ۇكىمەت باسشىسى بالالاردى زياندى كونتەنتتەن قورعاۋ ءۇشىن باتىل شەشىمدەر قابىلداۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى زياندى كونتەنتتەن قورعاۋ ءۇشىن باتىل شەشىمدەر قابىلداۋدى تاپسىردى.
بۇگىنگى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر وقۋ- اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆادان: «بالالاردىڭ اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ وتە ماڭىزدى. وسى باعىتتا قانداي جۇمىستار اتقارىلىپ جاتىر؟» ، - دەپ سۇراعان ەدى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە قابىلدانعان زاڭداردىڭ اياسىندا بالالاردىڭ دەرەكتەرى بەكىتىلەتىن پلاتفورمالارعا تالاپ كۇشەيتىلگەن. مۇنان بولەك، بالالاردى الەۋمەتتىك جەلىلەردەگى زياندى كونتەنتتەن قورعاۋ ءۇشىن ولاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىنى قولدانۋىن جاسىنا بايلانىستى شەكتەۋگە قاتىستى زاڭنامالىق نورمالار ازىرلەنىپ جاتىر.
- زياندى كونتەنتتەن قورعاۋ ماسەلەسىندە بالالارىمىزدىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىنە بايلانىستى ءبىرقاتار تەتىك بەكىتىلەدى، - دەدى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا.
وسى ورايدا ولجاس بەكتەنوۆ مينيسترگە اتالعان باعىتتا باتىل شەشىمدەر قابىلداۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ۇكىمەت «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىن پىسىقتادى.