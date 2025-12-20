كەيبىر ماماندىقتار بويىنشا دوكتورانتۋراعا ءتۇسۋدە ەندى اعىلشىن ءتىلى تالاپ ەتىلمەيدى
استانا. KAZINFORM -بۇل تۋرالى ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا ايتتى.
- دەپۋتاتتىق ساۋالدا دوكتورانتۋراعا تۇسۋشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتاردى قايتا قاراۋ ماسەلەسىن كوتەرگەن ەدىم. قولدانىستاعى ەرەجەلەرگە سايكەس، ماماندىعىنا قاراماستان، بارلىعىنا اعىلشىن ءتىلىن بىلەتىنىن راستايتىن سەرتيفيكات (IELTS جانە ت. ب. ) مىندەتتى بولاتىن.
ارينە، عىلىمدا اعىلشىن ءتىلىنىڭ ماڭىزى زور. دەگەنمەن، قازاق فيلولوگياسى نەمەسە مۋزىكا سالاسىنداعى تالانتتى زەرتتەۋشىلەردىڭ عىلىمي ەڭبەكتەرى اعىلشىن ءتىلىن تەرەڭ مەڭگەرۋدى تالاپ ەتپەسە دە، تەك شەت ءتىلى سەرتيفيكاتىنىڭ جوقتىعىنان دوكتورانتۋراعا تۇسە الماي جۇرگەن جاعدايلاردى كوردىك.
GPT مەن Gemini سياقتى قۇرالدار شىققانعا دەيىن بۇل تالاپتار ورىندى بولسا، قازىر جاعداي وزگەردى. ساۋالىمدا بۇل ماسەلەگە سارالانعان (ديففەرەنسيالدى) ءتاسىل قولدانۋدى ۇسىندىم، - دەدى ول.
ول عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى بۇل باستامانى قولداعانىن ايتتى.
- ءمينيستردىڭ № 490 بۇيرىعىمەن ۇلگىلىك ەرەجەلەرگە وزگەرىستەر ەنگىزىلدى، - دەدى ول.
ەندى مىنا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ توپتارى بويىنشا وقۋعا ءتۇسۋ ءۇشىن شەت ءتىلىن مەڭگەرگەنىن راستايتىن سەرتيفيكات تالاپ ەتىلمەيدى.
1. D005 — دەنە شىنىقتىرۋ پەداگوگتەرىن دايارلاۋ؛
2. D006 — مۋزىكا پەداگوگتەرىن دايارلاۋ؛
3. D017 — قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتىنىڭ پەداگوگتەرىن دايارلاۋ؛
4. D018 — ورىس ءتىلى مەن ادەبيەتىنىڭ پەداگوگتەرىن دايارلاۋ.
— سونىمەن قاتار، ساۋالىمدا ۇمىتكەردىڭ شىنايى عىلىمي الەۋەتىن باعالاۋ ءۇشىن ءتۇسۋ كەزىندە ەسسە جازۋدىڭ ورنىنا Research Proposal (زەرتتەۋ جوسپارى) دايىنداۋدى ەنگىزۋدى ۇسىنعان بولاتىنمىن. مينيسترلىك بۇل ۇسىنىستىڭ قابىلدانعانىن حابارلادى. Research Proposal ەنگىزۋ جانە تاۋەلسىز ساراپشىلاردى تارتۋ نورماسى 2026-2027 وقۋ جىلىنان باستاپ ىسكە قوسىلادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.
دەگەنمەن، Scopus بويىنشا تالاپتاردى وزگەرتۋ، ءتىزىمدى باسقا دا شىعارماشىلىق باعىتتارعا كەڭەيتۋ، ءتىل ەمتيحانىن تاپسىرۋ مەرزىمىن وقۋ سوڭىنا اۋىستىرۋ (تالاپتى مۇلدەم الىپ تاستاماي) جانە ىرىكتەۋ پروتسەسىندە اكادەميالىق ادالدىقتى كۇشەيتۋ سياقتى جۇيەلى ۇسىنىستارىم ازىرگە جۇزەگە اسپادى. دوكتورانتۋراعا قابىلداۋ تالاپتارى مەن باعدارلامالاردىڭ ءوزىن جەتىلدىرۋ بويىنشا شارالاردى ءارى قاراي قاراستىرۋ ماڭىزدى، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.