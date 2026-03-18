ۇكىمەت جاڭا كونستيتۋتسيا نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارىن تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا جاڭا كونستيتۋتسياسىنىڭ نورمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارى پىسىقتالادى.
ايتا كەتەيىك، كەشە ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسى 15-ناۋرىزدا وتكەن جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنا قاتىستى رەفەرەندۋمنىڭ تۇپكىلىكتى قورىتىندىسىن شىعاردى.
كوميسسيا مالىمەتىنشە، رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار رەسپۋبليكا ازاماتتارىنىڭ جالپى سانى 12 ميلليون 482 مىڭ 613 ادام بولدى. ونىڭ ىشىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ سانى - 9 ميلليون 127 مىڭ 192 ادامدى نەمەسە رەفەرەندۋمعا قاتىسۋعا قۇقىعى بار ازاماتتار سانىنىڭ 73,12 پايىزىن قۇرادى. جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ تۋرالى ماسەلەنىڭ وڭ شەشىمىن جاقتاپ، 7 ميلليون 954 مىڭ 666 ادام نەمەسە 87,15 پايىزى داۋىس بەردى.
ورتالىق رەفەرەندۋم كوميسسياسىنىڭ ءتوراعاسى نۇرلان ءابدىروۆتىڭ ايتۋىنشا، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى كوستيتۋتسيالىق زاڭنامانىڭ نورمالارىنا سايكەس، ەگەر رەفەرەندۋمعا قاتىسۋ قۇقىعى بار ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان كوبى داۋىس بەرۋگە قاتىسقان بولسا، رەفەرەندۋم وتكىزىلگەن دەپ سانالادى.
رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان ماسەلە بويىنشا، اتاپ ايتقاندا جاڭا كونستيتۋتسيانى قابىلداۋ بويىنشا شەشىم ەگەر ونى جاقتاپ وبلىستاردىڭ، رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ جانە استانانىڭ ۇشتەن ەكىسىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان استامى جاقتاپ داۋىس بەرسە، قابىلداندى دەپ ەسەپتەلىنەدى. بۇل رەتتە ءار وڭىردە وسى شەشىمدى جاقتاپ ازاماتتاردىڭ باسىم كوپشىلىگى داۋىس بەردى.
- وسىلايشا، رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋم تۋرالى زاڭناماداعى ەلدىڭ 20 ءوڭىرىنىڭ ۇشتەن ەكىسىندە داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ازاماتتاردىڭ جارتىسىنان استامىنىڭ وڭ شەشىمدى جاقتاپ داۋىس بەرۋى تۋرالى تالاپ ساقتالدى. سوندىقتا جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداندى دەپ تانىلادى، - دەدى نۇرلان ءابدىروۆ.
ونىڭ مالىمەتىنشە، جالپىحالىقتىق ءىس-شارانى 38 شەت مەملەكەت پەن 11 حالىقارالىق ۇيىمنىڭ 359 حالىقارالىق بايقاۋشىسى، شەتەلدىك ب ا ق-تىڭ 206 وكىلى قاداعالادى. داۋىس بەرۋ كۇنى رەفەرەندۋم ۋچاسكەلەرىندە 256 اككرەديتتەلگەن قوعامدىق بىرلەستىكتەردىڭ، كوممەرتسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ 45 مىڭنان اسا وكىلى، قازاقستاننىڭ بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ 1817 وكىلى قاتىستى. بايقاۋشىلار داۋىس بەرۋشى جاستار سانىنىڭ ارتقانىنا جانە مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتاردىڭ داۋىس بەرۋى ءۇشىن كوميسسيا مۇشەلەرىنىڭ بارلىق ۇيىمداستىرۋشىلىق، تەحنيكالىق جاعدايمەن قامتاماسىز ەتكەنىن، داۋىس بەرۋ ۋچاسكەلەرىندە جاقسى احۋال قالىپتاسقانىنا نازار اۋداردى.
- وسى رەتتە العاش رەت داۋىس بەرۋگە قاتىسقان 18 جاسقا تولعان ازاماتتاردىڭ سانى - 137093. رەفەرەندۋمدا داۋىس بەرۋگە قاتىسقان ەرەكشە جاعدايلاردى قاجەت ەتەتىن مۇگەدەكتىگى بار ازماتتاردىڭ سانى – 46624، - دەدى كوميسسيا ءتوراعاسى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك، وتكەن اپتاداعى ۇكىمەت وتىرىسىندا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن دامىتۋ مەن سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى قارالدى. كۇن تارتىبىنە شىعارىلعان ماسەلە بويىنشا نەگىزگى بايانداما جاساعان ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ءمينيسترى ەرسايىن ناعاسپايەۆتىڭ مالىمەتىنشە، وتكەن جىلعى جوسپار 19,2 ميلليون شارشى مەتر بولدى.
