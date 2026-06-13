كومىر-حيميا سالاسىنىڭ الەۋەتى 25 ميلليارد دوللارعا جەتۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كومىردى تەرەڭ وڭدەۋ باعىتىنداعى مۇمكىندىكتەر ءالى دە جوعارى. بۇل تۋرالى ەنەرگەتيكا ۆيتسە-ءمينيسترى سانجار جاركەشوۆ قازاقستان كومىر ونەركاسىبىنىڭ VII فورۋمىندا مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كومىردى تەرەڭ وڭدەۋ ارقىلى الىناتىن ونىمدەردىڭ قۇنى باستاپقى شيكىزات باعاسىنان بىرنەشە ەسە جوعارى بولۋى مۇمكىن.
ۆيتسە-مينيستر كومىر-حيميا سالاسىنداعى ەڭ پەرسپەكتيۆالى باعىتتاردىڭ ءبىرى سينتەز-گاز ءوندىرىسى ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ول اممياك، كارباميد، مەتانول، ولەفيندەر، سينتەتيكالىق وتىن، كوكس-حيميا ونىمدەرى جانە زاماناۋي حيميالىق ماتەريالدار وندىرۋگە نەگىز بولادى.
- ساراپشىلاردىڭ باعالاۋىنشا، قازاقستانداعى كومىر-حيميا سالاسىنىڭ دامۋ الەۋەتى 25 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جەتۋى مۇمكىن، - دەدى سانجار جاركەشوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن كومىر ونەركاسىبىن دامىتۋ جوسپارى ازىرلەنەتىنى حابارلانعان ەدى.