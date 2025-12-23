ۇكىمەت ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى قولداۋ شارالارىن تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسى ءوتىپ، وندا ميكرو جانە شاعىن بيزنەستى قولداۋ شارالارى تالقىعا سالىنادى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىنا پرەمەر-ءمينيسترىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين، ️ قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆ؛ «بايتەرەك» ۇ ب ح» ا ق باسقارما ءتوراعاسى، ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ مۇشەسى رۋستام قاراعويشين قاتىسىپ، ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنتتىڭ شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋ جونىندەگى تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ - ۇكىمەتتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى. بۇگىندە ءاربىر بەسىنشى قازاقستاندىق بيزنەس سالاسىندا جۇمىس ىستەيدى، شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتىڭ ەكونوميكاداعى جالپى قوسىلعان قۇنىنىڭ ۇلەسى ءقازىردىڭ وزىندە 40 پايىزعا (39,8 پايىز) جاقىندادى.
قازىرگى ۋاقىتتا بارلىق كاسىپكەرلىك سۋبەكتىسىنىڭ 99,9 پايىزى - ميكرو جانە شاعىن كومپانيالار. ولار ەكونوميكانىڭ «ءتىرى ءتىنىن» قالىپتاستىرادى جانە 4,4 ميلليوننان استام ادامدى جۇمىسپەن قامتاماسىز ەتەدى. بۇل ءبىر جىل بۇرىنعى دەڭگەيدەن 3,9 پايىزعا ارتىق، ياعني ءبىر جىل ىشىندە سەكتوردا ونداعان مىڭ جاڭا جۇمىس ورنى پايدا بولدى دەگەن ءسوز. ش و ب ەلىمىزدەگى بارلىق ەكونوميكالىق بەلسەندى حالىقتىڭ جارتىسىنا جۋىعىن قۇرايدى - 45,5 پايىز.
ەلدە بيزنەستى رەتتەۋ قايتا ىسكە قوسىلىپ جاتىر. «تازا پاراقتان» رەتتەۋ قاعيداتى بويىنشا تالاپتار قايتا قارالادى، ەسكىرگەن نورمالار الىنىپ تاستالادى جانە مەملەكەتتىك باقىلاۋ جۇيەسى جاڭارتىلادى. ناتيجەسىندە ەلىمىزدە بيزنەستى جۇرگىزۋ ءۇشىن جاعدايلار ايتارلىقتاي جەڭىلدەتىلەدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا 2025 -جىلعى قاڭتار- قاراشا ايىنداعى الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋ قورىتىندىلارى جانە رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ اتقارىلۋ بارىسى قارالدى.
پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعاريننىڭ دەرەگىنشە، بيىل قاڭتار- قازاندا سىرتقى ساۋدا اينالىمى 116،3 ميلليارد دوللاردى قۇرادى.
تاۋارلار ەكسپورتى 64،6 ميلليارد دوللار، ونىڭ ىشىندە وڭدەلگەن تاۋارلاردىڭ ەكسپورتى 23،3 ميلليارد دوللار بولدى. تاۋارلاردىڭ يمپورتى 51،7 ميلليارد دوللارعا جەتتى. 12،9 ميلليارد دوللاردان اسا كولەمدە وڭ ساۋدا بالانسى ساقتالدى.
وڭدەۋ ونەركاسىبىندەگى ءوسۋ كولىك جاساۋ ءوندىرىسىنىڭ 11,6 پايىزعا، ونىڭ ىشىندە اۆتوموبيل جاساۋدىڭ - 15,2 جانە ەلەكتر جابدىقتارىن جاساۋدىڭ 16,7 پايىزعا ءوسىمى ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى. تاماق ونىمدەرىن ءوندىرۋ - 8,7، سۋسىندار ءوندىرۋ - 9,2، حيميا ونەركاسىبى - 8,1، مۇناي وڭدەۋ ونىمدەرى - 6,5، مەتال بۇيىمدارى - 12,8، قۇرىلىس ماتەريالدارى 7,1 پايىزعا ۇلعايدى. تاۋ-كەن ونەركاسىبى 9,7 پايىزعا ۇلعايىپ، ءالى دە جوعارى ءوسۋ قارقىنىن ساقتاپ وتىر. بۇل مۇناي ءوندىرۋدىڭ - 14,1، تابيعي گاز ءوندىرۋدىڭ - 16,7 جانە كومىر ءوندىرۋدىڭ 9,7 پايىز ارتۋىمەن بايلانىستى. بۇل رەتتە مەتالل كەندەرىن ءوندىرۋ 0,6 پايىزعا قىسقاردى.