جىل قورىتىندىسى بويىنشا اتالعان جوسپار اسىرا ورىندالىپ، رەكوردتىق كولەمدە، ياعني 20,1 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلدى. جالپى، جوسپارلى كورسەتكىش ون سەگىز وڭىردە ارتىعىمەن ورىندالدى. بيىل تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنىڭ بولجامدى كولەمى 18,5 ميلليون شارشى مەتر جانە قوسىمشا شارالار قولدانعان جاعدايدا بۇل كورسەتكىشتى ارتتىرۋعا مۇمكىندىك بار.
- قۇرىلىس سالاسى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ارقىلى جوبالاۋدان باستاپ پايدالانۋعا بەرۋ جانە قايتا وڭدەۋدى قامتيتىن جاڭا دەڭگەيگە وتۋدە. وسى جاڭالىقتاردى بەكىتۋ جانە سالانى ءارى قاراي دامىتۋ ءۇشىن جاڭا قۇرىلىس كودەكسى قابىلدانىپ، بيىل 9-قاڭتاردا قول قويىلدى. ول 1-شىلدەدەن باستاپ كۇشىنە ەنەدى. قۇرىلىس ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋ ءۇشىن سالاعا قاتىسۋشىلارعا قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيتىلىپ، ليتسەنزيالاردى ەلەكتروندى تەكسەرۋ جانە ينجەنەرلەردى كەزەڭ- كەزەڭىمەن سەرتيفيكاتتاۋ ەنگىزىلەدى، - دەدى مينيستر.
ال پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ قۇرىلىس سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ كارتاسى ىسكە اسىرىلىپ جاتقانىن ايتادى.
قۇجات پروتسەستەردى سيفرلاندىرۋ ارقىلى سالانىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جانە قالا قۇرىلىسى جوسپارلاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە باعىتتالعان. قازىرگى تاڭدا 20 بيزنەس-پروتسەسس سيفرلاندىرىلدى. ۆيتسە-پرەمەردىڭ ايتۋىنشا، قۇرىلىستاعى ءبىرىڭعاي سيفرلىق ءتاسىل 3 باعىتقا نەگىزدەلگەن.
دەرەكتەردى ورتالىقتاندىرۋ بارلىق جۇيەلەردى ءبىرتۇتاس سيفرلىق ەكوجۇيەگە بىرىكتىرەدى. سايكەستەندىرۋدىڭ اشىقتىعى نىساندارعا سيفرلىق پاسپورتتار بەرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. ءوزارا ءىس- قيمىلدى اۆتوماتتاندىرۋ ادامي فاكتوردىڭ اسەرىن تومەندەتەدى. بۇل قۇرىلىس سالاسىن باسقارۋ تيىمدىلىگىن ارتتىرادى.
- وبەكتىلەردىڭ ومىرلىك سيكلىنىڭ بارلىق كەزەڭىندە ءبىرىڭعاي دەرەكتەر نەگىزىندە سيفرلىق باسقارۋ مودەلى ەنگىزىلىپ جاتىر. سيفرلىق قۇرالدار پروتسەستەردىڭ اشىقتىعىن ارتتىرىپ، شىعىندار مەن تاۋەكەلدەردى ازايتادى جانە الدىن الا باسقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل مەملەكەتتىك باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرىپ، سالانىڭ تۇراقتى دامۋىنا ىقپال ەتەدى، - دەدى ول.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءىرى قالالاردا، اسىرەسە استانا مەن الماتىدا قۇرىلىس جۇمىستارى ارتقانىن، مونوقالالار مەن اۋىلدىق جەرلەردەگى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن دامىتۋعا دا كوڭىل ءبولۋ كەرەكتىگىن ايتتى.
- مينيسترلىككە جانە «بايتەرەك» حولدينگىنە اكىمدىكتەرمەن بىرلەسىپ، ازاماتتاردى قولجەتىمدى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا وڭىرلىك باعدارلامالاردى ىسكە اسىرۋدى جانداندىرۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار پرەمەر-مينيستر ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە ۇلتتىق بانكپەن جانە باسقا دا مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ كوممەرتسيالىق يپوتەكاسىن جانە تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋ قۇرالدارىن ودان ءارى جەتىلدىرۋ بويىنشا جاڭا تاسىلدەردى ازىرلەۋدى تاپسىردى.
مۇنان بولەك، ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىنە 1-شىلدەگە دەيىن قابىلدانعان قۇرىلىس كودەكسى اياسىندا نورماتيۆتىك اكتىلەردى ۋاقىتىلى جاڭارتىپ، قابىلداۋدى، ولاردى ىسكە اسىرۋ كەزىندە ۇزدىكسىز باقىلاپ وتىرۋدى جۇكتەدى.
- تاپشىلىق پەن باعانىڭ وسۋىنە جول بەرمەۋ، سونداي-اق وتاندىق ءوندىرىستى قولداۋ ماقساتىندا قاجەتتى قۇرىلىس ماتەريالدارى مەن جابدىقتارىن شىعارۋ جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. بيىل ەلىمىزدە وسىنداي 38 جاڭا جوبانى ىسكە قوسۋ جوسپارلانعان. ونەركاسىپ مينيسترلىگى «بايتەرەك» حولدينگىمەن بىرلەسىپ، ولاردىڭ ۋاقىتىلى ىسكە قوسىلۋىن قامتاماسىز ەتسىن، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.