ۇكىمەت كولەڭكەلى ەكونوميكانى تومەندەتۋ شارالارىن پىسىقتايدى

استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى 2 ماسەلەنى تالقىعا سالادى.
ناقتى ايتقاندا، وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە مىنا ماسەلەلەر شىعارىلىپ وتىر:
مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسىن جاڭعىرتۋ؛
كولەڭكەلى ەكونوميكانى تومەندەتۋ شارالارى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا مەن «الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى» ك ە ا ق باسقارما ءتوراعاسى ايدىن قۇلسەيىتوۆ ب ا ق وكىلدەرىنىڭ ساۋالدارىنا جاۋاپ بەرەدى.
ەلىمىزدە مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى 2020 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قولدانىلادى. وسى جۇيەنى ەنگىزۋدىڭ ناتيجەسىندە دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىن قارجىلاندىرۋ 2,5 ەسەدەن استامعا ءوستى. م ءا م س ەسەبىنەن دەنساۋلىق ساقتاۋدى قارجىلاندىرۋدىڭ ايتارلىقتاي ءوسۋى مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن جاقسارتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
م ءا م س جۇيەسىنىڭ نەگىزگى پرينتسيپتەرى:
الەۋمەتتىك باعدار - مەملەكەت 15 جەڭىلدىك ساناتىنداعى 11 ميلليون ازاماتقا جارنا تولەيدى؛
ورتاق جاۋاپكەرشىلىك - حالىقتىڭ دەنساۋلىعى ءۇشىن مەملەكەت، جۇمىس بەرۋشىلەر جانە ازاماتتار جاۋاپتى؛
مەديتسينالىق كومەككە تەڭ قولجەتىمدىلىك - ءاربىر ساقتاندىرىلعان تۇلعا تولەنەتىن جارنالاردىڭ مولشەرىنە قاراماستان، مەديتسينالىق كومەكتىڭ قاجەتتى كولەمىنە قۇقىعى بار؛
اقشا پاتسيەنتتىڭ ارتىنان جۇرەدى - پاتسيەنت مەديتسينالىق قىزمەتتى الۋ ءۇشىن ءوز قالاۋى بويىنشا مەديتسينالىق ۇيىمدى تاڭداي الادى، ەگەر ول ۇيىم قوردىڭ ءونىم بەرۋشىسى بولسا عانا؛
پاتسيەنتتىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ - قور مەديتسينالىق ۇيىمدارعا كورسەتىلگەن مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسى مەن كولەمىنە مونيتورينگ جۇرگىزىلگەننەن كەيىن عانا مەديتسينالىق قىزمەتتەر ءۇشىن اقى تولەيدى.
2024 -جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ ەڭ تومەنگى جالاقى (ە ت ج) مەن ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىشتىڭ (ا ە ك) وسۋىنە بايلانىستى مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋعا تولەيتىن جارنالار مەن اۋدارىمداردىڭ مولشەرى وزگەردى. ەگەر ازامات ەكى ۇيىمعا جۇمىسقا ورنالاسقان بولسا، تولەمدەردى ەسەپتەۋ ءۇشىن شەكتى تابىس ەسكەرىلەدى، ول - 10 ە ت ج (2024 -جىلى 850000 تەڭگە). جارنالاردى ەسەپتەگەن كەزدە بارلىق جۇمىس ورىندارىنان تۇسكەن جيىنتىق تابىس ەسكەرىلەدى، ياعني اي سايىنعى جارنالار 17000 تەڭگەدەن (850000 نىڭ 2 پايىزى) اسپاۋى ءتيىس. دۇرىس ەسەپتەۋ ءۇشىن قىزمەتكەر ەكىنشى جۇمىس ورنىنا ءبىرىنشى جۇمىس ورنىنان تولەنگەن تولەمدەر تۋرالى انىقتاما ۇسىنۋى قاجەت. م ءا م س-كە اۋدارىمدار ءار جۇمىس ورنىنان تولەنەدى، ءبىراق ءار جۇمىس بەرۋشى اي سايىن 25500 تەڭگەدەن (850000 نىڭ 3 پايىزى) اسىرماۋى كەرەك. اۋدارىمداردى ەسەپتەۋ ءۇشىن قابىلداناتىن اي سايىنعى ەڭ تومەن جالاقىنىڭ 10 ەسەلەنگەن مولشەرىنەن اسپاۋعا قاجەت.
