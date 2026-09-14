ەكى-ءۇش جىلدان كەيىن AI فيلمدى ءداستۇرلى كينودان اجىراتۋ قيىن بولادى - الماس جالي
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت وسى قارقىنمەن دامي بەرسە، ەكى-ءۇش جىلدان كەيىن AI ارقىلى جاسالعان فيلمدى ءداستۇرلى تاسىلمەن تۇسىرىلگەن كينودان اجىراتۋ قيىن بولۋى مۇمكىن.
بۇل تۋرالى Astana AI Film Festival تەڭ قۇرىلتايشىسى ءارى كەڭەس ءتوراعاسى الماس جالي ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، ازىرگە تولىقمەتراجدى ءفيلمدى تۇگەلدەي جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاساۋ وڭاي ەمەس.
- قازىر ءبىر جارىم ساعاتتىق فيلمدى AI كومەگىمەن جاساۋعا ارەكەت جاسالىپ ءجۇر. ناتيجەسى جامان ەمەس. دەگەنمەن كورەرمەن ونىڭ جاساندى ينتەللەكت ارقىلى جاسالعانىن ازىرگە اڭعارا الادى، - دەدى الماس جالي.
ول جاڭا مودەلدەر مەن پلاتفورمالاردىڭ وتە جىلدام دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
- ەگەر وسى قارقىن ساقتالسا، ەكى-ءۇش جىلدان كەيىن، بالكىم، ودان دا ەرتەرەك قاي فيلمنىڭ A AI ارقىلى، قايسىسىنىڭ ءداستۇرلى تاسىلمەن تۇسىرىلگەنىن اجىراتۋ قيىنعا سوعۋى مۇمكىن، - دەدى ول.
الماس جاليدىڭ ايتۋىنشا، جاساندى ينتەللەكت كينو ءتۇسىرۋدىڭ كوپتەگەن كەزەڭىن جەڭىلدەتەدى. ءداستۇرلى فيلمگە ۇلكەن كوماندا، اكتەرلەر، دەكوراتسيا جانە ونداعان ءتۇسىرىلىم اۋىسىمى قاجەت.
- كەيدە ءبىر فيلمدى دايىنداۋعا ءبىر جىلعا جۋىق ۋاقىت كەتەدى. كوماندادا 100-120 ادام جۇمىس ىستەيدى. اكتەرلەردىڭ جۇمىسىن ۇيلەستىرۋ، دەكوراتسيا دايىنداۋ، ءتۇسىرىلىمدى ۇيىمداستىرۋ كەرەك. ال جاساندى ينتەللەكت وسى جۇمىستىڭ ءبىر بولىگىن الدەقايدا جىلدام اتقارۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ول.
الماس جالي AI ارقىلى فيلم جاساۋ ازىرگە ارزان ەمەس ەكەنىن دە ايتتى.
- قازىر گەنەراتسيا ارزان ەمەس. ءبىراق پلاتفورمالار كوبەيىپ، باسەكە كۇشەيگەن سايىن ونىڭ باعاسى تومەندەيدى دەپ ويلايمىن. ءداستۇرلى كينو وندىرىسىمەن سالىستىرعاندا AI ارقىلى فيلم جاساۋعا الدەقايدا از ۋاقىت پەن ەڭبەك جۇمسالادى، - دەدى الماس جالي.
بۇعان دەيىن Astana AI Film Festival بايقاۋىنا 125 ەلدەن 8 مىڭنان استام جۇمىس تۇسكەنىن جازعان ەدىك.