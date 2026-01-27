ۇكىمەت «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى ءوتىپ، مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى ءتۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرىن قاراپ، 2026-2030 - جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتايدى.
وتىرىس قورىتىندىسىندا باسپا ءسوز ءماسليحاتى وتەدى. وندا تۋريزم جانە سپورت ءمينيسترى ەربول مىرزابوسىنوۆ پەن وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى 2026- جىلعا ارنالعان مادەني-تۋريستىك وقيعالار كۇنتىزبەسىن دايىندادى. قۇجاتتا ەلىمىزدىڭ 20 وڭىرىندە وتەتىن 55 ءىرى ءىس-شارا قامتىلعان.
كۇنتىزبە ىشكى ءتۋريزمدى ناسيحاتتاۋعا، تۋريستىك باعىتتاردى كەڭەيتۋگە جانە وڭىرلىك برەندتەردى دامىتۋعا باعىتتالعان. ءىس- شاراعا مادەني، ەتنومادەني، سپورتتىق، گاسترونوميالىق جانە ەكولوگيالىق باعىتتاعى ءتۇرلى وقيعالار ەنگىزىلگەن. بۇل تۋريستەرگە جەكە قىزىعۋشىلىقتارى مەن ماۋسىمدىق ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرە وتىرىپ، ساپار باعىتتارىن الدىن الا جوسپارلاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
جوسپارلانعان باستامالاردىڭ باسىم بولىگى جىل سايىن ءداستۇرلى تۇردە وتكىزىلەدى. مۇنداي ءىس-شارالار وڭىرلەرگە دەگەن قىزىعۋشىلىقتى قالىپتاستىرىپ، وقيعالار كۇن ءتارتىبىنىڭ ساباقتاستىعىن قامتاماسىز ەتەدى. سونىمەن قاتار جوبالاردىڭ كوپشىلىگى بيزنەس وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن نەمەسە دەمەۋشىلىگىمەن ۇيىمداستىرىلادى. بۇل وقيعالى تۋريزمدى بيۋدجەتكە قوسىمشا سالماق تۇسىرمەي دامىتۋ قاعيداتىنا ساي كەلەدى.
2026-2030 - جىلدارعا ارنالعان «قازاقستان بالالارى» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىنىڭ تۇجىرىمداماسىن وقۋ- اعارتۋ مينيسترلىگى بالالار قۇقىقتارى جونىندەگى ۋاكىلمەن، پارلامەنت دەپۋتاتتارى جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىمەن بىرلەسە وتىرىپ ازىرلەدى. اتالعان قۇجات قازاقستانداعى بالالاردىڭ قۇقىقتارى مەن ءال-اۋقاتىن قامتاماسىز ەتۋگە باعىتتالعان قولدانىستاعى جانە جوسپارلانعان بارلىق شارانى بىرىكتىرۋگە باعىتتالعان ءارى وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ مۇددەسى ءۇشىن جۇيەلى، تۇراقتى ءارى دايەكتى ساياسات قۇرۋداعى ماڭىزدى قادام بولماق.
باعدارلاما قازاقستانداعى ءاربىر بالانىڭ قۇقىعى مەن ءال-اۋقاتىن جۇيەلى قورعاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن تۇراقتى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ نەگىزىنە اينالۋى ءتيىس.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ قىزىلوردا قالاسىندا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدا بەرگەن تاپسىرمالارىن ورىنداۋ ماسەلەسى تالقىلاندى. جيىن بارىسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۇكىمەت ۇلتتىق بانكپەن، قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن ماكروەكونوميكالىق تۇراقتاندىرۋ جانە حالىقتىڭ ءال اۋقاتىن ارتتىرۋ جونىندەگى 2026-2028 - جىلدارعا ارنالعان بىرلەسكەن ءىس-قيمىل باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋدى جالعاستىراتىنىن ايتتى. نەگىزگى باسىمدىق - حالىقتىڭ تابىسىن ارتتىرۋ بولماق.
- بيىل حالىقتىڭ ناقتى تابىسىنىڭ ءوسۋى 2,3 پايىز جوعارى بولۋى ءتيىس. وعان ەكونوميكانىڭ تۇراقتى، ساپالى ءوسۋىن قامتاماسىز ەتۋ جانە ينفلياتسيانى تومەندەتۋ ەسەبىنەن قول جەتكىزىلەدى. ەكونوميكانىڭ ءوسۋى 5 پايىزدان كەم ەمەس دەڭگەيدە قامتاماسىز ەتىلەدى. ول ءۇشىن نەگىزگى كاپيتالعا سالىنعان ينۆەستيتسيالار كولەمى جالپى ىشكى ونىمگە قاتىستى 18 پايىزعا دەيىن جەتكىزىلەدى، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر.
سونداي-اق ول ە ا ە و نارىعىنداعى كەدەرگىلەردى انىقتاۋ جانە جويۋ جۇمىستارىنا باسىمدىق بەرىلەتىنىن ايتتى.
- ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىندا بيىلعى جانە كەيىنگى جىلدارعا ارنالعان جۇمىستىڭ نەگىزگى باعدارلارى - مەملەكەت باسشىسى قويعان باسىمدىقتار مەن مىندەتتەردى پراكتيكالىق ىسكە اسىرۋ، ونىڭ ىشىندە ە ا ە و جالپى نارىعىندا قازاقستاندىق تاۋارلاردى ىلگەرىلەتۋ جولىنداعى كەدەرگىلەردى انىقتاۋ جانە جويۋ، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا جەكە مەنشىك مەكتەپتەردىڭ جۇمىسى قالاي رەتتەلىپ جاتقانىن ايتتى.
- مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى قارجى مينيسترلىگىنە بەرىلدى. ءقازىر قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرلەسىپ «زاڭ جانە ءتارتىپ» قاعيداتىنا سايكەس تەكسەرۋ ءجۇرىپ جاتىر. سونىمەن قاتار، جەكە مەديتسينا جانە ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىن قارجىلاندىرۋ مەحانيزمدەرىن قايتا قاراۋ بويىنشا ءىس-شارالار جوسپارى بەكىتىلدى. وسى شارالاردى ىسكە اسىرۋ ارقىلى اشىق ءارى ناتيجەگە باعدارلانعان جۇيە قالىپتاسادى. جالپى ءبىز دەنساۋلىق ساقتاۋ جانە ءبىلىم بەرۋ سالاسىندا كورسەتىلەتىن قىزمەتتەردىڭ ساپاسىنا قاتاڭ باقىلاۋ ورناتۋعا ءتيىسپىز. ويتكەنى حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسى اتالعان ماسەلەلەرگە تىكەلەي بايلانىستى، - دەدى ايدا بالايەۆا.
وسى ورايدا ۇكىمەت باسشىسى ولجاس بەكتەنوۆ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، جاڭادان اشىلاتىن جەكە مەنشىك مەكتەپتەردە مەملەكەتتىك تاپسىرىستى ورنالاستىرۋعا موراتوري ەنگىزۋدى تاپسىردى.
- مەملەكەتتىك قارجىلاندىرۋمەن وڭىرلەردىڭ وقۋشى ورىندارىنا دەگەن شۇعىل قاجەتتىلىگىن جاباتىن جەكەمەنشىك مەكتەپتەر عانا قامتاماسىز ەتىلگەنى ءجون. قىمبات ەليتالىق مەكتەپتەردى قارجىلاندىرۋدى توقتاتۋ كەرەك، - دەدى ول.
مۇنان بولەك، پرەمەر-مينيستر مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىن 1 شىلدەگە دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ جۇيەسىنە ينتەگراتسيالاۋدى تاپسىردى.
