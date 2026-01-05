كيەۆ ا ق ش كوشباسشىلارىنىڭ سامميتىن قاڭتاردىڭ سوڭىنا دەيىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر - زەلەنسكي
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن رەسەي فەدەراتسياسىمەن شيەلەنىستى رەتتەۋ بويىنشا بەيبىتشىلىك جوسپارىن تالقىلاۋ ءۇشىن ا ق ش- تا كوشباسشىلاردىڭ سامميتىن وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر، دەپ حابارلايدى Anadolu.
بۇل تۋرالى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي كيەۆتە جۋرناليستەرمەن بولعان باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ءمالىم ەتتى.
ول كيەۆتە ۋكراينانىڭ كەپىلدىگىن قامتاماسىز ەتۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتقان ەۋروپالىق مەملەكەتتەردىڭ باسشىلارىمەن كەزدەسۋ وتكەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، 5 -قاڭتاردا سەرىكتەس ەلدەردىڭ قارۋلى كۇشتەرى باس شتابتارى باستىقتارىنىڭ دەڭگەيىندە تاعى ءبىر ءماجىلىس وتكىزۋ جوسپارلانىپ وتىر. وندا باستى تاقىرىپ قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى ماسەلەسى بولادى.
زەلەنسكي سونىمەن قاتار 6 -قاڭتار كۇنى پاريجدە «نيەت ءبىلدىرۋشى كواليتسيا وكىلدەرى» ەلدەرى كوشباسشىلارىنىڭ كەزدەسۋى وتەتىنىن ءمالىم ەتتى ەتتى. وعان ا ق ش دەلەگاتسياسى دا قاتىسادى.
- ودان سوڭ كوشباسشىلار كەزدەسىپ، كەپىلدىك بويىنشا قۇجاتتاردى سوڭعى نۇسقاسىنا دەيىن جەتكىزەدى، - دەدى ۋكراينا كوشباسشىسى.
زەلەنسكي پاريج سامميتىنىڭ ءبىر نەمەسە ەكى كۇنگە سوزىلاتىنىن ايتتى.
- وسىدان سوڭ مەنىڭشە، ا ق ش كوشباسشىلارىنىڭ كەڭ اۋقىمدى كەزدەسۋىنە دايىندالامىز دەگەن ويدامىن. ءبىز وسىنىڭ بارلىعىن قاڭتار ايىنىڭ سوڭىنا دەيىن وتكىزسەك دەگەن ويدامىز، - دەدى ۋكراينا پرەزيدەنتى.
وسىعان دەيىن ا ق ش ۋكرايناعا 15 جىلدىق قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىن ۇسىنعانى تۋرالى جازدىق.