بيزنەستى كەزەڭ-كەزەڭمەن دايىنداۋعا ارنالعان جول كارتاسىن ازىرلەپ جاتىر، - دەدى ول.
پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بۋحالتەرلەر وداعىنىڭ بيزنەستى تەگىن وقىتۋ جانە كەڭەس بەرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەۋ ۇسىنىسىنا قولداۋ ءبىلدىردى.
- بۇگىن بۋحالتەرلەر وداعى بيزنەستى تەگىن وقىتۋ جانە كەڭەس بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوسۋ جونىندە يگى باستاما كوتەردى. مەملەكەتتىك ورگاندارعا بۇل پروتسەستى تولىق قولداپ، جاردەم كورسەتۋدى تاپسىرامىن. جۇمىس بارلىق جەردە، ءتىپتى اۋىل- ايماقتارعا دەيىن جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. بۋحالتەرلەر وداعى، سالالىق قاۋىمداستىقتار مەن ۇيىمدار مەملەكەتتىك كىرىستەر ورگاندارى مەن اكىمدىكتەردىڭ قاجەتتى ينفراقۇرىلىمىن پايدالانا الادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ۇكىمەت باسشىسى سالىق ورگاندارىنىڭ مىندەتى - قاتەلىكتەر ءۇشىن جازالاۋ ەمەس، قاتەلەسپەۋگە كومەكتەسۋ ەكەنىن ەسكەرتتى.
قارجى مينيسترلىگىنە «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
- قارجى مينيسترلىگى «ىسكەر ايماق» باعدارلاماسىن قارجىلاندىرۋدى قامتاماسىز ەتسىن. باعدارلامانى جەرگىلىكتى بيۋدجەتتەر ەسەبىنەن دە قوسا قارجىلاندىرۋ كوزدەلۋى قاجەت. ءوڭىر اكىمدىكتەرى ءبىرىنشى دەڭگەيدەگى سۋبسيديالاردى ءبولۋ ءۇشىن ايماقتاردىڭ ەرەكشەلىگىن ەسكەرە وتىرىپ، بارىنشا قىسقا مەرزىمدە باسىم سالالاردىڭ تىزبەسىن قالىپتاستىرسىن. شاعىن بيزنەستىڭ وندىرىستىك ينفراقۇرىلىمعا قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتىپ، وندىرىستىك عيماراتتاردى جەڭىلدىكپەن جالعا الۋىنا مۇمكىندىك جاساعان ءجون، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
مارلان جيەمباي