مەملەكەت ەسەبىنەن ساقتاندىرىلعان جەڭىلدىكتى ساناتتارعا كەلەسى ازاماتتار كىرەدى:
18 جاسقا دەيىنگى بالالار؛
جۇمىس ىستەمەيتىن جۇكتى ايەلدەر؛
بالا ءۇش جاسقا تولعانعا دەيىن ونى تاربيەلەپ وتىرعان جۇمىس ىستەمەيتىن ادامدار؛
جۇكتىلىككە جانە بوسانۋعا، جاڭا تۋعان بالانى اسىراپ الۋعا، سونداي-اق بالانى ءۇش جاسقا تولعانعا دەيىن كۇتۋگە بايلانىستى دەمالىستا جۇرگەن ادامدار؛
«التىن القا»، «كۇمىس القا» القالارىمەن ناگرادتالعان نەمەسە بۇرىن «باتىر انا» اتاعىن العان، سونداي-اق I جانە II دارەجەلى «انا داڭقى» وردەندەرىمەن ناگرادتالعان كوپ بالالى انالار؛
مۇگەدەكتىگى بار بالاعا كۇتىم جاسايتىن جۇمىس ىستەمەيتىن تۇلعالار؛
بالا كەزىنەن مۇگەدەكتىگى بارلارعا كۇتىم جاساۋشىلار؛
مۇگەدەكتىگى بار ادامدار؛
زەينەتكەرلەر مەن ۇوس ارداگەرلەرى؛
ورتا، تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك، ورتا بىلىمنەن كەيىنگى، جوعارى ءبىلىم بەرۋ، سونداي-اق جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا كۇندىزگى وقۋ نىسانىندا ءبىلىم الاتىن ادامدار؛
جۇمىسسىز رەتىندە تىركەلگەن تۇلعالار؛
جۇمىس ىستەمەيتىن مەملەكەتتىك اتاۋلى الەۋمەتتىك كومەك الۋشىلار؛
جۇمىس ىستەمەيتىن ورالماندار؛
قاۋىپسىزدىگى بارىنشا تومەن مەكەمەلەردى قوسپاعاندا، قىلمىستىق- اتقارۋ جۇيەسى مەكەمەلەرىندە سوت ۇكىمى بويىنشا جازاسىن وتەپ جۇرگەن ادامدار؛
تەرگەۋ يزولياتورلارىنداعى ادامدار.
وسى جىلدىڭ باسىندا پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ۇكىمەتتە سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدى كۇشەيتۋ جونىندە كەڭەس وتكىزگەن ەدى. سول جيىندا قارجى ۆيتسە-ءمينيسترى ەرجان ءبىرجانوۆتىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە سوڭعى بەس جىلدا ج ءى ءو-دەگى باقىلانبايتىن ەكونوميكانىڭ ۇلەسى 2019 -جىلعى 23,69 پايىزدان 2023 -جىلى 17,52 پايىزعا دەيىن تۇراقتى تۇردە تومەندەپ كەلە جاتىر. كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ ەڭ جوعارى ۇلەسى كوتەرمە جانە بولشەك ساۋدا (3,53 پايىز)، دەنساۋلىق ساقتاۋ (2,04 پايىز)، اۋىل شارۋاشىلىعى، ورمان جانە بالىق شارۋاشىلىعى (1,96 پايىز)، قۇرىلىس (1,92 پايىز) جانە ءبىلىم بەرۋ سالالارىندا (1,49 پايىز) بايقالادى.
- كولەڭكەلى ەكونوميكانىڭ كوپجىلدىق پروبلەماسىنىڭ شەشىمىن سالالىق، سوت، قاداعالاۋ مەملەكەتتىك ورگاندارىنىڭ قاتىسۋىمەن فيسكالدىق رەفورما ارقىلى كورىپ وتىرمىز. مەملەكەت رەسۋرستارىنىڭ جوعالۋىنا اكەپ سوقتىراتىن تەرىس قىلىقتاردى انىقتاۋعا بىرلەسىپ قاتىسۋ قاجەت، - دەگەن ەدى ول.
بيىل باقىلانبايتىن ەكونوميكا كورسەتكىشىن ج ءى ءو-گە 15 پايىزعا دەيىن تومەندەتۋ مىندەتى تۇر. ول ءۇشىن قارجى مينيسترلىگى سالانى كولەڭكەدەن شىعارۋدى باسەڭدەتەتىن پروبلەمالىق سالالىق ماسەلەلەردى مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دامۋ جوسپارلارىنا KPI رەتىندە قوسۋدى ۇسىنىپ وتىر.
- مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ دامۋ جوسپارلارىن سەرۆيستىك تاسىلمەن جانە سالالاردى سيفرلاندىرۋ ارقىلى جاڭا قىرىنان قاراستىرۋ قاجەت. بۇل كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى كەشەندى ءىس-شارالار جوسپارى اياسىنداعى ءىس- شارالاردى ورىنداۋعا رەسمي كوزقاراستان كەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. مەملەكەتتىك ورگاندارعا كولەڭكەلى ەكونوميكاعا قارسى ءىس-قيمىل جونىندەگى شارالارمەن ءوز ۆەدومستۆولارىنىڭ 2025-2027 -جىلدارعا ارنالعان دامۋ جوسپارلارىنا KPI قوسۋدى ۇسىنامىز، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسى پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ مينسكىگە ساپارىنا بايلانىستى بولمادى. ساپار بارىسىندا ۇكىمەت باسشىسى بەلارۋس رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى الەكساندر لۋكاشەنكونىڭ تاۋەلسىز مەملەكەتتەر دوستاستىعى ۇكىمەتتەرى مەن ەۋرازيالىق ۇكىمەتارالىق كەڭەس باسشىلارىنىڭ وتىرىستارىنا قاتىسۋشىلارمەن ۇجىمدىق كەزدەسۋىنە، سونداي-اق شاعىن جانە كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى ە ۇ ا ك وتىرىسىنا قاتىستى.
ال 23 قىركۇيەكتەگى ۇكىمەت وتىرىسىندا ەگىن جيناۋ ناۋقانىنىڭ بارىسى جانە اگروونەركاسىپ كەشەنىن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى قارالىپ، اۋىل شارۋاشىلىعى، ەنەرگەتيكا، كولىك، ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلەرى اعىمداعى جاعدايدى بايانداعان ەدى.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر- مينيستر القاپ باسىنداعى جۇمىستاردى ۋاقتىلى اياقتاۋدى، سۇرانىسقا سايكەس استىق كەپتىرۋ ءۇشىن قوسىمشا سۇيىتىلعان گاز بەن ديزەل وتىنىن ءبولۋدى، سولتۇستىك وڭىرلەردە استىق كەپتىرۋ جۇمىستارىن باستى نازاردا ۇستاۋدى جۇكتەدى. سونداي-اق مىناداي ناقتى تاپسىرمالار بەردى:
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، ەليەۆاتورلاردا استىقتىڭ جاڭا ءتۇسىمىن ۋاقتىلى قابىلداپ، كەپتىرۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس. ءونىمدى ساقتاۋ ينفراقۇرىلىمىن تولىق پايدالانۋ كەرەك. استىقتى، ونىڭ ىشىندە جەمىس-جيدەك پەن كوكونىس ونىمدەرىن ساقتاۋ بويىنشا قىزمەت كورسەتۋ باعاسىن نەگىزسىز وسىرۋگە جول بەرمەك قاجەت.
كولىك مينيسترلىگى قازاقستان تەمىر جولى كومپانياسىمەن بىرگە استىق تاسىمالدايتىن ۆاگوندار مەن جۇك كولىكتەرىنىڭ جەتكىلىكتى كولەمىن قامتاماسىز ەتۋى قاجەت. استىقتى جيناۋ مەن تاسىمالداۋ كەستەسىن ۇيلەستىرۋ ءۇشىن اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىمەن بىرگە جۇمىلا جۇمىس ىستەۋ كەرەك.
ەگىن جيناۋ ناۋقانى كەزىندە ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ قورىن جاساقتاپ الۋ قاجەت. ءوڭىر اكىمدىكتەرى كوكونىس ونىمدەرىنىڭ نەگىزگى تۇرلەرىن قاجەتتى كولەمدە جەتكىزۋ ءۇشىن قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن كەلىسىمشارت جاساۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
ساۋدا مينيسترلىگى اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنە باعا بەلگىلەۋ تىزبەگىندە دەلدالدىق سحەمالارعا قارسى شارالار قابىلداپ، استىقتىڭ فەرمەرلەر ءۇشىن ءادىل شارتتارمەن ساتىلىمىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك. سونىمەن قاتار نەگىزگى ازىق- تۇلىك باعاسىنىڭ ورىنسىز وسۋىنە جول بەرمەۋ قاجەت.
ساۋدا مينيسترلىگى اكىمدىكتەرمەن بىرگە باعا ساياساتىن رەتتەۋ ءۇشىن قولداعى بارلىق قۇرالداردى ىسكە قوسىپ، بۇل ماسەلەنى قاتاڭ باقىلاۋعا الۋى كەرەك. اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى وبلىس اكىمدىكتەرىمەن بىرگە ەگىن وراعىنىڭ ساپالى ءوتۋىن، ونىڭ ىشىندە ۇكىمەت جانىنداعى جەدەل شتاب اياسىندا باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋى ءتيىس.
اۆتور
مارلان جيەمباي