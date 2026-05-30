كونتەنت الماسۋ جانە بىرلەسكەن جوبالار: پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنى مەن «تاتمەديا» مەديا اليانسىن قۇردى
استانا. KAZINFORM - كەشە رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتيننىڭ قازاقستانعا مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن «تاتمەديا» ءوزارا تۇسىنىستىك جانە ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويدى.
پرەزيدەنت تەلەراديوكەشەنىنىڭ ديرەكتورى راۋشان قاجىبايەۆا مەن «تاتمەديا» باس ديرەكتورى شاميل سادىقوۆ قول قويعان قۇجات «Kazinform» اگەنتتىگىنىڭ تاريحي سەرىكتەستىك بازاسىن قالپىنا كەلتىرۋ باعدارلاماسىنىڭ بولىگى جانە «تاتار-اقپارات» اگەنتتىگىمەن كاسىبي بايلانىستى جاڭارتۋعا باعىتتالعان.
- ءبىزدىڭ مەديا كومپانيالارىمىز، سونىڭ ىشىندە تەلەارنالار، راديوستانسيالار جانە جاڭالىقتار اگەنتتىكتەرى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە اياق باسىپ كەلەدى جانە مەديا كونتەنتتى ءوندىرۋ مەن تاراتۋدا ىنتىماقتاستىق ءۇشىن ۇلكەن الەۋەتكە يە، - دەپ اتاپ ءوتتى راۋشان قاجىبايەۆا.
شاميل سادىقوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇل كەلىسىمدەردى جۇزەگە اسىرۋ ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى مەن «تاتمەديا» اراسىنداعى كاسىبي ديالوگتى نىعايتادى جانە ايماقتاعى ماڭىزدى وقيعالاردى جاريالاۋدا ءوزارا قولداۋدى، سونداي-اق ب ا ق وندىرىسىندەگى تاجىريبە مەن وزىق تاجىريبەلەر الماسۋدى قامتاماسىز ەتەدى.
تاراپتار باق سالاسىنىڭ نەگىزگى سالالارىندا، سونىڭ ىشىندە تەلەديدار، راديو جانە سيفرلىق كونتەنت الماسۋ، جاڭالىقتار مەن دەرەكتى جوبالاردى بىرلەسىپ ءوندىرۋ جانە جۋرناليستەرگە ارنالعان شىعارماشىلىق جانە ءبىلىم بەرۋ باستامالارىن جۇزەگە اسىرۋ بويىنشا ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا كەلىستى.
ايماقتىق ب ا ق- پەن ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ ت م د- دا اقپارات الماسۋدى نىعايتۋعا باعىتتالعان، بۇرىن وسىنداي قۇجاتتارعا ءىرى فەدەرالدى ايماقتىق تەلەراديو كومپانيالارى مەن جاڭالىقتار اگەنتتىكتەرى – ت ا س س، AZERTAC ،ANewZ ،BELTA ،Kabar ،NTRK ،TDH ،UZA ،Khovar جانە باسقالارى قول قويعان بولاتىن.
تاتمەديا كومپانياسىنىڭ باس ديرەكتورى شاميل سادىقوۆ ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنىنىڭ سيفرلىق بولىمشەسىنە باردى، وندا مۋلتيمەديالىق كونتەنت جاساۋ جانە ونى ىلگەرىلەتۋ، سيفرلىق ورتادا بىرلەسكەن جوبالاردى ازىرلەۋ جانە زاماناۋي مەديا تەحنولوگيالاردى ەنگىزۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
ق ر پرەزيدەنتى تەلەراديوكەشەنى - بارلىق ب ا ق- تا مەديا كونتەنت ءوندىرۋ مەن تاراتۋدىڭ تولىق سيكلى بار قازاقستانداعى ەڭ ءىرى ينتەگراتسيالانعان مەديا كومپانيا. كومپانيا قۇرىلىمىنا قازاقستاندىق اۋديتورياعا ارنالعان «جىبەك جولى» تەلەارناسى مەن راديوستانتسياسى، Silk Way ،Silk Way Cinema جانە Silk Way Prime حالىقارالىق ارنالارى، «Kazinform» حالىقارالىق اقپارات اگەنتتىگى، دەرەكتى فيلمدەر ورتالىعى جانە TRKLAB ساندىق ءبولىمى كىرەدى.
«تاتمەديا» - رەسەيدىڭ ەڭ ءىرى ايماقتىق مەديا حولدينگى، ونىڭ قۇرامىنا «تاتار-اقپارات» اگەنتتىگى، ونداعان ايماقتىق تەلەارنا، 100 گە جۋىق باسپا جانە 60 فيليال كىرەدى.