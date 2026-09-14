KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ەكى-ءۇش جىلدان كەيىن AI فيلمدى ءداستۇرلى كينودان اجىراتۋ قيىن بولادى - الماس جالي

    استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت وسى قارقىنمەن دامي بەرسە، ەكى-ءۇش جىلدان كەيىن AI ارقىلى جاسالعان فيلمدى ءداستۇرلى تاسىلمەن تۇسىرىلگەن كينودان اجىراتۋ قيىن بولۋى مۇمكىن.

    Екі-үш жылдан кейін AI фильмді дәстүрлі кинодан ажырату қиын болады — Алмас Жали
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/ Kazinform12:25

    بۇل تۋرالى Astana AI Film Festival تەڭ قۇرىلتايشىسى ءارى كەڭەس ءتوراعاسى الماس جالي ايتتى.

    ونىڭ سوزىنشە، ازىرگە تولىقمەتراجدى ءفيلمدى تۇگەلدەي جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاساۋ وڭاي ەمەس.

    - قازىر ءبىر جارىم ساعاتتىق فيلمدى AI كومەگىمەن جاساۋعا ارەكەت جاسالىپ ءجۇر. ناتيجەسى جامان ەمەس. دەگەنمەن كورەرمەن ونىڭ جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعانىن ازىرگە اڭعارا الادى، - دەدى الماس جالي.

    ول جاڭا مودەلدەر مەن پلاتفورمالاردىڭ وتە جىلدام دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    - ەگەر وسى قارقىن ساقتالسا، ەكى-ءۇش جىلدان كەيىن، بالكىم، ودان دا ەرتەرەك قاي فيلمنىڭ A AI ارقىلى، قايسىسىنىڭ ءداستۇرلى تاسىلمەن تۇسىرىلگەنىن اجىراتۋ قيىنعا سوعۋى مۇمكىن، - دەدى ول.

    الماس جاليدىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت كينو ءتۇسىرۋدىڭ كوپتەگەن كەزەڭىن جەڭىلدەتەدى. ءداستۇرلى فيلمگە ۇلكەن كوماندا، اكتەرلەر، دەكوراتسيا جانە ونداعان ءتۇسىرىلىم اۋىسىمى قاجەت.

    - كەيدە ءبىر فيلمدى دايىنداۋعا ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت كەتەدى. كوماندادا 100-120 ادام جۇمىس ىستەيدى. اكتەرلەردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ، دەكوراتسيا دايىنداۋ، ءتۇسىرىلىمدى ۇيىمداستىرۋ كەرەك. ال جاساندى ينتەللەكت وسى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگىن الدەقايدا جىلدام اتقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.

    الماس جالي AI ارقىلى فيلم جاساۋ ازىرگە ارزان ەمەس ەكەنىن دە ايتتى.

    - قازىر گەنەراتسيا ارزان ەمەس. ءبىراق پلاتفورمالار كوبەيىپ، باسەكە كۇشەيگەن سايىن ونىڭ باعاسى تومەندەيدى دەپ ويلايمىن. ءداستۇرلى كينو وندىرىسىمەن سالىستىرعاندا AI ارقىلى فيلم جاساۋعا الدەقايدا از ۋاقىت پەن ەڭبەك جۇمسالادى، - دەدى الماس جالي.

    بۇعان دەيىن Astana AI Film Festival بايقاۋىنا 125 ەلدەن 8 مىڭنان استام جۇمىس تۇسكەنىن جازعان ەدىك.

    بيلىك جانە ساياسات مادەنيەت
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور