ەكى جىل ىشىندە 850 ميلليارد تەڭگەنىڭ اكتيۆتەرى قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتكە ەلدەگى زاڭ ۇستەمدىگىنىڭ جاي-كۇيى مەن پروكۋراتۋرا قىزمەتىنىڭ نەگىزگى باعىتتارى بويىنشا جۇمىس ناتيجەلەرى باياندالدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
بەرىك اسىلوۆ:
ارنايى پروكۋرورلاردىڭ قوعامدا رەزونانس تۋدىرعان جانە مەملەكەت مۇددەسىنە، سونداي-اق ازاپتاۋعا قاتىستى اسا ماڭىزدى قىلمىستىق ىستەردى تەرگەپ-تەكسەرۋ بارىسى جونىندە ەسەپ بەردى.
بيىل ارنايى پروكۋرورلار سوتقا 55 قىلمىستىق ءىس جولداپ، سونىڭ نەگىزىندە 112 ادام سوتتالعان. تاعى 80 ءىس سوتتاردىڭ قاراۋىندا جاتىر. ارنايى پروكۋرورلار تەكسەرگەن ىستەر بويىنشا جالپى سوماسى 14,4 ميلليارد تەڭگە زالال وتەلدى.
قىلمىستىق جولمەن تاپقان كىرىستەردى ىزدەستىرۋدىڭ جاڭا تاسىلدەرى مەن ونى ەل ەكونوميكاسىنا پايدالانۋدىڭ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە مالىمەت ۇسىندى.
قوزعالعان قىلمىستىق ىستەر بويىنشا جالپى قۇنى 105 ميلليارد تەڭگە بولاتىن مۇلىككە تىيىم سالىندى. سونىڭ ىشىندە پروكۋرورلار باسقا دا قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىمەن بىرگە تەك ەسىرتكىگە قارسى ىستەر بويىنشا 15 ميلليارد تەڭگەگە جۋىق اكتيۆتەردى قولعا تۇسىرگەن.
اكتيۆتەردى قايتارۋ ماسەلەسى تۋرالى دا ايتتى.
ەكى جىل ىشىندە پروكۋراتۋرا ورگاندارى ارقىلى 850 ميلليارد تەڭگەنىڭ اكتيۆتەرى قايتارىلدى. بۇل قاراجات وڭىرلەردە 400 گە جۋىق الەۋمەتتىك جانە كوممۋنالدىق نىسان سالۋعا جۇمسالادى. بۇگىندە 60 عيماراتتىڭ قۇرىلىسى اياقتالعان.
پرەزيدەنتتىڭ قازاقستان حالقىنا جولداۋىن جۇزەگە اسىرۋ ماقساتىندا جانە بيزنەستى بەلسەندى قولداۋ ءۇشىن باس پروكۋراتۋراعا قاراستى ۆەدومستۆونىڭ اتاۋى وزگەرمەك. جاڭا فورمات ينۆەستيتسياعا وڭتايلى جاعداي جاساپ، كاسىپكەرلەر مەن ينۆەستورلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
پرەزيدەنت:
بارلىق سالادا زاڭدىلىقتى قامتاماسىز ەتۋ جانە قوعامدا «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتىن نىعايتۋ جۇمىستارىن جالعاستىرۋدى تاپسىردى.
قۇقىق قورعاۋ جانە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ الاياقتىققا، ەسىرتكى ساۋداسىنا، تۇرمىستىق زورلىق-زومبىلىققا، ۆانداليزمگە قارسى ءىس-قيمىلىن، بيزنەستى نەگىزسىز قىلمىستىق قۋدالاۋعا جول بەرمەۋ جۇمىستارىن ءتيىمدى ۇيلەستىرۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.