ۇكىمەت باسشىسى «ادال ازامات» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جوسپارىن بەكىتۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - وقۋ ناتيجەلەرى ءۇشىن كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ شارالارىن پىسىقتاۋ قاجەت. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر- مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ايتتى.
- بيىل مەملەكەتتىك تاپسىرىس بويىنشا كوللەدجدەرگە تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ءبىلىم الۋ ءۇشىن 150 مىڭعا جۋىق ستۋدەنت قابىلدانادى. كوللەدجدەر دۋالدى وقىتۋ، قامقورلىققا الۋ، وندىرىستىك تاجىريبە ارقىلى كاسىپورىندارمەن تىعىز جۇمىس ىستەۋگە ءتيىس. ءاربىر ستۋدەنت ەڭبەك نارىعىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس ناقتى كاسىبي داعدىلارعا يە بولۋى كەرەك. سونداي-اق جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جاڭا وقۋ جىلىنا دايىندىعىن قامتاماسىز ەتۋ كەرەك. ينفراقۇرىلىم مەن جاتاقحانا عانا ەمەس، سونىمەن قاتار وقۋ باعدارلامالارىنىڭ زامان تالابىنا ساي بولۋىن دا نازاردا ۇستاۋ قاجەت. ماماندار تاپشى بولىپ وتىرعان ينجەنەرلىك، ىت، پەداگوگيكالىق، مەديتسينالىق باعىتتارعا ەرەكشە نازار اۋدارعان ءجون، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
وسى ورايدا ولجاس بەكتەنوۆ وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنە مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە اكىمدىكتەرمەن بىرگە ءبىر اي مەرزىمدە «ادال ازامات» ءبىرىڭعاي ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جونىندەگى ۆەدومستۆوارالىق ءىس-شارالار جوسپارىن بەكىتۋدى تاپسىردى. بۇل تاربيە جانە وقىتۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ بويىنشا كەشەندى ءارى جان-جاقتى شارالار قابىلداۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- ىشكى ىستەر مينيسترلىگى جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ «نازار اۋدارىڭىز، بالالار!» جەدەل الدىن الۋ شارالارىن ۇيىمداستىرىپ، وتكىزسىن. ونى بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىندا جاريا ەتسىن. ءوڭىر اكىمدىكتەرى ءبىلىم بەرۋ نىساندارىنىڭ ماڭىنداعى، اسىرەسە جاڭادان پايدالانۋعا بەرىلەتىن مەكتەپتەردىڭ جول ينفراقۇرىلىمىن جاقسارتۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋى قاجەت. ىشكى ىستەر مينيسترلىگى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىمەن بىرگە جۇيەلى تۇردە پروفيلاكتيكالىق ساباقتار، اتاپ ايتقاندا مەكتەپ وقۋشىلارىمەن نەگىزگى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرى، ونىڭ ىشىندە جولداعى قاۋىپسىزدىك بويىنشا ينتەراكتيۆتى ساباقتار وتكىزسىن. وقۋ- اعارتۋ، عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىكتەرى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ پراكتيكالىق باعىتتا بولۋىنا باسا ءمان بەرۋ جونىندە شارالار قابىلداسىن. سونداي-اق وقۋ ناتيجەلەرى ءۇشىن كوللەدجدەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ بويىنشا شارالاردى پىسىقتاۋ قاجەت، - دەدى ول.
ايتا كەتەيىك، ولجاس بەكتەنوۆ مەكتەپتەردى جوندەۋ جۇمىسى باياۋ ءجۇرىپ جاتقان وڭىرلەردى اتاعان ەدىك.