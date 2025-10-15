ق ز
    11:41, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    كيبەرقاۋىپ، زاڭسىز شىعارىلعان اكتيۆتەردى قايتارۋ: باس پروكۋراتۋرا كەلىسىم جاسادى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان باس پروكۋرورى بەرىك اسىلوۆ ۇلى بريتانيا جانە سولتۇستىك يرلانديا بىرىككەن كورولدىگىنىڭ قازاقستانداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى ساللي اكسۋورسيمەن كەزدەسۋ وتكىزدى.

    Фото: Бас прокуратура

    ۇلى بريتانيانىڭ وكىلىنە قازاقستاندىق پروكۋراتۋرانىڭ نەگىزگى فۋنكسيالارى مەن باسىم باعىتتارى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا زاڭ ۇستەمدىگى مەن ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ سالاسىنداعى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا، سونداي-اق ناقتى قىلمىستىق ىستەر بويىنشا ىزدەۋدە جۇرگەن ادامداردى ەكستراديتسيالاۋعا قاتىستى كەڭ اۋقىمدى ماسەلەلەر تالقىلاندى.

    باس پروكۋرور قىلمىستىق سوت ءىسىن جۇرگىزۋ سالاسىندا كەلىسىمدەر جاساسۋ ارقىلى شارتتىق-قۇقىقتىق بازانى ودان ءارى كەڭەيتۋ قاجەتتىلىگىنە ەرەكشە اتاپ ءوتتى.

    Фото: Бас прокуратура

    اڭگىمەلەسۋشى ءوزارا قىزىعۋشىلىق تۋدىراتىن بارلىق قۇقىقتىق ماسەلە بويىنشا ىنتىماقتاستىققا دايىن ەكەنىن راستادى. كەزدەسۋ ناتيجەسىندە تاراپتار ترانسۇلتتىق قىلمىسقا، كيبەرقاۋىپتەرگە، قىلمىستىق كىرىستەردى جىلىستاتۋعا قارسى ءىس-قيمىل، سونىمەن بىرگە زاڭسىز شىعارىلعان اكتيۆتەردى قايتارۋ سالالارىندا ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى جالعاستىرۋ تۋرالى ۋاعدالاستى.

    ايتا كەتەيىك، باس پروكۋرور قازاقستاندا قىلمىستىق ىستەردىڭ 90 پايىزى ەلەكتروندىق فورماتتا تەرگەلىپ جاتقانىن ايتقان ەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
