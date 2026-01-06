ۇكىمەت باسشىسى مينيسترلەر مەن اكىمدەرگە: ەسەپ بەرۋ، پرەزەنتاتسيا جاساۋ دەگەندى دوعارساڭىزدار
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندار، ۇلتتىق كومپانيالار باسشىلارىنا ەسەپ بەرۋ، پرەزەنتاتسيا جاساۋدى دوعارۋدى تاپسىردى.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتاپ وتۋىنشە، پرەزيدەنتتىڭ «Turkistan» گازەتىنە بەرگەن باعدارلامالىق سۇحباتى تاياۋ بولاشاقتا ۇكىمەتتىڭ الدىندا تۇرعان ماقسات-مىندەتتەردى ايقىنداپ بەردى.
- بارلىق ورتالىق جانە جەرگىلىكتى مەملەكەتتىك ورگاندار، ۇلتتىق كومپانيالار ولاردى تابىستى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن بار كۇش-جىگەرىن سالىپ جۇمىس جاساۋى كەرەك. سوزدەن ىسكە كىرىسىڭىزدەر. كەز كەلگەن ماسەلەگە پراگماتيكالىق تۇرعىدان قاراپ، بيۋدجەت قاراجاتىن بارىنشا ۇنەمدەپ، ناقتى ناتيجە بەرۋلەرىڭىز قاجەت. ال ەسەپ بەرۋ، پرەزەنتاتسيا جاساۋ دەگەننىڭ ءبارىن دوعارساڭىزدار. ناتيجە بولماسا ونىڭ ءبارى بوس اڭگىمە. جۇمىس ىستەي الماساڭىزدار اشىق ايتىڭىزدار. بۇل ماسەلەنى شەشەمىز، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
وسى رەتتە پرەمەر-مينيستر ورىنباسارلارىنا پرەزيدەنت تاپسىرمالارىنىڭ ورىندالۋ بارىسىن ءوز باعىتتارى بويىنشا ۇيلەستىرۋدى تاپسىردى.