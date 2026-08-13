ەكى مەملەكەتتىك ارحيۆكە «ۇلتتىق» مارتەبە بەرىلەدى
استانا. KAZINFORM - استانادا مەملەكەتتىك ارحيۆتەرگە «ۇلتتىق» مارتەبە بەرۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ارنايى كوميسسيانىڭ وتىرىسى ءوتتى.
ونىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق ارحيۆى مەن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق مەملەكەتتىك ارحيۆىنە اتالعان مارتەبەنى بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
كوميسسيا ارحيۆتەردىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جارلىعىندا بەلگىلەنگەن تالاپتارعا سايكەستىگىن باعالادى. بۇل رەتتە ارحيۆ ءىسىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى، تاريحي-مادەني جانە عىلىمي قۇندىلىعى بار قۇجاتتاردىڭ ساقتالۋىن ءارى قولجەتىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋ دەڭگەيى، سونداي-اق ماتەريالدىق-تەحنيكالىق جانە سيفرلىق ينفراقۇرىلىمىنىڭ جاي-كۇيى ەسكەرىلدى.
ايتا كەتەيىك، «ۇلتتىق» مارتەبە قىزمەتى مەملەكەت پەن قوعام ءۇشىن ايرىقشا ماڭىزعا يە مەملەكەتتىك ارحيۆتەرگە بەرىلەدى.
جاڭا مارتەبە اتالعان ارحيۆتەردىڭ ەلىمىزدىڭ تاريحي-مادەني مۇراسىن ساقتاۋ، ارحيۆ قورلارىن سيفرلاندىرۋ، قۇندى قۇجاتتاردى عىلىمي اينالىمعا ەنگىزۋ جانە ارحيۆ ءىسىن ودان ءارى دامىتۋداعى ەرەكشە ورنىن ايقىنداي تۇسەدى. ارحيۆتەرگە جاڭا مارتەبە 2027 -جىلعى 1 -قاڭتاردان باستاپ بەرىلەدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت ۇلتتىق ءارحيۆتىڭ ۇجىمى مەن ارداگەرلەرىن 20 جىلدىق مەرەيتويمەن قۇتتىقتاعان ەدى.