كىشى تالدىكولدەگى ەكوپارك 2026-جىلى سالىنادى
استانا. KAZINFORM - استانا اكىمى جەڭىس قاسىمبەك كىشى تالدىكولدەگى ەكوپارك قۇرىلىسىنىڭ نە سەبەپتى بيىلعى كوكتەمدە باستالماعانىن ءتۇسىندىردى.
اكىمنىڭ قالادا كوگالداندىرۋ بويىنشا كوپتەگەن جوبالار جۇزەگە اسىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ولاردىڭ قاتارىندا «گرين لاين»، ترياتلون پاركىنەن اتاتۇرىك باعىتىنا قاراي جاعالاۋ، ۇركەر، پريگورودنىي، كوكتال جانە باسقا دا اۋماقتار بار.
- الايدا بىلتىر كوگالداندىرۋ مەن اباتتاندىرۋعا قاراستىرىلعان بيۋدجەت جەتكىلىكسىز بولدى. ءبىز ەسەپ جۇرگىزىپ، ناقتى نۇرا اۋدانىنداعى تۇرعىنداردىڭ پىكىرىن ەسكەرە وتىرىپ، ەڭ الدىمەن «گرين لاين» جوباسىن اياقتاۋ قاجەت دەگەن شەشىمگە كەلدىك. حان شاتىردان ش. ايتماتوۆ كوشەسىنە دەيىنگى بۇل جوبا وتە ۇزاق ۋاقىت بۇرىن ۋادە ەتىلگەن ەدى. ول كەلەسى جىلى تولىق اياقتالادى. ال تالدىكولدەگى ەكوپارك بويىنشا نەگىزگى جۇمىستار كەلەسى جىلعا جوسپارلانىپ وتىر. كەلەسى جىلى ونىڭ نەگىزگى بولىگىن بارىنشا اياقتاۋعا تىرىسامىز. دەگەنمەن، كەيبىر جۇمىستار 2027-جىلعا قالۋى مۇمكىن، - دەدى جەڭىس قاسىمبەك.
ال بۇرىنعى كول اۋماعىن ءىشىنارا توپىراقپەن كومىپ تاستاعان قۇرىلىس سالۋشىلارعا قاتىستى اكىم سۋ ايماعى شەگىندە ەشقانداي قۇرىلىس جۇرگىزۋگە رۇقسات بەرىلمەگەنىن ايتتى.
- قورعالاتىن سۋ ايماقتارىنىڭ شەكاراسىن ايقىندايتىن سوت شەشىمى بار. بۇل اۋماقتاردا قۇرىلىس سالۋعا تىيىم سالىنعان. قازىرگى جۇمىستار تالدىكولدىڭ جاعدايى ەسكەرىلە وتىرىپ، سۋ قورعاۋ ايماعىنان شىعارىلعان جەر تەلىمدەرىندە ءجۇرىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى قالا باسشىسى.
سونىمەن بىرگە، جەڭىس قاسىمبەك 2023-جىلى سوت شەشىمىمەن سۋ قورعاۋ ايماقتارى مەن ساقتالۋى قاجەت ۋچاسكەلەر ايقىندالعانىن ايتتى. بۇل كىشى تالدىكولدىڭ بەسىنشى جانە جەتىنشى ۋچاسكەلەرى، ولاردىڭ بىرىندە بولاشاق ەكوپارك سالىنادى.
- سونداي-اق بەلسەندىلەر توعىزىنشى ۋچاسكەنى ساقتاۋ ءۇشىن سوت تارتىبىمەن كۇرەستى جالعاستىرىپ جاتىر. سوت بەلگىلەگەن اۋماقتىڭ بارلىعى تولىق كولەمدە ساقتالادى. ال ۇلكەن تالدىكول بويىنشا جۇمىستار ەكى جىلدان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلەدى. ءبىز ونداعى سۋ كولەمىن 2,5-3 ەسەگە ارتتىردىق. بۇل جۇمىستى جالعاستىرامىز، - دەيدى ج. قاسىمبەك.