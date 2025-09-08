كەيبىر كانالداعى سۋدىڭ 50-60 پايىزى دالاعا كەتىپ جاتىر - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە سۋ رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسىن جاساۋ مىندەتىن جۇكتەدى.
- سۋ ماسەلەسىن شەشۋ - الەۋمەتتىك تۇراقتىلىقتى ساقتاپ، ەكونوميكانى دامىتۋدىڭ كەپىلى. بۇل - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتەتىن باستى فاكتوردىڭ ءبىرى. ءبىز سوڭعى ەكى جىلدا وسى سالانىڭ ينستيتۋتسيونالدىق نەگىزىن قالىپتاستىردىق. اتاپ ايتقاندا، سۋ كودەكسى قابىلداندى، ارنايى مينيسترلىك قۇرىلدى. بۇل مەكەمەنىڭ الدىندا اۋقىمدى مىندەتتەر تۇر. وعان ءۇستىرتىن قاراماۋ كەرەك. وسى جۇمىسپەن جۇيەلى تۇردە جانە جان-جاقتى اينالىسۋ قاجەت. وسىعان وراي كاسىبي كادرلاردى دايىنداۋ كەرەك، سۋ ديپلوماتياسىمەن اينالىساتىن مامانداردى ازىرلەۋ قاجەت، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ قازاقستان حالقىنا جولداۋىندا.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، قازىر قۇزىرلى ورگانداردا ەلىمىزدەگى سۋ رەسۋرستارىنىڭ قولجەتىمدى كولەمى تۋرالى ناقتى مالىمەت جوق.
- كەيبىر كانالداعى سۋدىڭ 50-60 پايىزى دالاعا كەتىپ جاتىر. سۋدى ەسەپكە الۋ تەحنولوگياسى ابدەن ەسكىرگەن. سۋدى ءبولىپ تاراتاتىن ورىنداردا قازىرگى زامانعا ساي قۇرىلعىلار جوق. شىن مانىندە، سۋ - ستراتەگيالىق ماڭىزى بار رەسۋرس، سۋسىز ءومىر جوق. سوندىقتان بۇل سالا ۇلتتىق سيفرلىق جاڭعىرۋ جۇمىسىنداعى باستى باعىتتىڭ ءبىرى بولۋعا ءتيىس. سۋ رەسۋرستارىنىڭ ءبىرىڭعاي سيفرلىق پلاتفورماسىن جاساۋ كەرەك. پلاتفورمادا جاساندى ينتەللەكت نەگىزىندە جەرۇستى جانە جەراستى سۋلارى تۋرالى مالىمەت جيناقتالادى. سونداي-اق كانالداردىڭ، سۋ قويمالارى مەن بوگەتتەردىڭ جاي- كۇيى جونىندەگى اقپارات بولادى. جوبا ىسكە قوسىلعاندا گيدروگەولوگيا مونيتورينگى، ياعني باقىلاۋ جۇمىسىنا قاتىستى ماسەلە تولىق شەشىمىن تابادى. وسى جۇمىس ۇلتتىق سۋ تەڭگەرىمىن قالىپتاستىرۋ ىسىمەن قاتار جۇرگىزىلۋگە ءتيىس. بۇل - ۇزاق مەرزىمگە ارنالعان سۋ ساياساتىن جوسپارلاۋدىڭ اسا ماڭىزدى ءتاسىلى. ونسىز بۇل سالاعا ءتيىستى باقىلاۋ ورناتىپ، ينۆەستيتسيا تارتۋ مۇمكىن ەمەس، - دەپ تولىقتىردى پرەزيدەنت.
بۇعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ قوماقتى قارجى ءبولىنىپ جاتقانىنا قاراماستان، اگرارلىق عىلىمنىڭ قايتارىمى ءالى دە تومەن ەكەندىگىن ايتتى.
