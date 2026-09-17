كۇدىكتىلەردەن اقشا بوپسالاعان: ۇ ق ك پوليتسەيلەرگە قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزىپ جاتىر
الماتى. KAZINFORM - الماتىدا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرى كۇدىكتىلەردەن اقشا بوپسالادى دەگەن كۇدىككە ءىلىندى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە الماتىدا 8 پوليتسەي ەسىرتكىگە تاۋەلدىلەردەن جانە ەسىرتكى كۋرەرلەرىن ۇستاپ، كەيىن ولاردى «تۇرمەگە قامايمىز» دەپ قورقىتىپ، ۇنەمى اقشا بوپسالاعانى تۋرالى اقپارات تارادى. كەيىن ءتورت قىزمەتكەر جۇمىستان شىعارىلعانى ايتىلادى.
جەلىدەگى اقپاراتقا سايكەس، ەكس-پوليتسەيلەر 10 ادامنان اقشا بوپسالاعان. كەيبىرەۋى 500000 تەڭگە، ال بىرەۋلەر ميلليون تەڭگەگە دەيىن بەرگەن.
الماتى قالالىق پروكۋراتۋراسى Kazinform تىلشىسىنە قىلمىستىق ءىس تەرگەلىپ جاتقانىن راستادى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى قىزمەتكەرلەرىنىڭ ۇستىنەن قىلمىستىق كودەكستىڭ 362-بابى «لاۋازىمدىق وكىلەتتىكتەرىن اسىرا پايدالانۋ» بويىنشا ءىس قوزعالدى.
ءىستى الماتى قالاسى بويىنشا ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ تەرگەۋ ءبولىمى تەرگەپ جاتىر.
ەسكە سالايىق، استانا تۇرعىنىنان 17,6 ميلليون تەڭگە بوپسالاعان ەر ادام 7 جىلعا سوتتالعان ەدى.