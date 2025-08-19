ۇكىمەت باسشىسى ماشينا جاساۋ ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋدى ارتتىراتىن كەلىسىمدەر ازىرلەۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - ماشينا جاساۋ ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋدى كەزەڭ-كەزەڭمەن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ۇلگىلىك كەلىسىمدەردى ازىرلەۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- بيزنەس مەملەكەتارالىق وتكىزۋ بەكەتتەرىندە جۇكتەردىڭ تۇرىپ قالۋ پروبلەماسىمەن كەزىگىپ وتىر. كولىك، قارجى مينيسترلىكتەرى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىمەن بىرلەسىپ، شەكارادا جەدەل ءارى ساپالى مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتۋ جونىندە شارالار قابىلداۋى قاجەت، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ۇكىمەت باسشىسىنىڭ دەرەگىنشە، 2028 -جىلى جولاۋشىلار ۆاگوندارىنىڭ پاركى 3 مىڭنان اسادى. بۇل توزىعى جەتكەن ۆاگوندارعا قاتىستى ماسەلەنى شەشۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
- الايدا جەكە تاسىمالداۋشىلار ءوز ۆاگوندارىن جاڭارتۋدا قيىندىقتارعا تاپ بولىپ وتىر. وسى ماقساتتا كولىك مينيسترلىگى جەكە تاسىمالداۋشىلاردى قولداۋ شارالارىن ازىرلەۋى ءتيىس. بۇل جالپى جولاۋشىلار جانە جۇك تاسىمالىنىڭ ساپاسىنا وڭ اسەر ەتەدى، - دەدى پرەمەر-مينيستر.
سونداي-اق ولجاس بەكتەنوۆ ونەركاسىپ جانە كولىك مينيسترلىكتەرىنە كاسىپورىنداردى ۇزاقمەرزىمدى كەلىسىمشارتتارمەن قامتاماسىز ەتە وتىرىپ، ماشينا جاساۋ ءوندىرىسىن لوكاليزاتسيالاۋدى كەزەڭ-كەزەڭمەن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ۇلگىلىك كەلىسىمدەردى ازىرلەۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك ولجاس بەكتەنوۆ تەمىر جول جوبالارىن ۋاقىتىلى پايدالانۋعا بەرۋ قاجەتتىگىن ەسكەرتتى. سونىمەن قاتار جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن تەمىرجولعا دا ەنگىزۋ كەرەكتىگىن ايتتى.