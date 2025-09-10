كەيبىر قازاقستاندىق العان زەينەتاقىسىن قايتارۋعا مىندەتتەلەدى
استانا. KAZINFORM - قوس ازاماتتىعى بار قازاقستاندىقتار ەلىمىزدە زاڭسىز تۇردە زەينەتاقى الىپ كەلگەن بولسا، ولار بۇل قارجىنى بيۋدجەتكە قايتارۋى ءتيىس بولادى. تولىعىراق ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءتۇسىندىردى.
- زالالدىڭ مولشەرىن ۋاكىلەتتى ورگان، ياعني قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى انىقتاۋى كەرەك. بارلىق ماتەريال تاپسىرىلدى، قازىر تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر جانە سوما قايتا ءوندىرىلىپ الىنادى، - دەدى سۆەتلانا جاقىپوۆا ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا.
مينيستر ءتۇسىندىرىپ وتكەندەي، جاڭا ەرەجەنىڭ قازاقستاندا تىركەۋى بار جانە شەتەلگە تەك ۋاقىتشا شىققان زەينەتكەرلەرگە قاتىسى جوق. مۇنداي جاعدايدا تولەم ۋاقىتشا توقتاتىلۋى مۇمكىن، الايدا ەلگە ورالعاننان كەيىن تولىق كولەمدە تولەنەدى.
- كەيبىر زەينەتكەردىڭ ءبىر مەزەتتە قازاقستاندا، رەسەيدە جانە وزبەكستاندا زەينەتاقى الىپ كەلگەن جاعداي بولدى، - دەپ تولىقتىردى ۆەدومستۆو باسشىسى.
بۇعان دەيىن تۇرعىلىقتى جەرىن اۋىستىرعان ازاماتتارعا زەينەتاقى تولەۋ جۇيەسى وزگەرەتىنى تۋرالى حابارلاعان ەدىك.
ايتا كەتەيىك، ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى زەينەتاقى جۇيەسىن رەفورمالاۋعا كىرىستى.
