ۇكىمەت جۇمىس ىستەپ تۇرعان شارۋا قوجالىقتاردىڭ جەرىن ليزينگكە ساتۋ ۇسىنىسىن قولدامادى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ماجىلىستەگى «اۋىل» پارتياسىنىڭ فراكتسياسى دەپۋتاتتىق ساۋال ارقىلى جاساعان ۇسىنىسقا جاۋاپ بەردى.
- فەرمەرلەر مەن اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارى يەلەرىنىڭ ەداۋىر بولىگى باستالعان جوبالارىن توقتاتىپ، ءوز شارۋاشىلىقتارىن ساتۋعا قويۋدا. ساۋدا الاڭدارىندا مۇنداي حابارلاندىرۋلار سانى كۇن سايىن ارتىپ كەلەدى. الايدا ساتىپ الۋشىلار نارىعى ءىس جۇزىندە تۇرالاپ قالعان. بىرىنشىدەن، دايىن شارۋاشىلىقتى ساتىپ الۋعا نيەتتى ازاماتتار ءۇشىن قولجەتىمدى قارجىلىق قۇرالدار جوق. ەكىنشىدەن، بانك نەسيەلەرى قاتاڭ كەپىلدىك تالاپتارىنا، باعالاۋدىڭ اشىق ەمەستىگىنە نەمەسە ءوتىمدى كەپىل مۇلكىنىڭ بولماۋىنا بايلانىستى قولجەتىمسىز. ءتىپتى مەملەكەتتىك دامۋ ينستيتۋتتارىنىڭ وزىندە دە وسى باعىتقا لايىقتالعان باعدارلاما جوق. «اۋىل» پارتياسى فراكتسياسى قولدانىستاعى اۋىل شارۋاشىلىعى شارۋاشىلىقتارىن ليزينگكە بەرۋ باعدارلاماسىن ازىرلەپ، ونى قازاگروقارجى ارقىلى جەڭىلدەتىلگەن مولشەرلەمەمەن جانە قولايلى مەرزىمگە ىسكە اسىرۋدى ۇسىنادى، - دەلىنگەن دەپۋتاتتىق ساۋالدا.
ۇكىمەت جاۋابىندا بۇل ۇسىنىستى قاراستىرۋدىڭ ءوزى مۇمكىن ەمەستىگى ايتىلعان.
- اگروونەركاسىپ كەشەنىنىڭ جۇمىس ىستەپ تۇرعان كاسىپورىندارى ۋاقىتشا وتەۋلى جەر پايدالانۋ (ۋ ءو ج پ) قۇقىعىنداعى اۋىل شارۋاشىلىعى ماقساتىنداعى جەر ۋچاسكەلەرىن قامتيدى. جەر كودەكسىنە سايكەس، ۋ ءو ج پ- نى تىكەلەي ساتۋعا بەس جىلدىق جالعا الۋ مەرزىمى وتكەننەن كەيىن عانا جول بەرىلەدى، - دەپ جازادى سەرىك جۇمانعارين.
سونداي-اق، ول مۇنداي تاۋەكەلى ۇلكەن باعدارلاما «قازاگروقارجى» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىنا زيان كەلتىرەتىنىن ايتقان.
- جۇمىس ىستەپ تۇرعان شارۋاشىلىقتار ءۇشىن جەڭىلدىكتى ليزينگ باعدارلاماسى قوماقتى بيۋجەت قاراجاتىن تالاپ ەتەدى. سونىمەن قاتار ولاردى ءتيىمسىز پايدالانۋ ءقاۋپى بار. ليزينگ شەڭبەرىندە نىساننىڭ مەنشىك يەسى ليزينگ بەرۋشى بولىپ قالا بەرەدى. بۇل ۇزاق مەرزىمدى تۇراقتىلىقتى قولداۋ ستراتەگياسىنسىز العاشقى جىلدارى شارۋاشىلىقتى بارىنشا پايدالانۋ ءقاۋپىن تۋدىرادى. بۇل قاق- قا پروبلەمالىق اكتيۆتىڭ قايتارىلۋىنا اكەپ سوعۋى مۇمكىن. اتالعان جاعدايلار قاق تەڭگەرىمىندە كوپ مولشەردەگى پروبلەمالىق اكتيۆتەردىڭ جيناقتالۋ قاۋپىن تۋدىرىپ، كومپانيانىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىنا جانە ونىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن جاڭارتۋ بويىنشا نەگىزگى ميسسياسىن ورىنداۋ قابىلەتىنە تەرىس اسەر ەتەدى. باياندالعاننىڭ نەگىزىندە، قازىرگى جاعدايدا قاق ارقىلى جۇمىس ىستەپ تۇرعان اۋىل شارۋاشىلىعى كاسىپورىندارىن ساتىپ الۋ جانە ليزينگكە بەرۋ جونىندەگى ۇسىنىستى قاراۋ مۇمكىن ەمەس، - دەلىنگەن جاۋاپتا.
بۇعان دەيىن ۇكىمەت اتالعان فراكتسيانىڭ اگروبانك قۇرۋ تۋرالى ۇسىنىسىن تاعى قولداۋسىز قالدىرعانىن جازعان ەدىك.