ەكى اپتالىق كۋرستى بىتىرگەن پسيحولوگ مامانداردىڭ داۋرەنى ءبىتتى - ايماعامبەتوۆ
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ پارلامەنت قابىلداعان پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى قۇجاتقا قاتىستى پىكىر ايتتى.
- جالعان پسيحولوگ مامانداردىڭ داۋرەنى ءبىتتى. بۇگىن ءبىزدىڭ «پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى» اۆتورلىق زاڭىمىز سەناتتان ءساتتى ءوتىپ، پرەزيدەنتتىڭ قول قويۋىنا جىبەرىلدى. بۇعان دەيىن قالاي ەدى؟ كۇيزەلىسكە تۇسكەن ادام ينستاگرامنان ادەمى پاراقشاسى مەن كۇماندى سەرتيفيكاتى بار «ماماندى» تاۋىپ، سوڭعى اقشاسىن ساناپ بەرسە دە، جاعدايى تەك ناشارلاي تۇسەتىن. مىڭداعان ادامنىڭ، وتباسىنىڭ تاعدىرىن كۇل-تالقان ەتتى. سالا زاڭمەن رەتتەلمەگەندىكتەن، ولار ەشقانداي جاۋاپقا تارتىلمايتىن. ەندى بۇل وزگەرەدى. زاڭنىڭ باستى باعىتتارىنا توقتالساق، ديپلومسىز جانە رەەسترسىز پسيحولوگ بولمايدى. ەندى ارنايى جوعارى ءبىلىمى (ديپلومى) جوق جانە ءبىرىڭعاي مەملەكەتتىك رەەسترگە تىركەلمەگەن ادامدارعا ءوزىن «پسيحولوگ» دەپ اتاۋعا زاڭمەن تىيىم سالىنادى. كەز كەلگەن ازامات ماماننىڭ رەەستردە بار-جوعىن وڭاي تەكسەرە الادى. رەەستردە جوقتاردىڭ قىزمەت كورسەتۋگە قۇقىعى بولمايدى، - دەپ جازدى اسحات ايماعامبەتوۆ الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ديپلومى جوق ماماندار مەن ترەنەرلەرگە ءوز جارناماسىندا «پسيحولوگ» ءسوزىن، سونداي-اق ودان تۋىندايتىن كەز كەلگەن اتاۋلاردى (مىسالى، «پسيحو-كوۋچ»، «پسيحو-كەڭەسشى» ) قولدانۋعا رەسمي تۇردە تىيىم سالىنادى.
- ەكى اپتالىق كۋرستى بىتىرگەندەردىڭ داۋرەنى ءبىتتى. ونلاين-جارناما باقىلانادى. پسيحولوگ ماماندار الەۋمەتتىك جەلىدە وزدەرىنىڭ رەەستردەگى ءنومىرى مەن ءبىلىمىن اشىق كورسەتۋگە مىندەتتەلەدى. «پروبلەمانى 1 كۇندە شەشەمىن» نەمەسە «ناتيجەگە 100 پايىز كەپىلدىك بەرەمىن» دەپ جالعان ۋادە بەرىپ، حالىقتى الداعاندار جاۋاپقا تارتىلادى. كۇردەلى تاقىرىپتارعا تەك كاسىبي ماماندار جىبەرىلەدى. دەپرەسسيا، مازاسىزدىق سياقتى تەرەڭ ماسەلەلەرمەن جانە جالپى پسيحولوگيالىق كومەك كورسەتۋمەن ەندى تەك كاسىبي، ديپلومى بار ماماندار عانا اينالىسادى. كاسىبي دايىندىعى جوق «ماماندار» بۇل سالاعا جولاي المايدى، - دەدى دەپۋتات.
سونىمەن قاتار ول پسيحولوگ پەن پسيحياتردىڭ اراجىگى اجىراتىلاتىنىن ايتتى. پسيحولوگ - دارىگەر ەمەس. وعان مەديسينالىق دياگنوز قويۋعا، ءدارى-دارمەك جازۋعا نەمەسە ادام ساناسىنا اسەر ەتەتىن پسيحواكتيۆتى ادىستەردى قولدانۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنادى. ەگەر پاتسيەنتتە اۋىر پسيحيكالىق اۋىتقۋ بەلگىلەرى بولسا، پسيحولوگ ونى بىردەن دارىگەر-پسيحياترعا باعىتتاۋعا مىندەتتى.
- كاسىبي قۇپيا زاڭمەن قورعالادى. ءسىزدىڭ پسيحولوگقا ايتقان قۇپياڭىز، جەكە ءومىرىڭىز ءسىزدىڭ جازباشا كەلىسىمىڭىزسىز ەش جەردە جاريالانبايدى. ءسىزدى رۇقساتسىز ۆيدەوعا نەمەسە اۋديوعا تۇسىرۋگە دە قاتاڭ تىيىم سالىنادى. مەملەكەت ادامنىڭ پسيحيكالىق ساۋلىعى - تۇرمىستىق قىزمەت ەمەس، وتە جاۋاپتى ءىس ەكەنىن زاڭمەن بەكىتتى. مەملەكەت باسشىسى تاراپىنان وسى ماڭىزدى سالانى رەتتەۋ بويىنشا تاپسىرمالار بەرىلدى، بۇل باعىتتاعى جۇمىس جالعاسادى، - دەدى اسحات ايماعامبەتوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن سەنات «پسيحولوگيالىق قىزمەت تۋرالى» زاڭدى ماقۇلدادى.