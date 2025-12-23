ۇكىمەت باسشىسى: شاعىن بيزنەس ءۇشىن سالىق ەسەپتىلىگىن اۆتوماتتى تۇردە تولتىرۋدى قامتاماسىز ەتۋ قاجەت
استانا. قازاقپارات - 2026 -جىلدىڭ قاڭتارىنان وڭدەۋ ونەركاسىبىندە وندىرىستىك قۋاتتاردى جاڭعىرتۋ ءۇشىن ليزينگتىك قارجىلاندىرۋدى ىسكە قوسۋ قاجەت. بۇل تۋرالى بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- وڭدەۋشى سەكتوردىڭ جالپى ىشكى ونىمدەگى ۇلەسىن ودان ءارى ۇلعايتۋ ءۇشىن كاسىپورىنداردىڭ وندىرىستىك قۋاتىن ارتتىرىپ، ولاردى جاڭعىرتۋ جۇمىستارىن ىنتالاندىرۋ كەرەك. ونى شاعىن جانە ورتا بيزنەس وندىرىستەرىن قايتا جابدىقتاۋ ەسەبىنەن دە ىسكە اسىرعان ءجون. ونەركاسىپ مينيسترلىگىنە كەلەسى جىلدىڭ قاڭتار ايىنان باستاپ، وڭدەۋ ونەركاسىبىندە وندىرىستىك قۋاتتاردى جاڭعىرتۋ ءۇشىن ليزينگتىك قارجىلاندىرۋدى ىسكە قوسۋدى تاپسىرامىن. ميكرو جانە شاعىن بيزنەس كەپىلدىكسىز 300 ميلليون تەڭگەگە دەيىن ءوز وندىرىستەرىن جاڭعىرتۋ مۇمكىندىگىنە يە بولادى. ءوندىرىستى قايتا جابدىقتاۋ كاسىپورىنداردىڭ ونىمدىلىگىن ۇلعايتىپ، باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ارتتىرۋعا ىقپال ەتەدى، - دەدى پرەمەر- مينيستر.
ونىڭ ايتۋىنشا، بيزنەستى وڭايلاتىلعان دەكلاراتسيا رەجيمىن قولداناتىن جەتكىزۋشىلەرمەن جۇمىس كەزىندە شىعىستاردى شەگەرۋگە تىيىم سالۋ ماسەلەسى الاڭداتىپ وتىر. بۇل - شامامەن 400 مىڭ شاعىن جانە ميكروبيزنەس وكىلىنىڭ مۇددەسىنە قاتىستى.
- اتالعان ساناتتاعى كاسىپكەرلەر ءوز كاسىبىنىڭ بولاشاعىنا الاڭداماۋعا ءتيىس. قارجى مينيسترلىگى سالىقتىق اكىمشىلەندىرۋدىڭ سەرۆيستىك مودەلىن ەنگىزىپ، ءتيىستى ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋ ارقىلى ولاردى قولداپ وتىرۋى قاجەت. سونىمەن قاتار ۇلتتىق بانكپەن بىرلەسىپ، شاعىن بيزنەس ءۇشىن سالىق ەسەپتىلىگىن اۆتوماتتى تۇردە تولتىرۋدى جەدەل قامتاماسىز ەتسىن. ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن بىرلەسىپ، جالپىعا بىردەي بەلگىلەنگەن سالىق سالۋ رەجيمىندە جۇمىس ىستەيتىن شاعىن جانە ورتا بيزنەستى قولداۋدىڭ قوسىمشا سالىقتىق ەمەس شارالارىن ازىرلەسىن. ءتيىمدى تەتىكتەردىڭ ءبىرى — «ورلەۋ» باعدارلاماسى اياسىندا قارجىلاندىرۋ كريتەريلەرىن كەڭەيتۋ، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، ۇكىمەت «ىسكەر ايماق» ءبىرىڭعاي باعدارلاماسىن بەكىتتى.