ەكى دونور التى قازاقستاندىقتىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن اپتادا الماتى مەن استانادا ەكى دونورلىق پروتسەسس ءوتتى، ناتيجەسىندە بىردەن بىرنەشە ومىرلىك ماڭىزدى اعزالار - جۇرەك، باۋىر، ەكى جۇپ بۇيرەك، ەكى ءمولدىرقابىق ترانسپلانتاتتالدى. بۇل تۋرالى د س م باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قايتىس بولعاننان كەيىنگى ەكى دونوردىڭ تۋىستارىنىڭ كەلىسىمى مەن مەديتسينالىق كوماندانىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا كۇتۋ پاراعىنداعى التى پاتسيەنت ءومىر سۇرۋگە مۇمكىندىك الدى. بارلىق كەزەڭدى ۇيلەستىرۋدى ترانسپلانتاتتاۋدى جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق قىزمەتتەردى ۇيلەستىرۋ جونىندەگى رەسپۋبليكالىق ورتالىق قامتاماسىز ەتتى.
- استانانىڭ كوپبەيىندى مەديتسينالىق ورتالىعىندا قايتىس بولعاننان كەيىن 1977-جىلى تۋعان دونوردان كوپ اعزالىق اعزالار الىندى. باۋىر 1976-جىلى تۋعان پاتسيەنتكە، وڭ جانە سول بۇيرەك 1987 جانە 1994-جىلى تۋعان پاتسيەنتتەرگە ترانسپلانتاتتالدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اعزالاردى ترانسپلانتاتتاۋ بويىنشا وپەراتسيالاردى ۇلتتىق عىلىمي ونكولوگيا ورتالىعىنىڭ ماماندارى ورىندادى.
- الماتىدا دارىگەرلىك كونسيليۋم ميدىڭ ءولىمىن انىقتاعان 50 جاستاعى ايەلدەن كوپ اعزالىق دونورلىق الۋ جۇرگىزىلدى. وتباسىنىڭ كەلىسىمىن العاننان كەيىن العاشقى جۇرەك ترانسپلانتاتتاۋى الماتى قالالىق كارديولوگيالىق ورتالىقتا جۇرگىزىلدى. اعزا جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار 34 جاستاعى پاتسيەنتكە سالىندى. سول دونورلىق پروتسەسس شەڭبەرىندە كەلەسى ترانسپلانتاتتاۋ جۇرگىزىلدى. وڭ بۇيرەك - 15 جاستاعى پاتسيەنتكە، سول جاق بۇيرەك - ا. ن. سىزعانوۆتا 30 جاستاعى ايەلگە، الماتىنىڭ ورتالىق قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحاناسىندا رەتسيپيەنتتەرگە ەكى ءمولدىرقابىق ترانسپلانتاتتالدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
جۇرەكتى ترانسپلانتاتتاۋ ارىپتەستەرىن قولداۋ ءۇشىن كەلگەن UMC (استانا) ك ق ماماندارىمەن بىرلەسىپ ق ك و كومانداسى ورىندادى. دونورلىق پروتسەسس ورتالىق قالالىق كلينيكالىق اۋرۋحانادا جۇرگىزىلدى.
مينيسترلىك دونورلاردىڭ وتباسىلارىنا وزدەرىنىڭ يگى ىستەرى ءۇشىن زور ريزاشىلىقتارىن بىلدىرەدى جانە مۇنداي جاعدايلاردىڭ ءارقايسىسى ترانسپلانتاتتاۋدى جىلدار بويى كۇتكەن ادامدار ءۇشىن ءومىر ءسۇرۋ مۇمكىندىگى ەكەنىن اتاپ كورسەتەدى.
ايتا كەتەلىك الماتىدا ومىردەن وتكەن ايەل 6 ادامعا دونور بولعان ەدى.