ۇكىمەت كولىكتەردى تەحنيكالىق بايقاۋدان ءۇش جىلدا ءبىر رەت وتكىزۋ ۇسىنىسىنا جاۋاپ بەردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى رومان سكليار ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ كولىكتەردى تەحنيكالىق بايقاۋدان وتكىزۋ ءتارتىبىن وزگەرتۋ تۋرالى ساۋالىنا جاۋاپ بەردى.
- جالپى، تەحبايقاۋ جول قاۋىپسىزدىگىنە اسەر ەتۋى مۇمكىن اقاۋلاردى ۋاقتىلى انىقتاۋعا باعىتتالعان پروفيلاكتيكالىق فۋنكتسيانى ورىندايدى. تەحنيكالىق سەبەپتەرگە بايلانىستى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ ۇلەسى از بولعانىمەن، ءتىپتى ءبىر اقاۋلىق (تەجەۋ جۇيەسى، رۋلدىك باسقارۋ جانە ت. ب. ) اۋىر زارداپتارعا، سونىڭ ىشىندە ادام ولىمىنە اكەلۋى مۇمكىن. تەحبايقاۋدىڭ ءۇش جىلدىق ارالىعىنا كوشۋ، اسىرەسە ەلدەگى اۆتوموبيلدەردىڭ ورتاشا جاسىن (10 جاستان جوعارى) ەسكەرە وتىرىپ، اۆتوكولىكتىڭ تەحنيكالىق جارامدىلىق دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋىنە اكەلۋى مۇمكىن، - دەپ جازادى ءبىرىنشى ۆيتسە-پرەمەر.
ونىڭ پايىمداۋىنشا، جىل سايىنعى باقىلاۋدان باس تارتۋ كولىك قۇرالدارىن دۇرىس پايدالانباۋدىڭ وسۋىنە جانە سونىڭ سالدارىنان اپاتتىلىقتىڭ ارتۋىنا اكەلۋى مۇمكىن.
- ۋاكىلەتتى ورگاندار انىقتاعان تەحبايقاۋ وپەراتورلارى تاراپىنان بۇزۋشىلىقتاردىڭ جەكەلەگەن جاعدايلارى جۇيەنى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جانە رەفورمالاۋ قاجەتتىگىن راستايدى. اكىمشىلىك ماسەلەلەر قاۋىپسىزدىك شارالارىن السىرەتۋ ارقىلى ەمەس، سيفرلاندىرۋ، قاداعالاۋدى كۇشەيتۋ جانە وپەراتورلارعا قويىلاتىن تالاپتاردى قاتاڭداتۋ ارقىلى شەشىلۋى كەرەك. جول جاعدايى مەن اۆتوپارك قۇرىلىمى قازاقستانعا ۇقساس ەلدەردىڭ كوبىندە ەسكى اۆتوموبيلدەر ءۇشىن جىل سايىنعى تەحبايقاۋ جيىلىگى ساقتالادى. ۇسىنىلعان ءۇش جىلدىق ارالىق كولىك قاۋىپسىزدىگى سالاسىنداعى حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەس كەلمەيدى. جوعارىدا ايتىلعانداردى ەسكەرە وتىرىپ، مىندەتتى تەحبايقاۋدان ءوتۋ تارتىبىنە وزگەرىستەر ەنگىزۋ مەرزىمىنەن بۇرىن دەپ سانايمىز، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ رەسمي مالىمەتى بويىنشا، 2025 -جىلدىڭ العاشقى 7 ايىندا 176 بالا كولىك اپاتىنان كوز جۇمعان.