ۇكىمەت ەلدەگى كىتاپحانالار قورىن تولىقتىرۋ ءۇشىن كوميسسيا قۇرۋى مۇمكىن
قىزىلوردا. قازاقپارات - 2026 -جىلى وتكىزىلەتىن ەلىمىزگە بەلگىلى تۇلعالاردىڭ مەرەيتويلار كۇنتىزبەسى بار. ولاردىڭ ءومىر جولى مەن شىعارماشىلىعىن ناسيحاتتاۋ وسكەلەڭ ۇرپاقتىڭ رۋحاني كەمەلدەنۋىنە سەپتىگىن تيگىزەتىنى انىق.
بۇل تۋرالى بۇگىن قىزىلوردا قالاسىندا ۇلتتىق قۇرىلتاي اياسىندا وتكەن الەۋمەتتىك- دامۋ سەكسياسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ايتتى.
سونداي-اق، مينيستر ۇلتتىق بالالار كىتاپحاناسى ماسەلەسى تۋرالى ويىن ءبىلدىردى.
- ەلىمىزدەگى كىتاپحانالاردا وقيتىن كىتاپ از دەۋگە بولادى. ويتكەنى وسى وتىز جىلدا ءبىر اۆتوردىڭ كىتابى ءجۇز، ەكى ءجۇز، ءتىپتى مىڭ رەت شىققان دەرەكتەر بار. اتاۋىن وزگەرتىپ قايتا-قايتا شىعارا بەرەدى. ءبىز ءار كىتاپحانانىڭ كىتاپ قورىن زەردەلەپ شىقتىق. شىنىمەن، مۇنداي وكىنىشتى جاعدايلار كوپ كەزدەستى. بالالار ءوزى وقىعىسى كەلىپ، ىزدەگەن كىتابىن تابا المايدى. بالالاردىڭ كىتاپقا قىزىعۋشىلىعىن ارتتىرعىمىز كەلەدى، ءبىراق ولاردىڭ سۇرانىسىن قاناعاتتاندىراتىن دۇنيەلەر جوقتىڭ قاسى. ول ءۇشىن تولىق دەڭگەيدە جاعداي جاساي الماي كەلە جاتقانىمىزدى اشىق ايتۋىمىز كەرەك، - دەدى ايدا بالايەۆا.
سوندىقتان مينيستر ۇكىمەت دەڭگەيىندە كوميسسيا قۇرىپ، كىتاپحانالار قورىن تولىقتىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدى ۇسىندى. سونىمەن قاتار بۇل جۇمىستى جەدەلدەتۋ قاجەتتىگىن ايتتى.
ەسكە سالساق، بۇگىن قىزىلوردا قالاسىندا V ۇلتتىق قۇرىلتاي باستالدى.
اۆتور
نازەركە سانيازوۆا