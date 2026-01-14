ەكى ميلليارد تەڭگەگە ارزانداعان: الماتىدا «بايسات» بازارى ءۇشىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى
الماتى. KAZINFORM - قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى «بايسات» بازارىن اۋكسيونعا شىعاردى.
مەملەكەت مەنشىگىنە 2024 -جىلى الىنعان نىسان ءۇشىنشى رەت ساتىلىمعا شىعارىلدى. باستاپقى باعاسى 28639882000 تەڭگە رەتىندە قويىلعان العاشقى اۋكسيون 2025 -جىلدىڭ 18- قاراشاسىندا ءوتۋى كەرەك ەدى.
الايدا ساۋدا-ساتتىق باستالعان ساتتە تىركەلگەن قاتىسۋشىلار بولماعاندىقتان، اۋكسيون توقتاتىلدى. ەكىنشى ساۋدا 2025 -جىلدىڭ 26 -جەلتوقسانىندا بەلگىلەندى. بۇل جولى نىساننىڭ باستاپقى باعاسى 2 ميلليارد تەڭگەگە ارزانداپ، 26706317643 تەڭگە بولدى. الايدا وسى جولى دا اۋكسيون ساتىپ الۋشى بولماعانسىن وتپەدى.
قايتارىلعان اكتيۆتەردى باسقارۋ كومپانياسى كەلەسى ساۋدا- ساتتىقتى 2026 -جىلدىڭ 5-اقپانىندا ساعات 12:00-دە وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل جولى دا نىسان باعاسى ايتارلىقتاي تۇسكەن. باستاپقى باعاسىنان 4 ميلليارد تەڭگەگە ارزانداعان بازاردىڭ قازىرگى قۇنى - 24772753285 تەڭگە.
اۆتور
دوسبول اتاجان