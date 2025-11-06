19:46, 06 - قاراشا 2025 | GMT +5
كيم چەن ىن دونالد ترامپپەن كەزدەسپەك
استانا. قازاقپارات - سولتۇستىك كورەيا باسشىسى پرەزيدەنت ترامپپەن كەزدەسۋگە نيەتتى. پحەنيان دايىندىقتى باستاپ كەتتى. بۇل تۋرالى وڭتۇستىك كورەيا بارلاۋ قىزمەتى جاريالادى.
مالىمەتكە قاراعاندا، كەزدەسۋ كەلەسى جىلعا جوسپارلانعان. وسىعان دەيىن اق ءۇي باسشىسى كيم چەن ىنمەن كەلىسسوزدى جانداندىرۋعا نيەت تانىتتى. الايدا، وتكەن ايدىڭ اياعىندا ازيا ەلدەرىنە جاساعان ساپارى كەزىندە بۇل جوسپارىن جۇزەگە اسىرا العان جوق.
جالپى دونالد ترامپ پەن كيم چەن ىن ءۇش رەت كەزدەسكەن. الايدا يادرولىق قارۋدان باس تارتۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر ا ق ش سانكسيالارىنان كەيىن توقتاپ قالدى. بۇعان دەيىن كيم چەن ىن ۆاشينگتون پحەنياندى يادرولىق دەرجاۆا رەتىندە مويىنداماسا، ترامپپەن كەزدەسۋدىڭ ءمانى جوق دەپ مالىمدەگەن ەدى.
24.kz