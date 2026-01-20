كەيبىر ەلدەردە 16 جاسقا دەيىن الەۋمەتتىك جەلىگە كىرۋ شەكتەلگەن - ۇلتتىق قۇرىلتاي
قىزىلوردا. KAZINFORM - ۇلتتىق قۇرىلتايدا جاسوسپىرىمدەردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى بەلسەندىلىگىن رەتتەۋمەن بايلانىستى ۇسىنىس ايتىلدى.
قازاقستانداعى ورىس، سلاۆيان جانە كازاك ۇيىمدارى قاۋىمداستىعىنىڭ ءتوراعاسى، ءماجىلىس دەپۋتاتى سەرگەي پونوماريەۆ مۇنى ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكپەن تىكەلەي بايلانىستى ماسەلە ەكەنىن ايتتى.
- الەۋمەتتىك مەديا تەك قارىم-قاتىناس الاڭىنا عانا ەمەس، قۋاتتى ساياسي قۇرالعا دا اينالدى. ءبىز كەيبىر ەلدەردە نارازىلىق ءبىلدىرۋ ناۋقاندارى، جۇرتتىڭ كوشەدە جۇمىلۋى، ساياساتتاعى كەنەت وزگەرىستەردىڭ ونلاين-پلاتفورمالار ارقىلى ءبىرتۇتاس ىسكە قوسىلعانىن جانە ۇيلەستىرىلگەنىن كورىپ وتىرمىز. مەنىڭ ويىمشا، بۇل ماسەلە ەگجەي-تەگجەيلى جانە جان-جاقتى تالداۋدى قاجەت ەتەدى. اڭگىمە تەك تەحنولوگيا تۋرالى عانا ەمەس، يدەولوگيا، جاستاردىڭ بولاشاعى جانە سايىپ كەلگەندە، ءبىزدىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگىمىز تۋرالى بولىپ وتىر، - دەدى ول.
سەرگەي پونوماريەۆ جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنە وسى باعىتتا تۇسىنىكتى ءارى جۇيەلى شارالار قابىلداۋدى ۇسىندى.
- حالىقارالىق تاجىريبەدە 14 جاسقا دەيىنگى بالالار مەن جاسوسپىرىمدەردىڭ، ءتىپتى كەيبىر ەلدەردە 16 جاسقا دەيىنگى تۇرعىنداردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە قول جەتكىزۋى شەكتەلگەنىنە نازار اۋدارعىم كەلەدى. بۇل «تىيىم سالۋ ءۇشىن عانا تىيىم سالۋ» ەمەس،- دەدى ءماجىلىس دەپۋتاتى.