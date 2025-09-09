ۇكىمەت بۇگىن پرەزيدەنت جولداۋىن جۇزەگە اسىرۋ جولدارىن پىسىقتايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 10:00 دە ۇكىمەت ۇيىندە ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. باستى تاقىرىپ پرەزيدەنت جولداۋىن ىسكە اسىرۋ جايى بولماق.
ايتا كەتەيىك، كەشە پارلامەنت پالاتالارىنىڭ بىرلەسكەن وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ «جاساندى ينتەللەكت داۋىرىندەگى قازاقستان: وزەكتى ماسەلەلەر جانە ونى تۇبەگەيلى سيفرلىق وزگەرىستەر ارقىلى شەشۋ» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جاريا ەتتى. وسى جولداۋدا مينيسترلەر كابينەتى الدىنا قاداۋ- قاداۋ تاپسىرمالار جۇكتەلگەن ەدى. ەندى بۇگىن مينيسترلەر وسىناۋ ستراتەگيالىق قۇجاتتاعى وزدەرى باسقارىپ وتىرعان ۆەدومستۆوعا قاتىستى تاپسىرمالاردىڭ قالاي ىسكە اسىرىلاتىنىن بايانداماق.
ماسەلەن، پرەزيدەنت جاپپاي سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن بارىنشا ەنگىزۋ ارقىلى ەكونوميكانى جاڭعىرتۋىمىز قاجەتتىگىن، ول ءۇشىن سيفرلىق كودەكستى تەزىرەك قابىلداعان ءجون ەكەنىن ايتتى. وسى ماقساتتا قازىرگى سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى نەگىزىندە جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ مينيسترلىگى قۇرىلىپ، ونى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى دەڭگەيىندەگى مامان باسقارماق. اتالعان باعىتتا قولعا الىناتىن ءىس-شارالار جايىندا قازىرگى سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ بايانداما جاساۋى مۇمكىن.
مەملەكەت باسشىسى توقتالعان ماڭىزدى مىندەتتەردىڭ ءبىرى - اۋىل شارۋاشىلىعىن جاڭا دەڭگەيگە كوتەرۋ. ال وزىق اگروەكونوميكاعا كوشۋ ءۇشىن ۇكىمەتتىڭ ناقتى جوسپارى بولۋى، ءار ايماقتا دايىن ءونىمدى وندىرىستەن دۇكەن سورەسىنە دەيىن جەتكىزەتىن ءاربىر ءوڭىردىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي ءبىرتۇتاس جەلى قالىپتاسۋى كەرەك. مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى اگروبيزنەستى قولداۋ جوسپارىن ازىرلەپ، ناقتى قارجىلاندىرۋ شارالارىن باستاۋ قاجەت. اۋىل شارۋاشىلىعى عىلىمىن دامىتۋدىڭ ناقتى جوسپارى بولعانى ءجون. بۇل قۇجات سيفرلىق تەحنولوگيالاردى قولدانۋعا جانە وسى سالانىڭ ونىمدىلىگىن ەداۋىر ارتتىرۋعا ارنالعان جوسپار بولۋعا ءتيىس. بۇل ماسەلەلەر جونىندە وتىرىستا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ءسوز سويلەۋى ىقتيمال.
جولداۋدا كوتەرىلگەن تاعى ءبىر ماڭىزدى باعىت - كولىك- لوگيستيكانى ودان ءارى دامىتۋ. ول ءۇشىن «سولتۇستىك - وڭتۇستىك» كولىك ءدالىزى، «شىعىس - باتىس» ءدالىزى، ترانسكاسپي كولىك باعىتى سياقتى نەگىزگى دالىزدەر اياسىندا اۆتوموبيل جولدارىن دامىتۋعا باسا ءمان بەرۋ، كولىك جۇيەسىن باسقارۋدىڭ جاڭا ۇلگىسىن جاساۋ قاجەت. جولداۋداعى وسى جانە وزگە دە تاپسىرمالاردىڭ قالاي ورىندالاتىنى جايىندا كولىك ءمينيسترى نۇرلان ساۋرانبايەۆ ەسەپ بەرۋى مۇمكىن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ جولداۋدا ەكونوميكانى جان-جاقتى جاڭعىرتۋ جۇمىستارى ادام كاپيتالىن دامىتۋعا قاتىستى جاڭا مىندەتتەر جۇكتەيتىندىگىنە ايرىقشا نازار اۋدارتتى. بۇل باعىتتا مەكتەپ وقۋشىلارىنا ارنالعان جاساندى ينتەللەكت نەگىزدەرى تۋرالى باعدارلاما جانە وقۋ ماتەريالدارىن ازىرلەۋ، ۇستازداردىڭ جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسىن مەڭگەرۋ داعدىسىن قالىپتاستىرۋ قاجەت. قاشىقتان وقىتۋ ءتاسىلى جانە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگياسى نەگىزىندە «Qazaq Digital Mektebi» اتتى شاعىن جيناقتى مەكتەپ ۇلگىسىن ازىرلەۋ كەرەك.
جوعارى ءبىلىم سالاسىندا جاساندى ينتەللەكتىنى كەڭىنەن قولداناتىن ۋنيۆەرسيتەتتەرگە كوبىرەك دەربەستىك بەرۋ، دارىندى زەرتتەۋشىلەردى قولداۋ ءۇشىن قوسىمشا شارالار قابىلداۋ، بىلىكتى ماماندارىمىزدى ەلگە قايتارۋدىڭ ءتيىمدى تاسىلدەرىن ويلاستىرىپ، قولدانىسقا ەنگىزۋ قاجەت. ءبىلىم سالاسىنداعى بۇل تاپسىرمالارعا قاتىستى قانداي ءىس-شارالار قولعا الىناتىندىعىنا وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى عاني بەيسەمبايەۆ پەن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك توقتالماق.
جالپى، ۇكىمەت وتىرىسى بارىسىندا بارلىق دەرلىك مينيستر بايانداما جاساپ، جولداۋ اياسىندا تۋىندايتىن تاپسىرمالاردىڭ قالاي ورىندالاتىنى جايىندا تولىققاندى مالىمەت بەرەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي