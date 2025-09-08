ۇكىمەت كونتەينەرمەن جۇك تاسىمالداۋعا ارنالعان ارنايى باعدارلاما قابىلدايدى - جولداۋ
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت پەن اكىمدىكتەر اۆتوكولىكپەن جۇك تاسىمالداۋعا ارنالعان شەكارا ماڭىنداعى قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋى كەرەك. بۇل تۋرالى پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋى بارىسىندا ايتتى.
- سونداي-اق نەگىزگى دالىزدەر اياسىندا اۆتوموبيل جولدارىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرگەن ءجون. قازىر ەلىمىزدە 13 مىڭ شاقىرىم اۆتوكولىك جولدارى سالىنىپ، جوندەلىپ جاتىر. جول سالعان كەزدە ترانزيتتىك دالىزدەردىڭ ءمان-ماڭىزىنا باسا كوڭىل اۋدارعان ءجون. «سەكسەۋىل- بەينەۋ» جولىنىڭ قۇرىلىسىن تەزدەتۋ كەرەك. وسى جولدىڭ ارقاسىندا قازاقستان اۋماعى ارقىلى قىتايدان ەۋروپاعا جۇك تاسىمالداۋ مەرزىمىنىڭ ۇشتەن ءبىرى قىسقارادى. سونىمەن قاتار كولىك جۇيەسىن باسقارۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن جاساعان ءجون. سەبەبى مەملەكەت ينۆەستيتسياسىنىڭ ەكونوميكالىق قايتارىمى ايقىن بولۋى ءتيىس. كونتەينەرمەن جۇك تاسىمالداۋ ىسىنە تىڭ سەرپىن بەرۋ كەرەك. الەمدە قۇرلىق ارقىلى تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ 16 پايىزدان استامى كونتەينەرمەن جىبەرىلەدى. ءبىراق، ەلىمىزدە ونىڭ ۇلەسى ءالى دە تومەن - نەبارى 7 پايىزعا جۋىق، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۇكىمەت كونتەينەرمەن جۇك تاسىمالداۋ ءىسىن جانداندىرۋعا ارنالعان ارنايى باعدارلاما قابىلداۋى قاجەت. وندا مۋلتيمودالدى باعىتتاردى دامىتاتىن پارمەندى شارالار دا قاراستىرىلۋعا ءتيىس. ىشكى تاسىمالدىڭ كولەمىن جانە باسەكەگە قابىلەتىن ارتتىرۋ ءۇشىن تاريف ساياساتىنىڭ ءتيىمدى ءارى تۇسىنىكتى بولۋى ايرىقشا ماڭىزدى ءرول اتقارادى. قازىرگى تاريف قالىپتاستىرۋ جۇيەسىندە بىرىزدىلىك جوق، ول نارىققا يكەمدەلمەگەن.
- ۇكىمەت جىل سوڭىنا دەيىن كولىكتىڭ بارلىق ءتۇرىن ەسكەرە وتىرىپ، باسەكەگە قابىلەتتى تاريف ساياساتىن ازىرلەۋگە ءتيىس. جۇك تاسىمالداۋشىلار راسىمدەردىڭ كوپ ۋاقىت الاتىنىن ايتىپ، ءجيى شاعىمدانادى. ولار ءار قىزمەتتى ءتۇرلى سيفرلىق جۇيە ارقىلى راسىمدەۋگە ءماجبۇر. ءتىپتى، بۇرىنعىداي قاعاز تولتىرىپ، اۋرە-سارساڭعا ءتۇسىپ جاتادى. كەيبىر شەكارا جانە كەدەن بەكەتىندە ساپالى ينتەرنەت جوق. بۇل دا جۇرتتىڭ نارازىلىعىن تۋعىزادى. وسىنداي كەلەڭسىز جاعدايلاردى تەز ارادا تۇزەتۋىمىز قاجەت. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانا وتىرىپ تاسىمالدى باسقارۋدىڭ كەشەندى، كوپبەيىندى سيفرلىق پلاتفورماسىن ەنگىزۋ كەرەك. بۇل جۇمىستى تەزدەتىپ اياقتاۋ قاجەت. قازان ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن كەدەن جانە لوگيستيكا قىزمەتىن كورسەتەتىن Smart Cargo ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەسىن ىسكە قوسقان ءجون. بۇل جۇيە ينفراقۇرىلىمدى جەكە كومپانيالارعا اۆتوماتتى تۇردە بىردەي قولجەتىمدى ەتەدى. شەكاراداعى وتكىزۋ بەكەتتەرى جاڭعىرتىلىپ جاتىر. بيىل 8 بەكەت تولىعىمەن ىسكە قوسىلادى. الداعى 3 جىلدا تاعى 34 بەكەت جاڭارادى. بۇل - وتە اۋقىمدى شارۋا. سەبەبى، كەيبىر بەكەتتەردىڭ ساپاسى سىن كوتەرمەيدى، قازىرگى زاماننىڭ تالابىنا ساي كەلمەيدى، ەلىمىزدىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەدى. اۆتوكولىكپەن جۇك تاسىمالداۋعا ارنالعان شەكارا ماڭىنداعى قىزمەت ساپاسىن جاقسارتۋدى ۇكىمەت پەن اكىمدىكتەرگە تاپسىرامىن. ەلىمىزدىڭ بۇكىل اۋماعىندا كەدەرگىسىز تاسىمالداۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ - وتە ماڭىزدى مىندەت. ترانزيتتىك جۇكتەردىڭ «جاسىل ءدالىز» قاعيداسىمەن ەش توسقاۋىلسىز وتۋىنە بارىنشا جاعداي جاساۋ قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەيىك، جولداۋدىڭ ونلاين ترانسلياتسياسى Jibek Joly ەفيرىندە، سونداي-اق تەلەارنانىڭ YouTube ارناسىندا ءجۇرىپ جاتىر.