كىشى ارالدىڭ قالپىنا كەلۋى جاڭا مۇمكىندىكتەرگە جول اشادى - دەپۋتات
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدا مەملەكەت باسشىسى سىر جۇرتشىلىعىنىڭ ەڭبەكقورلىعى مەن ۇيىمشىلدىعىن، تۋعان جەرگە سۇيىسپەنشىلىگى مەن جاناشىرلىعىن جوعارى باعالادى.
پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى مارحابات جايىمبەتوۆ قوعامدىق ىسكە ءوڭىر تۇرعىندارىنىڭ بەلسەندى ارالاسۋىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
- وبلىس ورتالىعىمەن قاتار اۋىل-ايماقتىڭ تازالىعى، كوركەيۋى دە نازاردان تىس قالمادى. ناعي ءىلياسوۆ پەن تاڭ اۋىلدارىن بۇكىل ەلگە ۇلگى ەتۋى - جەرگىلىكتى حالىقتىڭ تارتىپكە، بىرلىككە جانە ورتاق جاۋاپكەرشىلىككە وڭ كوزقاراسىنىڭ ناتيجەسى، - دەدى دەپۋتات.
پرەزيدەنت ەلىمىز ءۇشىن ستراتەگيالىق رەسۋرس سانالاتىن سۋ ماسەلەسىمەن جۇيەلى تۇردە اينالىسۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل باعىتتا جۇيەلى ءارى ۇزاق مەرزىمدى شەشىمدەر قابىلداۋدىڭ ماڭىزى ەرەكشە. وسى ورايدا بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى اياسىندا حالىقارالىق سۋ ۇيىمىن قۇرۋ جايى ءسوز بولدى. ءساۋىر ايىندا استانادا وتەتىن حالىقارالىق ەكولوگيا سامميتىندە ارالدى قۇتقارۋ قورىنا مۇشە مەملەكەتتەر باسشىلارىمەن بىرگە ارال ماسەلەسى تالقىلانباق، - دەدى مارحابات جايىمبەتوۆ.
ول كىشى ارالدىڭ قالپىنا كەلۋى سىر ءوڭىرىنىڭ ەكولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق دامۋىنا جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىنا سەنىمدى.
- ەل تاعدىرى - ورتاق جاۋاپكەرشىلىك. وسىنداي تاريحي كەزەڭدە ءار ازاماتتىڭ بىرلىگى مەن ىنتىماعى، ەڭبەگى مەن جاناشىرلىعى ەلدى العا باستىرادى. ءبىر ماقساتقا جۇمىلعان جۇرت قانا بەرەكەلى بولاشاقتى بىرگە قالىپتاستىرا الادى، - دەدى دەپۋتات.
سۋ رەسۋرستارى جانە يرريگاتسيا ءمينيسترى نۇرجان نۇرجىگىتوۆ بۇعان دەيىن سولتۇستىك ارال تەڭىزىن ساقتاۋ جوباسىنىڭ ەكىنشى كەزەڭى ازىرلەنىپ جاتقانىن مالىمدەدى.