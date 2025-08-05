ۇكىمەت انا مەن بالا ءولىمىن ازايتۋ شارالارىن تالقىلايدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ساعات 10:00-دە ۇكىمەت ۇيىندە ۇكىمەت وتىرىسى وتەدى. وندا مينيسترلەر كابينەتىنىڭ مۇشەلەرى 2 ماسەلەنى تالقىعا سالادى.
ناقتىراق ايتقاندا وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنە مىناداي 2 ماسەلە شىعارىلىپ وتىر:
ساۋدا سالاسىن سيفرلىق ترانسفورماتسيالاۋ بارىسى مەن دامۋ بولاشاعى؛
انا مەن بالا ءولىمىن ازايتۋ باعىتىندا قابىلدانىپ جاتقان شارالار.
ءبىرىنشى ماسەلە بويىنشا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ نەگىزگى بايانداما جاساپ، ساۋدا سالاسىن سيفرلاندىرۋ، وعان ەنگىزىلىپ جاتقان جاساندى ينتەللەكت شەشىمدەر جايىنا توقتالادى. سونداي-اق مينيستر «ۇلتتىق تاۋارلار كاتالوگى» مەن «ەلەكتروندىق تاۋارلار كاتالوگىن» ەنگىزۋ جۇمىستارىنىڭ قارقىنىنا قاتىستى مالىمەتتەرمەن بولىسەدى.
دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا ەلىمىزدە انا مەن بالا ءولىم- ءجىتىمىن تومەندەتۋگە باعىتتالعان شارالار جايىنا توقتالادى. قولعا الىنعان جۇمىستاردىڭ ناتيجەسىندە وتكەن جىلى انا ءولىمى - 12، بالا ءولىمى - 11، ال وسى جىلدىڭ التى ايىندا انا ءولىمى - 10، بالا ءولىمى 26 پايىزعا تومەندەگەنىن ايتادى. سونىمەن قاتار مينيستر انا مەن بالا ءولىمىن تومەندەتۋگە باعىتتالعان شارالارعا توقتالىپ، ەرەكشە ءمان بەرىلەتىن ماسەلەلەردى اتايدى.
مۇنان بولەك، ارمان اباي ۇلى تاۋارلاردى سەرتيفيكاتتاۋ بويىنشا وتكەن جىلى ىسكە قوسىلعان تەحنيكالىق رەتتەۋدىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىنە (E- كترم) وزگەرىستەر مەن قورىتىندىلاردى ۇسىنادى.
وتىرىس قورىتىندىسى بويىنشا وتەتىن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا:
- ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ،
- سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ۆيتسە-ءمينيسترى دميتري مۋن ب ا ق وكىلدەرى تاراپىنان تۋىندايتىن ساۋالدارعا جاۋاپ بەرەدى.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا، 29-شىلدەدە وتكەن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭبەك نارىعىن دامىتۋ جانە سيفرلاندىرۋ ماسەلەسى تالقىلانعان ەدى. سول كەزدە ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيتسە-ءمينيسترى اسقار بياحمەتوۆ ورتا مەرزىمدى كەزەڭگە كادرلارعا بولجامدى قاجەتتىلىك 3 ميلليون ادامعا جۋىق ەكەنىن ايتتى.
- ءبىزدىڭ الدىمىزدا 2029 -جىلعا دەيىن 3,3 ميلليون ازاماتتى جۇمىسقا ورنالاستىرۋ مىندەتى تۇر. جىل باسىنان بەرى 250 مىڭنان استام ادام جۇمىسقا ورنالاستى، ونىڭ ىشىندە 38 پايىزى جاستار (95,4 مىڭ ادام)، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ال ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس ۆيتسە-ءمينيسترى يران شارحان بيزنەس-پروتسەستەردى اۆتوماتتاندىرۋعا بايلانىستى 40 تان استام ماماندىق وزگەرىسكە ۇشىراعانىن، بيىل 190 ينۆەستيتسيالىق جوبانى ىسكە قوسۋ بارىسىندا ماشينا جاساۋدا تاعى 8 جاڭا ماماندىق پايدا بولعانىن اتاپ ءوتتى.
- ولاردىڭ قاتارىندا 3D باسىپ شىعارۋ جانە دانەكەرلەۋ ينجەنەرى، روبوتتاندىرىلعان جۇيەلەردىڭ وپەراتورى بار. وسىلايشا قول ەڭبەگىنىڭ اۆتوماتتاندىرىلعان ەڭبەك تۇرىمەن بىرتىندەپ اۋىسۋى بايقالۋدا. بۇل قوعامداعى جۇمىسشى ماماندىقتار تۋرالى تۇسىنىكتى تۇبەگەيلى وزگەرتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى ءبىرىنشى ۆيتسە-ءمينيسترى قانىش تولەۋشين زەينەتاقى راسىمدەۋ پروتسەسىن تسيفرلاندىرۋ بويىنشا پيلوتتىق جوبا ناتيجەلەرى تۋرالى ايتىپ بەردى.
