كەنيا افريكا قۇرلىعىنداعى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ءارى بولاشاعى زور مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - كەنيا افريكا قۇرلىعىنداعى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ءارى بولاشاعى زور مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى.
بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتومەن 1-دارەجەلى «دوستىق» وردەنىمەن ماراپاتتاۋ راسىمىندە ايتتى.
- بۇگىنگى جوعارى دەڭگەيدەگى مازمۇندى ءارى ناتيجەلى كەلىسسوزدەر قازاقستان مەن كەنيا اراسىنداعى تۇراقتى قارىم-قاتىناستاردى تەرەڭدەتۋگە بەرىك نەگىز قالاپ، ولاردى جاڭا دەڭگەيگە كوتەردى. كەنيا - قازاقستاننىڭ افريكا قۇرلىعىنداعى ماڭىزدى ءارى سەنىمدى سەرىكتەسى. وتىز جىلدان استام ديپلوماتيالىق قاتىناستار بارىسىندا ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىعىمىز سەنىم، ءوزارا تۇسىنىستىك جانە قولداۋ رۋحىندا دامىپ كەلەدى. سوڭعى جىلدارى بەلسەندى ساياسي ديالوگ پەن ناقتى باستامالاردىڭ ارقاسىندا ىنتىماقتاستىعىمىز جاڭا سەرپىن العانىنا ەرەكشە قۋانىشتىمىن. ءبىز ەلشىلىك اشىپ، نايروبيگە تۇراقتى رەزيدەنتسياسىمەن قازاقستاننىڭ ەلشىسىن جىبەردىك، - دەدى مەملەكەت باسشىسى تاۋەلسىزدىك سارايىندا وتكەن كەلىسسوزدەردەن كەيىن.
قاسىم-جومارت توقايەۆ كەنيا پرەزيدەنتىنىڭ بەلسەندى ءارى جەكە قاتىسى ەكى ەلدىڭ قارىم-قاتىناستارىنىڭ دامۋىندا ماڭىزدى ءرول اتقارعانىن، قازاقستان مارتەبەلى مەيماندى سەنىمدى دوس ءارى حالىقارالىق دەڭگەيدەگى كورنەكتى مەملەكەت قايراتكەرى رەتىندە باعالايتىنىن ايتتى.
- كەنيانىڭ ەكونوميكالىق وسىمىنە، جاڭعىرۋىنا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان اۋقىمدى رەفورمالارىڭىز زور قۇرمەتكە لايىق. بۇگىندە كەنيا افريكا قۇرلىعىنداعى ەڭ قارقىندى دامىپ كەلە جاتقان ءارى بولاشاعى زور مەملەكەتتەردىڭ ءبىرى سانالادى جانە وڭىرلىك ءارى حالىقارالىق ىستەردە بارعان سايىن ماڭىزدى ءرول اتقارۋدا. ءسىزدىڭ دانا كوشباسشىلىعىڭىز، ءپرينتسيپشىل ۇستانىمىڭىز جانە سىندارلى ديالوگقا دەگەن بەرىك ادالدىعىڭىز افريكاداعى بىرلىكتى نىعايتۋعا، سونداي-اق الەمنىڭ ءتۇرلى سەرىكتەستەرىمەن مازمۇندى ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا ىقپال ەتتى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ەلىمىزگە مەملەكەتتىك ساپارمەن كەلگەن كەنيا رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەزيدەنتى ۋيليام رۋتونى تاۋەلسىزدىك سارايىندا رەسمي قارسى الۋ ءراسىمى وتكەن ەدى.