كەيبىر ءبىلىمدى ازاماتتار ءوز ويىن جەتكىزەتىن ورتا تابا الماي قالادى - مۇرات ابەنوۆ
استانا. KAZINFORM - قوعامدا پايدالى، سالماقتى ءارى جاۋاپتى پىكىر ايتاتىن ازاماتتاردىڭ ويى كەيدە تاسادا قالىپ جاتىر. بۇل تۋرالى استانادا كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ العاشقى وتىرىسىندا پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى مۇرات ابەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- ەلدىڭ عىلىمى مەن مادەنيەتى، يننوۆاتسيا مەن رۋحاني قۋاتى وي ەركىندىگى بار ورتادا عانا قالىپتاسادى. تەك وسىنداي ەركىن شىعارماشىلىق كەڭىستىك بولسا، سول جەردە عانا جاسامپازدىق، تۇلعالار ءوسىپ شىعادى. عالىم - جاڭا يدەيا ۇسىنادى، ينجەنەر - تىڭ شەشىم تابادى، جازۋشى مەن سۋرەتكەر، انشىلەر - قوعامنىڭ رۋحاني دەڭگەيىن كوتەرەدى. سوندىقتان شىعارماشىلىق ەركىندىك - بولاشاققا سالىناتىن ەڭ ءىرى ينۆەستيتسيا. مەملەكەت باسشىسى ءوز سوزىندە شىعارماشىلىق، عىلىمي جانە يننوۆاتسيالىق باعىتقا قولداۋ كورسەتۋدى، جاس تالانتتاردىڭ ەڭبەگىن لايىقتى باعالاۋدى ۇنەمى ايتىپ كەلەدى، - دەدى مۇرات ابەنوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر قوعامدا پايدالى، سالماقتى ءارى جاۋاپتى پىكىر ايتاتىن ازاماتتاردىڭ ويى كەيدە تاسادا قالىپ جاتىر.
- كەرىسىنشە، جەڭىل-جەلپى، تەكسەرىلمەي الەۋمەتتىك جەلىدە ايتا سالاتىن ويدى جۇرت ءىلىپ اكەتەدى. سوندا، كەيبىر ءبىلىمدى ازاماتتار ءوز ويىن جەتكىزەتىن ورتا تابا الماي قالادى. بۇل ءوز كەزەگىندە قوعامنىڭ ينتەللەكتۋالدى دامۋىنا كەرى اسەر ەتەتىن قۇبىلىس. الداعى ۋاقىتتا وسى ازاماتتاردىڭ وي- پىكىرىن بيلىككە، قوعامعا جەتكىزەتىن ارنايى جۇيەلەر جاساۋىمىز كەرەك… سوندىقتان كونستيتۋتسيالىق رەفورما اياسىندا شىعارماشىلىق ەركىندىكتى تەك جاريالاپ قانا قويماي، ونى ناقتى قورعايتىن جانە قولدايتىن نورمالاردى بەكىتۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيمىن. بىرىنشىدەن، كونستيتۋتسيادا ءسوز بوستاندىعى مەن شىعارماشىلىق ەركىندىكتىڭ مازمۇنىن ناقتىلاپ كورسەتۋ كەرەك، - دەدى دەپۋتات.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، ءماجىلىس دەپۋتاتى ءۇنزيلا شاپاق كونستيتۋتسيا پرەامبۋلاسىن جاڭارتۋ تەك رەداكسيالىق تۇزەتۋ ەمەس ەكەنىن ايتقان ەدى.