- بۇگىندە پيلوتتىق رەجيمدە پرينتسيپتى جاڭا ءتاسىل ەنگىزىلدى. جاسى بويىنشا سكورينگ نەگىزىندە جۇيە زەينەتاقى ءىسىن اۆتوماتتى تۇردە قالىپتاستىرادى، ەڭبەك ءوتىلى تۋرالى مالىمەتتەردى تەكسەرەدى جانە ازامات تاراپىنان ءوتىنىش جاساماي-اق تولەمدەردى پرواكتيۆتى تاعايىندايدى، - قانىش تولەۋشين.
وتىرىستى قورىتىندىلاعان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ شەتەلدىك جانە وتاندىق ينۆەستورلاردىڭ جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىنداۋ باعىتىنداعى جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرۋ، سونداي-اق ينۆەستيتسيا كولەمىنىڭ ەڭ كەمى 30 پايىزىن قۇرايتىن ەڭبەكاقى تولەۋ قورىن قالىپتاستىرۋ تالابىن ساقتاۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى. مۇنان بولەك، جاڭا جۇمىس ورىندارىنا ناقتى ۋاقىت رەجيمىندە تولىق ءارى جۇيەلى تۇردە مونيتورينگ جۇرگىزۋ ءۇشىن ءبىرىڭعاي اقپاراتتىق جۇيە قاجەتتىگىنە، اتالعان جۇيە ەلىمىزدە ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جوبالار تۋرالى بارلىق اقپاراتتى، سونىڭ ىشىندە بىلىكتىلىك دەڭگەيىن، ەڭبەك جاعدايلارىن، جالاقى مولشەرىن جانە باسقا دا دەرەكتەردى قاداعالاپ وتىرۋى تيىستىگىنە نازار اۋدارتتى. وسىعان وراي ۇكىمەت باسشىسى ورتالىق جانە جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندارعا مىناداي تاپسىرمالار بەردى:
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى وبلىس اكىمدەرىمەن بىرلەسىپ، وڭىرلىك جۇمىسپەن قامتۋ كارتالارىندا كوزدەلگەن ەڭبەك نارىعىنىڭ نەگىزگى كورسەتكىشتەرىنىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتۋى؛
ءوڭىر اكىمدەرى تۇراقتى جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا باسا نازار اۋدارا وتىرىپ، جۇمىسپەن قامتۋ جوسپارلارىنىڭ ورىندالۋىن جەكە باقىلاۋعا الۋى؛
ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگى سالالىق مەملەكەتتىك ورگاندارمەن جانە ءوڭىر اكىمدىكتەرىمەن بىرلەسىپ، وسى جىلدىڭ 1- قىركۇيەگىنە دەيىن 2025-2027 -جىلدارى ىسكە اسىرىلاتىن جوبالار بويىنشا بارلىق دەرەكتەردى مەملەكەتتىك جوسپارلاۋدىڭ اقپاراتتىق جۇيەسىندە ورنالاستىرۋدى قامتاماسىز ەتۋى.
كەلەسى جىلدىڭ باسىنان باستاپ حالىقتى جۇمىسپەن قامتۋدى كەڭەيتۋگە باعىتتالعان اۋدان جانە قالا اكىمدەرىنىڭ KPI جۇيەسىن ەنگىزۋى؛
سيفرلىق دامۋ، يننوۆاتسيالار جانە اەروعارىش ونەركاسىبى مينيسترلىگى جىل سوڭىنا دەيىن مەملەكەتتىك ورگاندار مەن بيزنەستىڭ دەرەكتەرىن بىرىكتىرىپ، جاڭا جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ بويىنشا ءبىرىڭعاي سيفرلىق جۇيەنى قالىپتاستىرۋى ءتيىس.
ۇكىمەت وتىرىسىنىڭ تىكەلەي تاراتىلىمى PrimeMinister.kz سايتىندا، YouTube رەسمي ارناسىندا، Facebook الەۋمەتتىك جەلىسىندە، سونداي-اق UKIMET Telegram-كانالىندا كورسەتىلەدى. ال باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىنىڭ تىكەلەي تاراتىلىمى YouTube رەسمي ارناسىندا جانە Facebook الەۋمەتتىك جەلىسىندە جۇرەدى.
اۆتور
مارلان جيەمباي