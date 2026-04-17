ۇكىمەت دەرەكتەر ورتالىقتارى القابى جوباسىنىڭ ىسكە اسۋىن جەدەلدەتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر- مينيستر مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا العا قويعان مىندەتتەرى اياسىندا «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارىنىڭ القابى» جوباسىنىڭ قازىرگى جاعدايى جونىندە كەڭەس وتكىزدى، دەپ حابارلايدى ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
جيىندا پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ، پاۆلودار وبلىسىنىڭ اكىمى اسايىن بايحانوۆ، «قازاقتەلەكوم» ا ق باسقارما ءتوراعاسى باعدات مۋسين جۇرگىزىلىپ جاتقان جۇمىستار تۋرالى باياندادى.
پاۆلودار وبلىسىنىڭ ەكىباستۇز قالاسىندا «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى القابى» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ شەڭبەرىندە جەر ۋچاسكەلەرى ايقىندالىپ، نەگىزگى كەلىسىمدەر جاسالدى، سونداي-اق قۋاتى 215 م ۆ ت بولاتىن قوسالقى ستانسا ساتىپ الىندى. اتالعان شارالار جوبانىڭ ەنەرگەتيكالىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرادى.
كەڭەس بارىسىندا ينۆەستورلار ءۇشىن ودان ءارى قاجەتتى جاعداي قالىپتاستىرۋ اياسىندا ەنەرگيامەن جابدىقتاۋدىڭ جەڭىلدەتىلگەن تاريفتىك مودەلى بەكىتىلىپ، ءتيىستى ينۆەستيتسيالىق جانە سالىقتىق پرەفەرەنتسيالار بەلگىلەندى.
باعدات مۋسين حالىقارالىق تەحنولوگيالىق جانە ينۆەستيتسيالىق كومپانيالاردى تارتۋ باعىتىندا جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقانىن باياندادى. ا ق ش، قىتاي جانە ءۇندىستان ەلدەرىنەن «بۇلتتى» ەسەپتەۋ، ۇلكەن دەرەكتەردى وڭدەۋ جانە جي سالالارىندا جۇمىس ىستەيتىن 20 دان استام hyperscale-كومپانيالارمەن كەلىسسوزدەر جۇرگزىلدى.
كەلىسسوزدەر قورىتىندىسى بويىنشا 100 م ۆ ت- تان جوعارى قۋاتقا الدىن الا سۇرانىس قالىپتاستىرىلدى. سونىمەن قاتار «دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىقتارى القابى» جوباسىنىڭ جالپى الەۋەتى 1 گ ۆ ت- قا دەيىن جەتەدى جانە ءىرى «زاكىرلىك» كليەنتتەردى ورنالاستىرۋعا ەسەپتەلگەن.
جالپى العاندا، «ءدوو القابى» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋ قازاقستاندا ءىرى وڭىرلىك سيفرلىق حابتى قالىپتاستىرۋعا جانە الەمدىك جەتەكشى تەحنولوگيالىق كومپانيالاردى تارتۋعا باعىتتالعان.
پرەمەر- مينيستر قاجەتتى نورماتيۆتىك شەشىمدەردى قابىلداۋدى جەدەلدەتۋدى جانە جوبانىڭ بارلىق كەزەڭدەرىنىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمدە ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋدى تاپسىردى.
بۇدان بۇرىن مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتىنىڭ دەرەكتەردى وڭدەۋ ورتالىعى قۇرىلاتىنىن جازدىق.