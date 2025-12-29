ۇكىمەت بالالارعا ارنالعان ويىن اۆتوماتتارىن رەتتەمەك
استانا. KAZINFORM - ۇكىمەت بالالارعا ارنالعان ويىن اۆتوماتتارىن زاڭنامالىق تۇرعىدا رەتتەۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل جايىندا سەنات دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆتىڭ جاۋابىندا ايتىلعان.
- حالىقارالىق تاجىريبە كورسەتىپ وتىرعانداي (كانادا، اۋستراليا، گەرمانيا، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا، سينگاپۋر) «كران» سياقتى اۆتوماتتار «ويىن-ساۋىق اپپاراتتارى» ساناتىنا كىرەدى جانە تەحنيكالىق ستاندارتتاردىڭ مىندەتتىلىگىمەن ەرەكشەلەنەدى. اۆتوماتتار ءۇشىن جۇلدەنىڭ قۇنىنا، ولاردى تىركەۋ تارتىبىنە قويىلاتىن تالاپتار بار. جاسىرىن الگوريتمدەردى پايدالانۋعا تىيىم سالىنعان جانە جوسىقسىز مەحانيزم ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك كوزدەلگەن. ءبىزدىڭ ەلدە «كران» («حۆاتاي-كا»، Crane Machine ،Claw Machine ،Grabber) سياقتى ويىن اۆتوماتتارى ازىق-تۇلىك دۇكەندەرىندە، ساۋدا ويىن-ساۋىق ورتالىقتارىندا، بالالار ويىن ايماقتارىندا، ساياباقتاردا جانە حالىق كوپ جينالاتىن ورىنداردا كوپ ورنالاستىرىلعانى راس، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قولدانىستاعى زاڭنامادا اقشالاي ۇتىس كوزدەلمەگەن ويىن اۆتوماتتارىنىڭ قۇقىقتىق مارتەبەسىن، ولاردى ورنالاستىرۋ ءتارتىبىن، تەحنيكالىق تالاپتارىن، جاس شەكتەۋلەرىن جانە باقىلاۋ تەتىكتەرىن ناقتى ايقىندايتىن نورمالار جەتكىلىكسىز. وسىعان بايلانىستى قازىرگى ۋاقىتتا ءتيىستى مەملەكەتتىك ورگاندار ويىن اۆتوماتتارىنىڭ اتالعان ساناتىن رەتتەيتىن زاڭنامالىق تۇزەتۋلەر ازىرلەپ جاتىر.
ولار مىنالار:
- اۆتوماتتاردى ورنالاستىرۋ ورىندارى بويىنشا شەكتەۋ ەنگىزۋ؛
- اۆتوماتتار مەن ونداعى جۇلدەلەردى مىندەتتى سەرتيفيكاتتاۋ؛
- ۇتىس ىقتيمالدىعىنا اسەر ەتەتىن جاسىرىن مەحانيزمدەردى پايدالانۋعا تىيىم سالۋ؛
- اۆتوماتتاردى ورنالاستىرۋ مەن پايدالانۋدى رەتتەيتىن قۇزىرەتتى ورگانداردى انىقتاۋ؛
- تۇتىنۋشىلارعا اۆتوماتتاردىڭ جۇمىس پرينتسيپى جانە جۇلدەلەردىڭ قۇنى تۋرالى اقپارات بەرۋ جونىندەگى مىندەت، سونداي-اق باسقا دا وزگەرىستەر.
- وسى تۇزەتۋلەر بالالاردى جانە اتا-انالاردى تاۋەكەلدەردەن قورعاۋعا، ويىن-ساۋىق نارىعىنىڭ اشىقتىعىن ارتتىرۋعا، بيزنەس پەن قوعام مۇددەلەرى اراسىنداعى تەڭگەرىمدى قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ۇكىمەت دەپۋتاتتار كورپۋسىمەن بىرگە وسى سالانى رەتتەۋ بويىنشا جۇمىستى جالعاستىراتىن بولادى، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
بۇعان دەيىن سەناتور عالياسقار سارىبايەۆ سوڭعى ۋاقىتتا «كران» تۇرىندەگى ويىن اۆتوماتتارىنىڭ كۇرت كوبەيىپ جاتقانىنا الاڭداۋشىلىق تانىتقان ەدى.