- ەكونوميكا تۇراقتى ءوسۋ قارقىنىن كورسەتۋدە. بيىلعى قاڭتار- قاراشانىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ەكونوميكانىڭ ءوسىمى 6,4 پايىزدى قۇرادى. ناقتى سەكتورداعى ءوسىم 8,3 پايىز بولدى جانە قىزمەت كورسەتۋ ءوندىرىسىنىڭ 5,3 پايىزعا وسۋىنەن جوعارى بولىپ قالىپتاستى. نەگىزگى درايۆەرلەر - كولىك قىزمەتتەرى، قۇرىلىس جانە تاۋ- كەن ونەركاسىبى. ساۋدا - 8,8، اۋىل شارۋاشىلىعى - 6,1، وڭدەۋ ونەركاسىبى 5,9 پايىزعا ءوستى، - دەدى ول.
ال ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ۇلتتىق قوردان قانشا قاراجات الىنعانىن ايتتى.
- قاڭتار- قاراشادا بيۋدجەتتىك ترانسفەرتتەر اياسىندا ۇلتتىق قوردان 7,8 ميلليارد دوللار، ال التىن ساتىپ الۋدى تەڭەستىرۋ 6,4 ميلليارد دوللار بولدى. قابىلداعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە ۆاليۋتا نارىعىندا تەڭگەرىم ساقتالدى، - دەدى ول.
ال ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى ولجاس ساپاربەكوۆ 11 ايدا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ نەگىزگى سالالارىندا ءوسىم 5,9 پايىزدى قۇراعانىن اتاپ ءوتتى.
- 11-ايدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ نەگىزگى سالالارىندا وڭ ديناميكا بايقالىپ، ءوسىم 5,9 پايىزدى قۇرادى. ءوندىرىس كورسەتكىشتەرى مەتاللۋرگيا، ماشينا جاساۋ، حيميا ونەركاسىبى، قۇرىلىس ماتەريالدارى ءوندىرىسى، جەڭىل ونەركاسىپ جانە باسقا دا وڭدەۋ ونەركاسىبى سالالارىندا ءوستى. مەتاللۋرگيا ونەركاسىبىندەگى ءوندىرىس كولەمى التىن، مىس، بولات جانە شويىن ءوندىرىسىنىڭ ۇلعايۋىنا بايلانىستى 1,1 پايىزعا ارتتى. وڭ ديناميكا كوبىنەسە وتاندىق وندىرىستىك قۋاتتاردىڭ جۇكتەمەسىن ارتتىرۋ، وڭدەۋ كاسىپورىندارىن شيكىزاتپەن قامتاماسىز ەتۋدى جاقسارتۋ بويىنشا قابىلدانعان شارالاردىڭ ناتيجەسى سانالادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
قارجى ءمينيسترى ءمادي تاكيەۆتىڭ مالىمەتىنشە، مەملەكەتتىك بيۋدجەت كىرىستەرى 21,9 تريلليون تەڭگەنى نەمەسە جوسپارعا 100,1 پايىزدى قۇرادى. وتكەن جىلدىڭ وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 2,9 تريلليون تەڭگە ءوسىم كورسەتتى. رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت كىرىستەرى 13,6 تريلليون تەڭگەگە جەتىپ، ءوسىم 1,8 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى، 98 پايىز اتقارىلدى. جەرگىلىكتى بيۋدجەت تۇسىمدەردىڭ تۇراقتى سەرپىنىن قامتاماسىز ەتتى. 11 ايدا 384 ميلليارد تەڭگەدەن اسىرا ورىندالىپ، 8,2 تريلليون تەڭگە بولدى.
- الەمدىك مۇناي باعاسىنىڭ وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 12 ا ق ش دوللارىنا جانە بولجامدى دەڭگەيدەن 5,4 دوللارعا تومەندەۋى، ەكسپورتتىڭ 3,8 پايىزعا قىسقارۋى ءىرى كاسىپورىنداردان تۇسەتىن سالىق تۇسىمدەرىنىڭ 37 پايىزعا ازايۋىنا اكەپ سوقتى. وسى سىرتقى فاكتورلارعا قاراماستان، كىرىستەر پارامەترىنىڭ تۇراقتىلىعى ساقتالۋدا جانە اتقارىلۋىن بولجاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. وسىلايشا بارلىق مەملەكەتتىك مىندەتتەمەلەر - الەۋمەتتىك تولەمدەر، جالاقىلار، وڭىرلەرگە ترانسفەرتتەر، دامۋ باعدارلامالارى اتقارىلاتىن بولادى، - دەدى ءمادي تاكيەۆ.