- مەملەكەت باسشىسى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىن قارجى مينيسترلىگىنىڭ قاراماعىنا بەرۋ تۋرالى ۇكىمەتتىڭ شەشىمىن قولدادى. ءتيىستى تەكسەرۋلەر باستالىپ كەتتى. كىنالى ادامدار جاۋاپقا تارتىلادى. مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورىنىڭ اقپاراتتىق جۇيەسى وسى جىلدىڭ 1-شىلدەسىنە دەيىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ جۇيەسىنە ينتەگراتسيالانۋعا ءتيىس. بۇل قاراجاتتى پايدالانۋدىڭ اشىقتىعى مەن تيىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتەدى، - دەدى ول.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ سۋ ديپلوماتياسى مەن سىرداريا وزەنىندەگى سۋ قويمالارىنىڭ كەلىسىلگەن جۇمىس رەجيمىنىڭ ارقاسىندا سوڭعى سۋ از جىلدارى دا سولتۇستىك ارال تەڭىزىنە تۇراقتى سۋ كەلىپ وتىرعانىنا توقتالدى.
- سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋ جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىن ازىرلەۋ اياقتالىپ قالدى. بۇل كوكارال بوگەتىن قايتا قۇرۋدى جانە تەڭىز دەڭگەيىن بالتىق جۇيەسى بويىنشا 44 مەترگە دەيىن كوتەرۋدى كوزدەيدى. ناتيجەسىندە سولتۇستىك ارالدىڭ اۋدانى 3913 شارشى شاقىرىمعا، ال كولەمى 34 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن ارتادى. تەڭىزدى وسى بەلگىلەرگە دەيىن تولتىرۋ ءۇشىن 4-5 جىل قاجەت، - دەدى مينيستر.
ءوز كەزەگىندە ۇكىمەت باسشىسى سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا مينيسترلىگىنە سولتۇستىك ارال جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭىنە سىرتتان قاراجات تابۋدى جۇكتەدى.
- ارال تەڭىزىنىڭ ماسەلەسى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تۇراقتى نازارىندا. سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى وسى جىلدىڭ 30-ماۋسىمىنا دەيىن سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋدىڭ ەكىنشى كەزەڭىن دايىنداۋدى اياقتاپ، جىل سوڭىنا دەيىن قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىن، ونىڭ ىشىندە حالىقارالىق ۇيىمدار ەسەبىنەن قارجىلاندىرۋدى شەشۋى قاجەت. مەملەكەت باسشىسىنىڭ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ الاڭىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋعا قاتىستى باستاماسىن ودان ءارى ىلگەرىلەتۋ جونىندە شارالار قابىلداۋ قاجەت. سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ، بيىل قازاقستاننىڭ سۋ- ەنەرگەتيكالىق رەسۋرستارى كارتاسىن ازىرلەسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ءال ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ جالپى قۋاتى 960 مۆ ت بولاتىن كوكشەتاۋ، سەمەي جانە وسكەمەن قالالارىنداعى 3 جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارى جوبالارىنىڭ اياقتالۋ مەرزىمدەرى وزگەرمەيتىنىن جانە ولاردىڭ ىسكە اسىرىلۋى مينيسترلىكتىڭ تولىق باقىلاۋىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
وسى رەتتە پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ «سامۇرىق-قازىنا» قورىنىڭ باسشىلىعىنا بىرنەشە تاپسىرما بەردى.
- مەملەكەت باسشىسى كومىر گەنەراتسياسىن دامىتۋدىڭ جانە جاڭا جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارى جوبالارىن ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدىلىعىن اتاپ ءوتتى. وسىعان بايلانىستى «سامۇرىق-قازىنا» قورىنا قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن كوكشەتاۋ، سەمەي جانە وسكەمەن قالالارىندا جىلۋ ەلەكتر ورتالىقتارىن سالۋ جوبالارىن ىسكە اسىرۋ بويىنشا بەكىتۋدى تاپسىرامىن. قۇرىلىس جۇمىستارىنا الدىمىزداعى ءساۋىر ايىندا كىرىسۋ كەرەك، - دەدى ول.
اۆتور
مارلان جيەمباي