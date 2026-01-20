كوز الدىمىزدا حالىقارالىق قۇقىق السىرەپ كەلەدى - پرەزيدەنت الەمدەگى شيەلەنىستەر تۋرالى
استانا. KAZINFORM - حالىقارالىق ارەنادا سەنىم داعدارىسى تەرەڭدەي ءتۇستى. بۇل تۋرالى مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا پىكىر ايتتى.
- ءبىز بۇرىن-سوڭدى بولماعان، تۇبەگەيلى جاڭا قۇبىلىستاردىڭ پايدا بولعانىن كورىپ وتىرمىز جانە ولارعا ءبىز جانە كەلەسى ۇرپاق بەيىمدەلۋگە ءماجبۇرمىز. باسقاشا ايتقاندا، جاقىندا عانا ادام سەنگىسىز نەمەسە مۇمكىن ەمەستەي كورىنگەن نارسەلەر ەندى قالىپتى قۇبىلىسقا، ءتىپتى كۇندەلىكتى ءومىردىڭ ءبىر بولشەگىنە اينالىپ كەلەدى. كوز الدىمىزدا «حالىقارالىق قۇقىق ەروزياسى» ءجۇرىپ جاتىر. حالىقارالىق ارەنادا سەنىم داعدارىسى تەرەڭدەي ءتۇستى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ V وتىرىسىندا.
پرەزيدەنت الەمدە اسكەري شىعىندار رەكوردتىق دەڭگەيگە جەتىپ، ءۇش تريلليون دوللارعا جۋىقتاعانىن، ال 2035 -جىلعا قاراي بۇل كورسەتكىش ەكى ەسە ءوسۋى مۇمكىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كۇننەن-كۇنگە ارتقان ميليتاريزاتسيا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ ادىلەتتى الەمدىك ءتارتىپ ورناتۋعا باعىتتالعان كۇش-جىگەرىنە نۇقسان كەلتىرۋدە. وسىنداي قيىن جاعدايدا سىرتقى ساياساتتىڭ ماڭىزى ارتا تۇسەدى. ول بارىنشا تەڭدەستىرىلىپ، مەملەكەتتىڭ ستراتەگيالىق مۇددەلەرىن قورعاۋعا جانە ىلگەرىلەتۋگە باعىتتالۋى قاجەت، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.