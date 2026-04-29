ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمىن ارتتىرامىز دەپ سەنەمىن - اندرەي بابيش
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆپەن كەڭەيتىلگەن قۇرامدا جۇرگىزىلگەن كەلىسسوز بارىسىندا چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى اندرەي بابيش بۇگىنگى ساپار ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشاتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ءبىز قازاقستاندى ستراتەگيالىق سەرىكتەس سانايمىز. بىرلەسكەن كۇش-جىگەردىڭ ارقاسىندا ەكىجاقتى تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمىن ارتتىرامىز دەپ سەنەمىن. ەڭ الدىمەن، ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى ىقپالداستىقتى نىعايتقىمىز كەلەدى. ءسىزدىڭ ەلدەن ۇزاق مەرزىمدى مۇناي تاسىمالىنا مۇددەلىمىز. ەنەرگەتيكا سالاسىن دامىتۋ ستراتەگيامىز اتوم ەنەرگياسىنا ارقا سۇيەيدى. سوندىقتان قازاقستانعا الەمدەگى ۋران وندىرەتىن ءىرى مەملەكەت رەتىندە دە قىزىعۋشىلىق تانىتامىز، - دەدى چەحيا پرەمەر-ءمينيسترى.
چەح ۇكىمەتىنىڭ باسشىسى قازاقستاننىڭ ەنەرگەتيكالىق قاۋىپسىزدىگى قۋات ءوندىرۋدىڭ ءارتاراپتاندىرىلعان تاسىلىنە نەگىزدەلگەنىنە ءمان بەردى.
سونداي-اق ول چەح كومپانيالارىنىڭ اتالعان سالادا بىرلەسكەن جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
اندرەي بابيش قاسىم-جومارت توقايەۆتى جاڭا كونستيتۋتسيا قابىلداۋ بويىنشا رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاپ، بۇعان مەملەكەتتىلىكتى نىعايتاتىن جانە ەلدى جارقىن بولاشاققا جەتەلەيتىن ماڭىزدى قادام رەتىندە باعا بەردى.
وسىعان دەيىن توقايەۆ چەحيانىڭ سىندارلى ءارى پراگماتيكالىق سىرتقى ساياساتىنا جوعارى باعا بەرگەن بولاتىن.