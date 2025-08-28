ۇكىمەت 2030-جىلعا دەيىنگى ق ر وڭىرلىك دامۋ تۇجىرىمداماسىن بەكىتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت تاپسىرمالارىن جۇزەگە اسىرۋ جانە وڭىرلەردىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا ۇكىمەت قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2030 -جىلعا دەيىنگى وڭىرلىك دامۋ تۇجىرىمداماسىن بەكىتتى.
بۇل تۋرالى ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى باۋىرجان وماربەكوۆ ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، قۇجات حالىقتىڭ ءومىر ءسۇرۋ ساپاسىن ارتتىرۋعا جانە ماكرووڭىرلەر مەن دامۋدىڭ باستى باعىتتارى نەگىزىندە وڭىرلەردىڭ ەكونوميكالىق الەۋەتىن اشۋعا باعىتتالعان.
بۇل - اگلومەراتسيالار، مونوقالالار، تىرەۋ اۋىلدار جانە جاڭا الاتاۋ قالاسى. قۇجاتتا الەۋمەتتىك، ينجەنەرلىك جانە كولىك ينفراقۇرىلىمىنا قول جەتكىزۋدەگى تەڭسىزدىكتەردى ازايتۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
- بۇگىندە وڭىرلىك ستاندارتتار جۇيەسىنە سايكەس، ەلدى مەكەندەردىڭ قامتاماسىز ەتىلۋ دەڭگەيى %64 دى قۇرادى. ال 2028-جىلعا قاراي %70 عا دەيىن ءوسۋ بولجانۋدا. بۇدان بولەك، 2030 -جىلعا قاراي ەلدەگى جالپى ىشكى ونىمدە شاعىن جانە ورتا بيزنەستىڭ قوساتىن ۇلەسى %40 عا دەيىن جەتپەك، - دەپ اتاپ ءوتتى باۋىرجان وماربەكوۆ.
بۇعان دەيىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2025-2030 -جىلدارعا ارنالعان وڭىرلىك دامۋ تۇجىرىمداماسى ازىرلەنىپ، مۇددەلى مەملەكەتتىك ورگاندارمەن كەلىسىلىپ جاتقانى حابارلانعان ەدى.